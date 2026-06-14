Уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне. ВІДЕО+ФОТО

Ціллю дронової атаки у Ярославській області став рибінський ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву.

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, удар було завдано рано вранці 14 червня, після цього над містом піднявся густий дим.





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Відомо, що комбінат уже зазнавав атаки 31 грудня 2025 року. Об’єкт використовується, зокрема, для зберігання пального.

Що каже місцева влада?

Тим часом за розпорядженням губернатора Ярославської області Михайла Євраєва рух у напрямку Москви було перекрито. Він також підтвердив, що зафіксовано влучання в промислові об’єкти зі зберігання пального.

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