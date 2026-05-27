Вибухи гриміли в російському Таганрозі: ймовірно, уражено авіаремонтний завод, - ЗМІ. ФОТО
У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, у російському Таганрозі лунали вибухи, мешканці скаржилися у соцмережах, що після атаки у місті видно дим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Ймовірно, уражено завод
Згідно з аналізом ASTRA кадрів, знятих очевидцями, дим здіймається над територією 325-го авіаційного ремонтного заводу. Відео було зняте приблизно за 2,8 км від підприємства.
Сфера діяльності підприємства
325-й авіаційний ремонтний завод / ВАТ "325 АРЗ" - авіаремонтне підприємство, розташоване в Таганрозі. Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Поруч також розташований 352-й авіазавод. Чи зазнали самі підприємства пошкоджень - наразі невідомо. Інформації про постраждалих також поки немає.
Нагадаємо, що раніше це підприємство вже зазнавало атаки у грудні 2024 року.
Якісь балувані ті таганрожці... Чого скаржитись? Скільки там того диму? )))