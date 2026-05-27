6 108 27

Вибухи гриміли в російському Таганрозі: ймовірно, уражено авіаремонтний завод, - ЗМІ. ФОТО

У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, у російському Таганрозі лунали вибухи, мешканці скаржилися у соцмережах, що після атаки у місті видно дим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Ймовірно, уражено завод

Згідно з аналізом ASTRA кадрів, знятих очевидцями, дим здіймається над територією 325-го авіаційного ремонтного заводу. Відео було зняте приблизно за 2,8 км від підприємства.

Таганрог після атаки
Таганрог після атаки
Таганрог після атаки

Сфера діяльності підприємства

325-й авіаційний ремонтний завод / ВАТ "325 АРЗ" - авіаремонтне підприємство, розташоване в Таганрозі. Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Поруч також розташований 352-й авіазавод. Чи зазнали самі підприємства пошкоджень - наразі невідомо. Інформації про постраждалих також поки немає.

Нагадаємо, що раніше це підприємство вже зазнавало атаки у грудні 2024 року.

Ну так, з Швейцарії видніше. Але от туди дрони зроблені у Таганрозі не долітають. Поки що.
27.05.2026 06:51 Відповісти
Станеш командувачем СБС,тоді вдариш куди захочеш.Але не станеш.Бо диванний балабол.
27.05.2026 07:33 Відповісти
Це не москва, москві плювати на рабів в таганрогах
27.05.2026 06:49 Відповісти
Не "швиди"... Він зараз у "Швецію" "переплигне"... До 6-ї години був у "Швейцарії". Потім переплигнув у "Швецію"... Тепер повернувся у "Швейцарію"... Чекаємо "стрибка" у "Швецію"...
"Ольгінський телепортатор"...
27.05.2026 09:50 Відповісти
Станеш командувачем СБС,тоді вдариш куди захочеш.Але не станеш.Бо диванний балабол.
27.05.2026 07:33 Відповісти
Бггг.Так ти герой "економічного фронту".Не сміши.
27.05.2026 07:54 Відповісти
Не мели хєрні і не сміши людей.90+% ос СОУ-мобілізовані платники податків.Вони з радістю будуть знову платить податки замість фронту і поміняються з тобою місцями.Тільки ти боїшся,то не квакай.Так,я колишній мл. сержант ЗСУ.57 омпбр і 115 омбр.
27.05.2026 08:14 Відповісти
Не мл. а мол.
Я своє відвоював.
Ти чомусь хочеш щоб недобровольці міняли добровольців. Сам би ти пішов з бусяреними на бз?
27.05.2026 08:20 Відповісти
Де відвоював?На чиїй стороні? Якби ти воював,то знав що у нас бр,а бз у кацапів.Хто воював таку хєрню як ти не напише.Були в нас ті хто не хотіли воювать.Потім звикли і воювали як всі.
27.05.2026 09:03 Відповісти
У 2014 ще ні бз ні бр не було... На стороні України. 🇺🇦
27.05.2026 09:08 Відповісти
Де саме?В якому званні, на якій посаді?Знаю людей з ДУК ПС і Азова.Позивний хто може підтвердить?
27.05.2026 09:34 Відповісти
Майбутній сект М, цього з тебе досить.
27.05.2026 09:47 Відповісти
Забрехався.Сектори АТО з'явились весною 2014.Я був у секторі С.З ким ти міг воювать до створення секторів?
27.05.2026 10:50 Відповісти
Він і зараз воює... На "ВнутріМКАДівському фронті"... У нього персональний ВОП... У "Ольгіно...
27.05.2026 09:57 Відповісти
Ще один ветєринар запарєбрікавай, прийшов гадить у мережу, як СтарШой з фсб наказав…
27.05.2026 20:22 Відповісти
Не ображай " диванних балаболів". Це "батрак з Ольгіно". Він на роботі... Уявляєш, як важко, з 6-ї ранку перестрибнуть з "Швейцарії", у "Швецію", а потім перестрибнуть назад, у "Швейцарію". І після цього знову "стрибонуть" назад, у "Швецію"? І не захекується...
27.05.2026 09:55 Відповісти
зелена наволоч забороняє бомбити мацкву....від нього туди тільки двушечки
27.05.2026 07:55 Відповісти
Хто касьяну виробництво закрив?
27.05.2026 10:08 Відповісти
Открой личико, Арткор, ведь так и помрешь анонимом. «Здесь лежит человек без паспорта» 🤭
27.05.2026 07:07 Відповісти
В этом вся твоя суть, свободная женщина Швейцарской конфедерации - быть позаду, да пидгавкуваты час вид часу. Дывысь уважно щоб VON нэ видпав.
27.05.2026 07:20 Відповісти
До речі, в підмосковному Зеленограді під час минулої атаки, схоже, таки розвалили чистий цех.
27.05.2026 08:49 Відповісти
"... мешканці скаржилися у соцмережах, що після атаки у місті видно дим."

Якісь балувані ті таганрожці... Чого скаржитись? Скільки там того диму? )))
27.05.2026 09:20 Відповісти
 
 