Готував теракт у місці скупчення українських військових: СБУ затримала агента РФ у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому затримано російського агента, який готував теракт у центрі міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вибух мав статися у місці скупчення українських військових.

Для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на "локацію" наряд поліції.

Активація вибухівки мала відбутися дистанційно в момент прибуття правоохоронців на місце запланованого теракту.

СБУ завчасно викрила задум ворога та затримала агента "на гарячому", коли той проводив дорозвідку на місці, де планував закласти саморобний вибуховий пристрій.

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Хто працював на ворога?

Замовлення ФСБ виконував завербований російською спецслужбою місцевий наркозалежний. У поле зору рашистів він потрапив під час пошуку грошей "на дозу" в Телеграм-каналах.

"Після вербування агент отримав від куратора з рф інструкцію з виготовлення СВП з підручних засобів. Паралельно з цим фігурант обходив місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Під час розвідвилазок зловмисник не лише позначав відповідні координати на гугл-картах, але й фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та навколишніми будівлями.

Одночасно агент підшукував схованки для закладки саморобної бомби. Зібрані відомості він передавав фсб для координації підготовки теракту", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків у нього вилучено споряджену вибухівку та смартфон із доказами роботи на ворога.









Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Агенту РФ загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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