Российский дрон попал в жилой район Харькова

Россияне нанесли удар с помощью дрона по одному из районов Харькова.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Терехов сообщил, что в Слободском районе произошло попадание российского БПЛА "Молния".

По его словам, последствия атаки в настоящее время уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковскую область скоро подключат к программе "СветДом" для обеспечения домов автономной энергией, – Свириденко

Сегодня россияне уже атаковали Харьков: есть раненые и поврежденные дома

До этого враг атаковал Холодногорский район. Как сообщает ГСЧС, удары были нацелены на частный жилой сектор.

По предварительным данным, два человека получили ранения. В результате обстрела повреждены дворовые постройки и 4 частных жилых дома. Также возник пожар в хозяйственной постройке.

Ранее мы писали, что 29 марта российские войска совершили почти 30 атак по трем районам Днепропетровской области. Четыре человека получили ранения. Также есть повреждения инфраструктуры.

Читайте: Войска РФ пытались прорвать оборону возле Чугуновки на Великобурлукском направлении, - ГОС