Атака на Дніпро: ворог бив касетними боєприпасами, зафіксовано масштабні руйнування. ФОТО

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив нові подробиці наслідків російського удару по місту. За його словами, характер пошкоджень свідчить про застосування касетних боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Філатова.

"Весь асфальт побитий. Це - касетний боєприпас. Вони навмисно б’ють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб", - зазначив міський голова.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, серед яких трирічна дитина. Ще шестеро осіб наразі не виходять на зв’язок.

У місті пошкоджено близько 50 житлових будинків, сім із них фактично зруйновані вщент. Вибуховою хвилею та уламками вибито понад 2,1 тисячі вікон, понівечено близько 30 автомобілів.

До ліквідації наслідків залучено майже два десятки одиниць важкої комунальної техніки. Значна частина постраждалих залишається в міських лікарнях. За інформацією влади, люди отримали переважно переломи, осколкові поранення та різані рани. Медики продовжують надавати необхідну допомогу.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях ударів, уточнюючи масштаби руйнувань і наслідків атаки.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

5 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

