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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни за тиждень атакували 44 населені пункти Харківщини: троє загиблих та 75 постраждалих. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 44 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли Харківщини за тиждень

Жертви обстрілів

Зазначається, що внаслідок атак постраждали 75 людей, серед них – 15-річна дівчина

На жаль, троє людей загинули.

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Чим били росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета;
  • 44 КАБи;
  • 51 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 33 БпЛА типу "Молнія";
  • 28 fpv-дронів;
  • 121 БпЛА (тип встановлюється).

Читайте: Російський дрон влучив у житловий район Харкова

Обстріли Харківщини за тиждень

Пошкодження

Унаслідок російських ударів найбільше постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено 87 приватних будинків, 10 господарчих споруд, будівлю сільськогосподарського підприємства, 6 автомобілів.

Суттєві пошкодження - в Богодухівському районі: 2 багатоквартирні будинки, 19 приватних будинків, 4 автомобілі, 4 адмінбудівлі, 2 навчальні заклади, 2 сільськогосподарські підприємства, будинок культури, електромережі, 4 складські приміщення, 2 господарчі споруди.

У м. Харків ворог пошкодив 7 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 24 автомобілі, ресторан, дорожнє покриття.

Дивіться: Ворог атакував БпЛА Харків: є поранені, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Обстріли Харківщини за тиждень

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 30 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

обстріл (35056) Харків (6206) Харківська область (2969) Харківський район (1005)
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