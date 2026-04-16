Инсценировал собственную смерть: на Закарпатье задержан соучастник международной киберпреступной группы, - ГБР. ФОТОрепортаж
На Закарпатье задержан ключевой соучастник международной киберпреступной группировки, который инсценировал собственную смерть, чтобы скрыться от правосудия.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Известно, что участники группировки обманули, в частности, граждан и юридических лиц из США и Европы на сумму более 100 миллионов долларов.
"Используя вредоносное программное обеспечение, хакеры систематически похищали конфиденциальную информацию и документы, после чего требовали выкуп за возвращение или неразглашение данных", - говорится в сообщении.
Инсценировка смерти
В то же время правоохранители установили местонахождение и задержали гражданина Украины – ключевого соучастника.
В группировке он отвечал за вывод и легализацию теневых средств.
"Чтобы избежать ответственности за рубежом, он скрывался в Украине и инсценировал собственную смерть. Вместе с сообщниками использовал данные о погибшем бездомном и организовал оформление свидетельства о смерти на свое имя.
В дальнейшем пользовался поддельными документами и скрывался, выдавая себя за другое лицо", — рассказали в Бюро.
Легализация имущества
Установлено, что полученные преступным путем деньги он легализовал через приобретение дорогостоящего имущества, оформленного на родственников. Анализ финансовых операций показал существенную разницу между их доходами и стоимостью активов.
После анализа больших массивов данных, в частности финансовых операций, было раскрыто инсценирование смерти и использование поддельных документов.
В настоящее время фигурант задержан и ему сообщено о подозрении в организации подделки официальных документов, использовании поддельного документа и легализации средств, полученных преступным путем.
Еще двум сообщникам, задержанным ранее, сообщили о подозрении в легализации средств.
В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Всего в ходе следствия было проведено более 30 обысков, а также с целью блокирования незаконных доходов и обеспечения возмещения причиненного ущерба выявлено и арестовано имущество общей стоимостью более 8,3 млн долл.
В частности, речь идет о жилых домах, квартирах и автомобилях, которые фигуранты приобрели в Украине за легальные средства, 1 млн долларов США наличными и криптовалюту в эквиваленте 8,3 млн долларов США.
В настоящее время устанавливаются другие участники преступной деятельности и лица, которые помогали скрываться на территории Украины.
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