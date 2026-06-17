Війська РФ тиснуть на Родинське та намагаються прорватися до Білицького, - DeepState. КАРТА

Ворог продовжує активно затягувати свої сили в Покровськ та Мирноград, здійснює тиск на агломерацію міст і намагається збільшити контроль над місцевістю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

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Основна активність ворога змістилася на Добропільський напрямок

Однак, як зазначається, остання активність противника зосереджена на Добропільському відтинку, зокрема, по відтинку Родинське-Білицьке.

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Білицьке розглядається ворогом як важливий логістичний вузол

"Кацапи активно тиснуть на Родинське, поступово збільшують свій контроль над населеним пунктом і здійснюють просочування в глибину території за своєю звичною тактикою. Такі просочування спостерігаються в напрямку Білицького, яке відіграє важливу роль на даній місцевості і слугує потенційним місцем для логістики і опорного пункту для розгортання подальшого просування", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що для ворога важливий ряд населених пунктів на південь від Добропілля, щоб там закріпитися, мати можливість накопичуватися і рухатися до самого Добропілля.

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Сили оборони стримують наступ попри масове застосування дронів

"Вихід в район на південь від Добропілля вже створить перешкоду для логістики і перебування в самому місті, які створяться роботою ворожих дронів. Наразі Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати реалізувати плани ворога. Українські військові ведуть боротьбу з піхотою противника, яка здійснює шалений тиск, але іншою загрозою для оборони є ворожі дрони різних типів у великій кількості - FPV, ланцети, молнії, шахеди, мавіки тощо", - резюмують аналітики.