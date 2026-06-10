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Новини Фото Справа ексвоєнкома Одещини Євгена Борисова
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ДБР зупинило авто з ексначальником Одеського ТЦК Борисовим на виїзді з Києва, - ЗМІ. ФОТО

10 червня працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки після зупинки автомобіля BMW з колишнім начальником Одеського ТЦК та СП Євгеном Борисовим, якого судять за кількома обвинуваченнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах.

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Тривають обшуки

Як стверджує УП, автівку з Борисовим зупинили на блокпості одеської траси на виїзді з Києва. Зазначається, що обшуки ДБР проходять у межах кримінального розслідування про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом.

Євген Борисов - ДБР зупинило авто ексвійськкома під Києвом
Фото: Українська Правда

Раніше в межах цієї справи суд передав в управління АРМА будинок вартістю €4 мільйони та офіс вартістю €510 тисяч на іспанському курорті Марбелья, а також три автівки. Усе це майно належало рідні Борисова.

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Справа Євгена Борисова

Читайте на "Цензор.НЕТ": За одеського ексвійськкома Борисова внесли 20 млн гривень застави, - ЗМІ

Автор: 

затримання (4318) Київ (20860) обшук (2062) ДБР (3955) Борисов Євген (38)
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Топ коментарі
+23
*****, а він не втюрмі сидить?????????????????????
нам треба ще 2000000000000 поліцейських!!!! і прокурорів - інвалідів!
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10.06.2026 19:10 Відповісти
+18
Був потужно покараний за корупцію і пересів з геліка за 250 тисяч на бмв х7 за 150.
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10.06.2026 19:15 Відповісти
+12
за такі суми грошей в тюрму не садять,це вам не пшениця чи мопед
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10.06.2026 19:23 Відповісти
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Это тот Борисов, которого Зеленский наградил?
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10.06.2026 19:09 Відповісти
Гроші мабуть, відвозив до Києва з Одеси, для «двушечки» деркачу!!
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10.06.2026 19:24 Відповісти
а що таке...ьув у Киеві а до них не завитав...хабаря не притаранив...
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10.06.2026 19:09 Відповісти
*****, а він не втюрмі сидить?????????????????????
нам треба ще 2000000000000 поліцейських!!!! і прокурорів - інвалідів!
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10.06.2026 19:10 Відповісти
за такі суми грошей в тюрму не садять,це вам не пшениця чи мопед
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10.06.2026 19:23 Відповісти
Був потужно покараний за корупцію і пересів з геліка за 250 тисяч на бмв х7 за 150.
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10.06.2026 19:15 Відповісти
Кеш віз
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10.06.2026 19:33 Відповісти
Згідно конституції і законодавства немає жодної відповідальності для жодного шахрая. Тому і далі тіпа служить і проживає свою лучшую жізнь. Ха ха ха.
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10.06.2026 19:50 Відповісти
Чому це падло в тюрмі тапочки в зубах не носить ?
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10.06.2026 19:57 Відповісти
В дбр затримка по зарплаті?
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10.06.2026 20:16 Відповісти
 
 