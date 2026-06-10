ГБР остановило автомобиль с экс-начальником Одесского ТЦК Борисовым на выезде из Киева, - СМИ. ФОТО

10 июня сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски после остановки автомобиля BMW с бывшим начальником Одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым, который находится под судом по нескольким обвинениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

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Продолжаются обыски

Как утверждает УП, автомобиль с Борисовым остановили на блокпосту Одесской трассы на выезде из Киева. Отмечается, что обыски ГБР проходят в рамках уголовного расследования о легализации средств, полученных незаконным путем.

Фото: Украинская Правда

Ранее в рамках этого дела суд передал в управление АРМА дом стоимостью €4 млн и офис стоимостью €510 тыс. на испанском курорте Марбелья, а также три автомобиля. Все это имущество принадлежало родственникам Борисова.

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Дело Евгения Борисова

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