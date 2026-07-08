Судитимуть поліцейського Рибянського, який вкрав понад 13 млн грн речових доказів та переховувався на Рівненщині в лісі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з Національною поліцією завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника одного зі слідчих підрозділів Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

Деталі справи

Встановлено, що під час розслідування кримінального провадження посадовець привласнив гроші, вилучені як речові докази. Замість передати їх на відповідальне зберігання до банку, як цього вимагає закон, він залишив кошти собі.

"Спочатку він заволодів понад 10 тис. доларів США та більш як 10 тис. грн, вилученими під час особистого обшуку затриманого. Згодом привласнив ще понад 304 тис. доларів США, понад 34 тис. євро та понад 850 тис. грн, які його підлегла вилучила під час санкціонованого обшуку. Під приводом передачі грошей на зберігання він забрав їх, однак до банку кошти так і не потрапили", - йдеться у повідомленні.

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Загальна сума привласнених речових доказів перевищила 13,6 млн грн.

Після викриття колишній правоохоронець утік і переховувався в лісовому масиві на Рівненщині. Для цього він заздалегідь придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, запас продуктів та інше спорядження.

Саме під час обшуків автомобіля й місця переховування працівники ДБР виявили та вилучили понад 13,6 млн грн в іноземній валюті, які є частиною привласнених речових доказів.

Крім того, у службовому кабінеті обвинуваченого вилучили 84 бойові патрони різного калібру, які він незаконно зберігав, а під час обшуків автомобіля та намету - кокаїн, який, за даними слідства, він придбав і зберігав для власного вживання.

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Що загрожує?

Колишнього правоохоронця судитимуть за привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України) та незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Що передувало?

6 листопада правоохоронці повідомили про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.