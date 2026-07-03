Росіяни вдарили по Запоріжжю: двоє загиблих, 21 поранений, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 3 липня, російські війська завдали удару по промисловому підприємству в Запоріжжі, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств. Пошкоджені приміщення.

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Жертви атаки

Є попередня інформація про загибель однієї людини та щонайменше п'ятьох травмованих.

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Оновлена інформація

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених через атаки росіян по Запоріжжю зростає.

Унаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста загалом поранено 7 людей, серед них - 11-річна дитина.

Усі перебувають під наглядом медиків.

На жаль, загинули двоє чоловіків.

Оновлення

О 20:02 Федров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17, дві людини загинули.

Найстаршому пораненому 76 років, наймолодший - це 11-річний хлопчик. Двоє людей перебувають у важкому стані.

У постраждалих осколкові поранення. Постраждалим надається медична допомога.

Оновлення

Станом на 21:25 відомо про 21 постраждалого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина

Наразі у лікарні перебуває 12 людей: 9 ушпиталені, ще 3 - обстежуються медиками. Серед поранених троє людей у важкому стані.

Наслідки атак

















