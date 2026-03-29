Российский дрон попал в жилой район Харькова
Россияне нанесли удар с помощью дрона по одному из районов Харькова.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Игорь Терехов.
Что известно?
Терехов сообщил, что в Слободском районе произошло попадание российского БПЛА "Молния".
По его словам, последствия атаки в настоящее время уточняются.
Сегодня россияне уже атаковали Харьков: есть раненые и поврежденные дома
До этого враг атаковал Холодногорский район. Как сообщает ГСЧС, удары были нацелены на частный жилой сектор.
По предварительным данным, два человека получили ранения. В результате обстрела повреждены дворовые постройки и 4 частных жилых дома. Также возник пожар в хозяйственной постройке.
- Ранее мы писали, что 29 марта российские войска совершили почти 30 атак по трем районам Днепропетровской области. Четыре человека получили ранения. Также есть повреждения инфраструктуры.
