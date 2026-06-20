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Новини Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москві
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Московський НПЗ зупинив переробку нафти, - Генштаб. ФОТО

Московський НПЗ зупинив переробку нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Нові деталі

Як зазначається, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м куб, один - 30 000 м куб.

На знімках - два резервуари РВС (30 тис. і 10 тис.) повністю знищено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супутники зафіксували наслідки двох хвиль атак на Московський НПЗ: пошкоджено установки та резервуари. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Московський нпз
Московський нпз
Московський нпз

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Автор: 

Генштаб ЗС (8523) москва (1375) НПЗ (1053)
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Топ коментарі
+5
Погана у нас тенденція. Роботи на добу-а обсосують цю подію неділю....Все. Удар по мацковському нпз в минулому. Далі що?
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20.06.2026 16:47 Відповісти
+4
"Бо наратив влади що Білорусь біла і пушиста"
Ви щось проспали останнім часом ? Чи слова Мадяра про 500 цілей у бульбостані вже на олівці у наших СБС та слова зе про те що білорусь допомагає ретрансляторами кацапським дронам та має за тиждень це обладнання виключити, інакше це зробимо ми-це наратив влади про білу та пушисту білорусь ?
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20.06.2026 16:55 Відповісти
+3
МАЛО. В РФ мають бути лише осли з транспорного засобу.

А тоді уже можна подивитись "по лінії" чи "по кордонах". Лише треба винести все і в Білорусі. Бо наратив влади що Білорусь біла і пушиста ГЕТЬ НЕВІРНИЙ

Білорусь дає РФ все - кожний патрон, топливо і їду
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20.06.2026 16:44 Відповісти

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