Зеленський обговорив із німецькою делегацією посилення ППО, протидію загрозам з боку РФ та Drone Deals. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром з особливих доручень, керівником відомства Федерального канцлера Німеччини Торстеном Фраєм і президентом Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіном Єґером.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Протиповітряна оборона

"Важливі сигнали підтримки на тлі масованого російського удару. Говорили про те, як можна прискорити наші з Німеччиною домовленості щодо ППО, щоб захистити українців та українок від такого терору. Німеччина неодноразово допомагала посилювати наш захист неба, і ми сподіваємося на відповідне лідерство й зараз", - зазначив президент.

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Drone Deal

Як розповіли в Офісі президента, йшлося також про потенційні загрози для Європи з боку Росії та спеціальний формат безпекової співпраці – Drone Deals.

Перемовини

Крім того, сторони обговорили посилення ролі Європи в переговорному процесі для досягнення достойного миру, а також можливі контакти у форматах Е3 (Британія, Франція, Німеччина) та Е5 (Польща, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія). Зеленський наголосив, що європейцям важливо бути більш ініціативними й докладати всіх можливих зусиль для наближення миру.

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Членство України в ЄС

Окрему увагу було приділено повноправному членству України у Євросоюзі. Президент наголосив, що наша країна розраховує на підтримку з боку Німеччини та готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів.

За його словами, це стане сильним кроком і важливим сигналом для всього українського суспільства.

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Підтримка України

Глава держави також подякував Німеччині за підтримку рішення Євросоюзу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро. Зеленський додав, що важливо якомога швидше переказати перший транш, щоб розпочати виробництво дронів, які допоможуть захищатися від російських ударів.