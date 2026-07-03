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Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
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Росіяни вдарили по Запоріжжю: двоє загиблих, 21 поранений, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 3 липня, російські війська завдали удару по промисловому підприємству в Запоріжжі, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств. Пошкоджені приміщення.

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Жертви атаки

Є попередня інформація про загибель однієї людини та щонайменше п'ятьох травмованих.

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Оновлена інформація 

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених через атаки росіян по Запоріжжю зростає.

Унаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста загалом поранено 7 людей, серед них - 11-річна дитина.

Усі перебувають під наглядом медиків.

На жаль, загинули двоє чоловіків.

Оновлення

О 20:02 Федров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17, дві людини загинули.

Найстаршому пораненому 76 років, наймолодший - це 11-річний хлопчик. Двоє людей перебувають у важкому стані.

У постраждалих осколкові поранення. Постраждалим надається медична допомога. 

Оновлення

Станом на 21:25 відомо про 21 постраждалого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 

Серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина

Наразі у лікарні перебуває 12 людей: 9 ушпиталені, ще 3 - обстежуються медиками. Серед поранених троє людей у важкому стані.

Наслідки атак

Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2658) обстріл (35018) Запорізька область (5085) Запорізький район (691)
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Топ коментарі
+13
Ніхера Зелебобік з Михуилом Федоровим та Сирським з КАБами зробити не може. Де ППО, де чудо-ракети з літаків, ніхто не знає.
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03.07.2026 17:57 Відповісти
+5
Скільки це буде продовжуватися?
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03.07.2026 18:26 Відповісти
+5
Ну, ответ очевиден-пока война закончится. Зеленский делает, шо может, 24/7, даже в Ирландию поехал. Все збс.
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03.07.2026 18:33 Відповісти

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