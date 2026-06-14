Уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне. ВІДЕО+ФОТО
Ціллю дронової атаки у Ярославській області став рибінський ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву.
Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, удар було завдано рано вранці 14 червня, після цього над містом піднявся густий дим.
Відомо, що комбінат уже зазнавав атаки 31 грудня 2025 року. Об’єкт використовується, зокрема, для зберігання пального.
Що каже місцева влада?
Тим часом за розпорядженням губернатора Ярославської області Михайла Євраєва рух у напрямку Москви було перекрито. Він також підтвердив, що зафіксовано влучання в промислові об’єкти зі зберігання пального.
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