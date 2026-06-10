ДБР зупинило авто з ексначальником Одеського ТЦК Борисовим на виїзді з Києва, - ЗМІ. ФОТО
10 червня працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки після зупинки автомобіля BMW з колишнім начальником Одеського ТЦК та СП Євгеном Борисовим, якого судять за кількома обвинуваченнями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах.
Тривають обшуки
Як стверджує УП, автівку з Борисовим зупинили на блокпості одеської траси на виїзді з Києва. Зазначається, що обшуки ДБР проходять у межах кримінального розслідування про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом.
Раніше в межах цієї справи суд передав в управління АРМА будинок вартістю €4 мільйони та офіс вартістю €510 тисяч на іспанському курорті Марбелья, а також три автівки. Усе це майно належало рідні Борисова.
Справа Євгена Борисова
- Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
- У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення заставиу сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.
- Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
- Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
- Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.
- Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.
- Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.
Топ коментарі
+23 Максим Коваленко
показати весь коментар10.06.2026 19:10 Відповісти Посилання
+18 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар10.06.2026 19:15 Відповісти Посилання
+12 Mикола 1979
показати весь коментар10.06.2026 19:23 Відповісти Посилання
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нам треба ще 2000000000000 поліцейських!!!! і прокурорів - інвалідів!