ДБР зупинило авто з ексначальником Одеського ТЦК Борисовим на виїзді з Києва, - ЗМІ. ФОТО

10 червня працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки після зупинки автомобіля BMW з колишнім начальником Одеського ТЦК та СП Євгеном Борисовим, якого судять за кількома обвинуваченнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах.

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Тривають обшуки

Як стверджує УП, автівку з Борисовим зупинили на блокпості одеської траси на виїзді з Києва. Зазначається, що обшуки ДБР проходять у межах кримінального розслідування про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом.

Фото: Українська Правда

Раніше в межах цієї справи суд передав в управління АРМА будинок вартістю €4 мільйони та офіс вартістю €510 тисяч на іспанському курорті Марбелья, а також три автівки. Усе це майно належало рідні Борисова.

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Справа Євгена Борисова

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