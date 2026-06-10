ГБР остановило автомобиль с экс-начальником Одесского ТЦК Борисовым на выезде из Киева, - СМИ. ФОТО
10 июня сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски после остановки автомобиля BMW с бывшим начальником Одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым, который находится под судом по нескольким обвинениям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Продолжаются обыски
Как утверждает УП, автомобиль с Борисовым остановили на блокпосту Одесской трассы на выезде из Киева. Отмечается, что обыски ГБР проходят в рамках уголовного расследования о легализации средств, полученных незаконным путем.
Ранее в рамках этого дела суд передал в управление АРМА дом стоимостью €4 млн и офис стоимостью €510 тыс. на испанском курорте Марбелья, а также три автомобиля. Все это имущество принадлежало родственникам Борисова.
Дело Евгения Борисова
- Напомним, ранее одесский экс-военком Борисов был повторно задержан на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
- В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогав сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.
- Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию о имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
- Впоследствии СМИ показали поместье и офис семьи одесского военкома Борисова.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
- Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.
- Также, по данным ГБР, бывший одесский военкома Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.
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нам треба ще 2000000000000 поліцейських!!!! і прокурорів - інвалідів!