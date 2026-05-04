Рашисты атаковали Вольнянск на Запорожье: двое погибших, четверо травмированных. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали Вольнянск в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В результате вражеской атаки разрушены торговый павильон и частный дом, повреждено здание храма", — говорится в сообщении.

Предварительно, один человек погиб, один получил ранения.

Обновление

Впоследствии глава области заявил, что в результате атаки российских БПЛА погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Их 31-летний сын получил ранения нижних конечностей. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Также пострадали еще три женщины: 32, 36 и 52 лет. Им оказывают медицинскую помощь.

Россияне попали по территории рынка и храма. Разрушены павильоны и повреждены близлежащие здания. На местах возникли пожары, они уже ликвидированы.





Что предшествовало?

В результате российских ударов за прошедшие сутки в Запорожской области ранены 11 человек, в том числе дети.

