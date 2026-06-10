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Новости Фото Дело екс-военкома Одесщины Евгения Борисова
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ГБР остановило автомобиль с экс-начальником Одесского ТЦК Борисовым на выезде из Киева, - СМИ. ФОТО

10 июня сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски после остановки автомобиля BMW с бывшим начальником Одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым, который находится под судом по нескольким обвинениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

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Продолжаются обыски

Как утверждает УП, автомобиль с Борисовым остановили на блокпосту Одесской трассы на выезде из Киева. Отмечается, что обыски ГБР проходят в рамках уголовного расследования о легализации средств, полученных незаконным путем.

Евгений Борисов - ГБР остановило автомобиль экс-военкома под Киевом
Фото: Украинская Правда

Ранее в рамках этого дела суд передал в управление АРМА дом стоимостью €4 млн и офис стоимостью €510 тыс. на испанском курорте Марбелья, а также три автомобиля. Все это имущество принадлежало родственникам Борисова.

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Дело Евгения Борисова

Читайте на "Цензор.НЕТ": За одесского экс-военкома Борисова внесли 20 млн гривен залога, - СМИ

Автор: 

задержание (6551) Киев (26442) обыск (1947) ГБР (3451) Борисов Евгений (34)
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Топ комментарии
+32
*****, а він не втюрмі сидить?????????????????????
нам треба ще 2000000000000 поліцейських!!!! і прокурорів - інвалідів!
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10.06.2026 19:10 Ответить
+25
Був потужно покараний за корупцію і пересів з геліка за 250 тисяч на бмв х7 за 150.
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10.06.2026 19:15 Ответить
+15
за такі суми грошей в тюрму не садять,це вам не пшениця чи мопед
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10.06.2026 19:23 Ответить
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Это тот Борисов, которого Зеленский наградил?
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10.06.2026 19:09 Ответить
Гроші мабуть, відвозив до Києва з Одеси, для «двушечки» деркачу!!
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10.06.2026 19:24 Ответить
а що таке...ьув у Киеві а до них не завитав...хабаря не притаранив...
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10.06.2026 19:09 Ответить
*****, а він не втюрмі сидить?????????????????????
нам треба ще 2000000000000 поліцейських!!!! і прокурорів - інвалідів!
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10.06.2026 19:10 Ответить
за такі суми грошей в тюрму не садять,це вам не пшениця чи мопед
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10.06.2026 19:23 Ответить
Ну и причем тут полицейские? Дело в отношении Борисова расследовало ДБР
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10.06.2026 20:54 Ответить
Був потужно покараний за корупцію і пересів з геліка за 250 тисяч на бмв х7 за 150.
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10.06.2026 19:15 Ответить
Кеш віз
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10.06.2026 19:33 Ответить
Згідно конституції і законодавства немає жодної відповідальності для жодного шахрая. Тому і далі тіпа служить і проживає свою лучшую жізнь. Ха ха ха.
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10.06.2026 19:50 Ответить
Чому це падло в тюрмі тапочки в зубах не носить ?
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10.06.2026 19:57 Ответить
В дбр затримка по зарплаті?
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10.06.2026 20:16 Ответить
труднощі комунікації між лівоохоронними органами
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10.06.2026 20:25 Ответить
 
 