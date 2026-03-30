Россияне за неделю атаковали 44 населенных пункта Харьковщины: трое погибших и 75 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
На прошлой неделе вражеские удары обрушились на 44 населенных пункта Харьковской области, в том числе на город Харьков, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы обстрелов
Отмечается, что вследствие атак пострадали 75 человек, среди них – 15-летняя девушка.
К сожалению, трое человек погибли.
Чем били россияне
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 ракета;
- 44 КАБы;
- 51 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 33 БПЛА типа "Молния";
- 28 FPV-дронов;
- 121 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения
Вследствие российских ударов больше всего пострадала гражданская инфраструктура Изюмского района, где повреждены 87 частных домов, 10 хозяйственных построек, здание сельскохозяйственного предприятия, 6 автомобилей.
Существенные повреждения - в Богодуховском районе: 2 многоквартирных дома, 19 частных домов, 4 автомобиля, 4 административных здания, 2 учебных заведения, 2 сельскохозяйственных предприятия, дом культуры, электросети, 4 складских помещения, 2 хозяйственных постройки.
В г. Харьков враг повредил 7 многоквартирных домов, 11 частных домов, 24 автомобиля, ресторан, дорожное покрытие.
Подразделения ГСЧС привлекались к тушению 30 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Знешкодили 298 взрывоопасных предметов.
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