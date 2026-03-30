Росіяни за тиждень атакували 44 населені пункти Харківщини: троє загиблих та 75 постраждалих. ФОТОрепортаж
Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 44 населені пункти Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви обстрілів
Зазначається, що внаслідок атак постраждали 75 людей, серед них – 15-річна дівчина
На жаль, троє людей загинули.
Чим били росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета;
- 44 КАБи;
- 51 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 33 БпЛА типу "Молнія";
- 28 fpv-дронів;
- 121 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
Унаслідок російських ударів найбільше постраждала цивільна інфраструктура Ізюмського району, де пошкоджено 87 приватних будинків, 10 господарчих споруд, будівлю сільськогосподарського підприємства, 6 автомобілів.
Суттєві пошкодження - в Богодухівському районі: 2 багатоквартирні будинки, 19 приватних будинків, 4 автомобілі, 4 адмінбудівлі, 2 навчальні заклади, 2 сільськогосподарські підприємства, будинок культури, електромережі, 4 складські приміщення, 2 господарчі споруди.
У м. Харків ворог пошкодив 7 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 24 автомобілі, ресторан, дорожнє покриття.
Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 30 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.
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