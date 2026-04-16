Інсценував власну смерть: на Закарпатті затримано співучасника міжнародної кіберзлочинної групи, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Закарпатті затримано ключового співучасника міжнародної кіберзлочинної групи, який інсценував власну смерть, щоб переховуватися від правосуддя.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що учасники угруповання ошукали, зокрема, громадян та юридичних осіб з США та Європи на понад 100 мільйонів доларів.

"Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери систематично викрадали конфіденційну інформацію та документи після чого вимагали викуп за повернення або нерозголошення даних", - йдеться в повідомленні.

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Інсценування смерті

Воднночас правоохоронці встановили місцеперебування та затримали громадянина України – ключового співучасника.







В Угрупованні він відповідав за виведення та легалізацію тіньових коштів.

"Щоб уникнути відповідальності закордоном, він переховувався в Україні та інсценував власну смерть. Разом зі спільниками використав дані про загиблого безхатченка і організував оформлення свідоцтва про смерть на своє ім’я.

Надалі користувався підробленими документами та переховувався, видаючи себе за іншу особу", - розповіли у Бюро.

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Легалізація майна

Встановлено, що отримані злочинним шляхом гроші він легалізовував через придбання дорогого майна, оформленого на родичів. Аналіз фінансових операцій показав суттєву різницю між їхніми доходами та вартістю активів.

Після аналізу велики масивів даних, зокрема фінансових операцій, було викрито інсценування смерті та використання підроблених документів.

Наразі фігуранта затримано та повіодмлено про підозру в організації підроблення офіційних документів, використанні підробленого документа та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Ще двом спільникам, затриманим раніше, повідомили про підозру у легалізації коштів.

Наразі їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Загалом під час слідства було проведено понад 30 обшуків, а також з метою блокування незаконних статків та забезпечення відшкодування завданих збитків виявлено та арештовано майно загальною вартістю понад 8, 3 млн дол.

Зокрема, йдеться про житлові будинки, квартири та автомобілі, які фігуранти придбали в Україні за легалізовані кошти, 1 млн доларів США у готівці та криптовалюту в еквіваленті 8.3 млн доларів США.

Наразі встановлюють інших учасників злочинної діяльності та осіб, які допомагали переховуватися на території України.

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