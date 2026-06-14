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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне. ВІДЕО+ФОТО

Ціллю дронової атаки у Ярославській області став рибінський ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву.

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, удар було завдано рано вранці 14 червня, після цього над містом піднявся густий дим.

удар по рибінську рф
удар по рибінську рфудар по рибінську рф

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Відомо, що комбінат уже зазнавав атаки 31 грудня 2025 року. Об’єкт використовується, зокрема, для зберігання пального.

Що каже місцева влада?

Тим часом за розпорядженням губернатора Ярославської області Михайла Євраєва рух у напрямку Москви було перекрито. Він також підтвердив, що зафіксовано влучання в промислові об’єкти зі зберігання пального.

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Автор: 

Удари по РФ (1026) Ярославська область РФ (24)
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Топ коментарі
+6
Пішло за вітром
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14.06.2026 08:48 Відповісти
+5
Лучики добра
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14.06.2026 08:57 Відповісти
+5
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14.06.2026 09:23 Відповісти
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14.06.2026 08:48 Відповісти
Лучики добра
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14.06.2026 08:57 Відповісти
Воскресенье, шашлыки жарят...
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14.06.2026 09:00 Відповісти
чудово але потрібно ще посилювати удари бо на фронті на жаль не все так добре
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14.06.2026 09:06 Відповісти
"Задьімлєніє"
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14.06.2026 09:16 Відповісти
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14.06.2026 09:23 Відповісти
Да, Васька Перов намалював це "полотніще" у 1866 році. Про дше щіпательні історії картини кацапи до сих пір ллють сльози та вмиваютсья соплями.
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14.06.2026 09:32 Відповісти
У Перова є ще більш цікава картина. Називається "Проводы покойника". Там зображена селянська сім'я, що везе на санях, запряжених конем, домовину з помарлим (главою сім'ї). Торік бачив "диптих", в Інтернет. Зліва - ця картина, а справа - фото похоронів покійника, у ********* російському селі. Сюжет той самий. Зима, сани... Тільки замість коня, у сани запряжений не кінь, а троє дідів...
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14.06.2026 09:56 Відповісти
Які вправні "уламки"....літають за тисячі кілометрів і падають точно у ціль....і ще вибухають! Які зараз технології! Страшно подумати, якщо б прилетіли не уламки,а цілий вироб....
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14.06.2026 09:26 Відповісти
Для паніки валіть по хладокомбінатам. Там хлор. Враховуючи, що кацапи з мізками конфліктують, то можна їм ще наспівати пісеньку - скатертью, скатертью..хлорпікрін стєлєтся..100% штани змінять)))
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14.06.2026 09:27 Відповісти
Па плану...
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14.06.2026 09:27 Відповісти
Що може бути краще, ніж прокинувшись з ранку побачити відео з черговими підпалами скотоубюлюдії? Вишенькою на торті стане балістика на масквабад, в що я вірю і чекаю з нетерпінням
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14.06.2026 09:43 Відповісти
Потрібно розхерячити Капустін яр, космодром Восточний та всі інші клоаки які можуть запускати супутники на орбіту щоб не змогли організувати щось типу "старлінка", бо буде біда.
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14.06.2026 09:54 Відповісти
НУ ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ !!!
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14.06.2026 09:57 Відповісти
 
 