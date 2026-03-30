Россияне за неделю атаковали 44 населенных пункта Харьковщины: трое погибших и 75 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

На прошлой неделе вражеские удары обрушились на 44 населенных пункта Харьковской области, в том числе на город Харьков, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвы обстрелов

Отмечается, что вследствие атак пострадали 75 человек, среди них – 15-летняя девушка.

К сожалению, трое человек погибли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ применила ракеты, дроны и КАБы в Харьковской области: 25 пострадавших. ФОТОрепортаж

Чем били россияне

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

1 ракета;

44 КАБы;

51 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Ланцет";

33 БПЛА типа "Молния";

28 FPV-дронов;

121 БПЛА (тип устанавливается).

Читайте: Российский дрон попал в жилой район Харькова

Повреждения

Вследствие российских ударов больше всего пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены 87 частных домов, 10 хозяйственных построек, здание сельскохозяйственного предприятия, 6 автомобилей.



Существенные повреждения - в Богодуховском районе: 2 многоквартирных дома, 19 частных домов, 4 автомобиля, 4 административных здания, 2 учебных заведения, 2 сельскохозяйственных предприятия, дом культуры, электросети, 4 складских помещения, 2 хозяйственных постройки.

В г. Харьков враг повредил 7 многоквартирных домов, 11 частных домов, 24 автомобиля, ресторан, дорожное покрытие.

Смотрите: Враг атаковал БПЛА Харьков: есть раненые, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Подразделения ГСЧС привлекались к тушению 30 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.



Знешкодили 298 взрывоопасных предметов.