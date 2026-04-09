Готував теракт у місці скупчення українських військових: СБУ затримала агента РФ у Хмельницькому. ФОТОрепортаж
У Хмельницькому затримано російського агента, який готував теракт у центрі міста.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Вибух мав статися у місці скупчення українських військових.
Для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на "локацію" наряд поліції.
Активація вибухівки мала відбутися дистанційно в момент прибуття правоохоронців на місце запланованого теракту.
СБУ завчасно викрила задум ворога та затримала агента "на гарячому", коли той проводив дорозвідку на місці, де планував закласти саморобний вибуховий пристрій.
Хто працював на ворога?
Замовлення ФСБ виконував завербований російською спецслужбою місцевий наркозалежний. У поле зору рашистів він потрапив під час пошуку грошей "на дозу" в Телеграм-каналах.
"Після вербування агент отримав від куратора з рф інструкцію з виготовлення СВП з підручних засобів. Паралельно з цим фігурант обходив місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.
Під час розвідвилазок зловмисник не лише позначав відповідні координати на гугл-картах, але й фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та навколишніми будівлями.
Одночасно агент підшукував схованки для закладки саморобної бомби. Зібрані відомості він передавав фсб для координації підготовки теракту", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у нього вилучено споряджену вибухівку та смартфон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою без права внесення застави. Агенту РФ загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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