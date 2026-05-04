Рашисти атакували Вільнянськ на Запоріжжі: двоє загиблих, четверо травмованих. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували Вільнянськ на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Внаслідок ворожої атаки зруйновані торгівельний павільйон та приватний будинок, пошкоджена будівля храму", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, одна людина загинула, одна особа дістала поранення.

Оновлення

Згодом очільник області заявив, що внаслідок атаки російських БпЛА загинуло подружжя: 51-річний чоловік та 62-річна жінка.

Їхній 31-річний син дістав поранень нижніх кінцівок. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Також постраждали ще три жінки: 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу.

Росіяни поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані.

Рашисти вдарили по Вільнянську: є загибла людина
Що передувало?

  • Внаслідок російських ударів протягом минулої доби у Запорізькій області поранено 11 осіб, зокрема дітей.

обстріл (33768) Запорізька область (4835) Запорізький район (538) Вільнянськ (14)
Варвари все знищують навіть церкви мп.
04.05.2026 15:26 Відповісти
"Бєй сваіх, чтоб чужіє боялісь!"
04.05.2026 15:35 Відповісти
росіяни гірше ніж скажені тварини
04.05.2026 17:13 Відповісти
а хтож сперечається
04.05.2026 17:32 Відповісти
А московським попам це подобається? Заяви не буде? Онуфрій не хоче паспрт кацапський і нагороди повернути плєшивому?
04.05.2026 17:07 Відповісти
Бьет, значит любит! Клініка!
04.05.2026 18:18 Відповісти
 
 