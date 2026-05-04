Рашисти атакували Вільнянськ на Запоріжжі: двоє загиблих, четверо травмованих. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували Вільнянськ на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Внаслідок ворожої атаки зруйновані торгівельний павільйон та приватний будинок, пошкоджена будівля храму", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, одна людина загинула, одна особа дістала поранення.

Оновлення

Згодом очільник області заявив, що внаслідок атаки російських БпЛА загинуло подружжя: 51-річний чоловік та 62-річна жінка.

Їхній 31-річний син дістав поранень нижніх кінцівок. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Також постраждали ще три жінки: 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу.

Росіяни поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані.





Що передувало?

Внаслідок російських ударів протягом минулої доби у Запорізькій області поранено 11 осіб, зокрема дітей.

