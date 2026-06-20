Московський НПЗ зупинив переробку нафти, - Генштаб. ФОТО
Московський НПЗ зупинив переробку нафти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Нові деталі
Як зазначається, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м куб, один - 30 000 м куб.
На знімках - два резервуари РВС (30 тис. і 10 тис.) повністю знищено.
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Ви щось проспали останнім часом ? Чи слова Мадяра про 500 цілей у бульбостані вже на олівці у наших СБС та слова зе про те що білорусь допомагає ретрансляторами кацапським дронам та має за тиждень це обладнання виключити, інакше це зробимо ми-це наратив влади про білу та пушисту білорусь ?
А тоді уже можна подивитись "по лінії" чи "по кордонах". Лише треба винести все і в Білорусі. Бо наратив влади що Білорусь біла і пушиста ГЕТЬ НЕВІРНИЙ
Білорусь дає РФ все - кожний патрон, топливо і їду