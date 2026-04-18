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Відкриття Ормузької протоки, зняття санкцій, армія лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2740) політика (5458) путін володимир (25598) фотожаба (14898) Трамп Дональд (9092) Орбан Віктор (955)
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