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"Красота-то какая! Лепота!" Удар по НПЗ в Москві в ФОТОжабах. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

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Автор: 

москва (1366) НПЗ (1044) політика (5368) путін володимир (25501) фотожаба (14809)
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