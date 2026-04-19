9 504 26

Російський Таганрог зазнав ракетного удару: ймовірно, уражено підприємство, що виробляє дрони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 19 квітня 2026 року, у російському Таганрозі (Ростовська область) лунали вибухи, місто перебувало під ракетним ударом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Перші деталі

Як зазначається, ракетна атака на Таганрог розпочалася близько 04:45 за київським часом. Саме тоді в мережі з’явилися перші відео з пожежею та густим димом, однак інформації про конкретні об’єкти ураження на той момент не було.

Також читайте: Атака на Таганрог: пожежі на складах і пошкоджене судно

Приблизно за годину OSINT-спільноти висунули припущення, що ціллю удару міг стати Таганрозький автомобільний завод (ТагАЗ). Підприємство раніше займалося складанням легкових і вантажних авто різних брендів, однак через фінансові труднощі останнім часом, за наявною інформацією, там налагодили виробництво дронів для армії РФ.

Згодом Telegram-канали повідомили, що на території ТагАЗу розміщується підприємство "Атлант Аеро", яке займається виробництвом ударно-розвідувальних дронів "Блискавка", а також виготовленням комплектуючих для безпілотників "Оріон".

Також читайте: У російському Таганрозі пролунало близько 20 вибухів під час атаки БпЛА

Що каже офіційна влада?

Вранці губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь підтвердив факт ракетного удару та повідомив про трьох постраждалих.

Топ коментарі
+28
Добре,але мало !
показати весь коментар
19.04.2026 07:56 Відповісти
+26
Не під ракетним ударом а під благодатним вогнем.
показати весь коментар
19.04.2026 07:56 Відповісти
+22
Добра новина зранку
Слава Воїнам ЗСУ
показати весь коментар
19.04.2026 08:02 Відповісти
На відео якийсь кацап чи кацапка на стовп диму гавкає, мабуть сцикотно свинособакам якось не "душевна" не "падамашніму".
показати весь коментар
19.04.2026 08:22 Відповісти
В його голосі явно відчувалося захоплення та надія,що це неостаннє видовище він особисто спостерігає))..бо всі дась там публікують прильоти ,а в нього під хатою без двіжухи,нєт ащущєнія прічастнасті к вєлікім врємєнам ))
показати весь коментар
19.04.2026 08:49 Відповісти
А что же случилось, думает коренной житель Таганрога Сергей Юрьевич Беляков, который очень любит разговаривать с телевизором.
показати весь коментар
19.04.2026 09:03 Відповісти
... он единственный белый остался в этом царстве черных от дыма пожара
показати весь коментар
19.04.2026 11:54 Відповісти
Кацапи волають що до середини року Фаір Поінт випустить справжню балістику.
показати весь коментар
19.04.2026 09:05 Відповісти
На відео немає субтитрів чи озвучку з свинособачої
показати весь коментар
19.04.2026 09:07 Відповісти
сподіваюсь що ті хто збирав дрони і був внє палітікі на концерті кабздона
показати весь коментар
19.04.2026 09:15 Відповісти
Чудова новина! 🔥🔥🔥
В Таганрозі живе моя рідна тітка і двоюрідна сестра з виводком, які називають Україну строптівой, що она продалась Амєрікє і нє хочєт вєрнуца в семью славянских народов.
показати весь коментар
19.04.2026 09:26 Відповісти
В далекі 60 роки минулого століття служив в армії зі мною Ігор Чернов,народився в Таганрозі То він майже не міг чітко говорити російською,бо вчився в україномовній школі,і розповідав,що в нього дома всі говорили українською.
показати весь коментар
19.04.2026 10:41 Відповісти
Там дійсно багато українців, але на цей час вони же повністю русіфіковані і ворожо ставляться до України.
показати весь коментар
19.04.2026 10:50 Відповісти
Так, ті території, Кубань належали Україні. Там і тепер розмовляють з укр акцентом. Он навіть прізвище губернатора, ну геть не схоже на кацапське.
показати весь коментар
19.04.2026 10:50 Відповісти
Украинский писатель Антон Чехов родился 29 января 1860 года в городе Таганроге и в своей автобиографии писал : "Я родился в живописном украинском городе Таганроге.»
показати весь коментар
19.04.2026 11:57 Відповісти
Я бы на вашем месте спросил у вашей тети - почему русские так ненавидят славян?
показати весь коментар
19.04.2026 12:23 Відповісти
"Я бы на вашем месте спросил у вашей тети - почему русские так ненавидят славян?"

Потому что сами никакие не славяне...
показати весь коментар
19.04.2026 16:25 Відповісти
Именно в этом и смысл вопроса
показати весь коментар
19.04.2026 17:23 Відповісти
Навряд вона щось толкове відповість, бо вона - українка з діда-прадіда з черкащини, яка у 80-х поїхала дикий Сибір освоювати і, як каже моя друга тітка, геть там скурвилась. Сорі за мою французьку)
показати весь коментар
19.04.2026 21:45 Відповісти
Вот всегда нравились строптивые, а не смиренные и покорные
показати весь коментар
19.04.2026 14:19 Відповісти
"російський Таганрог"-Антона Павловича Чехова читайте,нікчеми
показати весь коментар
19.04.2026 09:36 Відповісти
Дай бог наша баллистика испытывается
показати весь коментар
19.04.2026 10:47 Відповісти
Как говорится "Процесс пошёл" ... Теперь оркам нигде не будет спокойной жизни: даже на Урале...
показати весь коментар
19.04.2026 16:26 Відповісти
"Нептуни", які розробили при "бариге"... "фламінги ще не долетіли!
показати весь коментар
19.04.2026 17:08 Відповісти
освобождаем украинский Таганрог)
показати весь коментар
19.04.2026 20:13 Відповісти
 
 