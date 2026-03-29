Російський дрон влучив у житловий район Харкова
Росіяни вдарили дроном по одному з районів Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав міський голова Ігор Терехов.
Що відомо?
Терехов повідомив, що у Слобідському районі сталося влучання російського БпЛА "Молнія".
За його словами, наслідки атаки наразі уточнюються.
Сьогодні росіяни вже атакували Харків: є поранені та пошкоджено будинки
До цього ворог атакував Холодногірський район. Як повідомляє ДСНС, удари були спрямовані на приватний житловий сектор.
За попередніми даними, двоє людей отримали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено надвірні будівлі та 4 приватні житлові будинки. Також виникла пожежа у господарчій споруді.
- Раніше ми писали, що 29 березня, російські війська здійснила майже 30 атак по трьох районах Дніпропетровської області. Четверо людей зазнали поранень. Також є пошкодження інфраструктури.
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