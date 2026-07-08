РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11395 посетителей онлайн
Новости Фото Розыск полицейского Рыбянского
2 040 26

Будут судить полицейского Рыбянского, который похитил более 13 млн грн вещественных доказательств и скрывался в лесу в Ровенской области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР совместно с Национальной полицией завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

Детали дела

Установлено, что в ходе расследования уголовного дела чиновник присвоил деньги, изъятые в качестве вещественных доказательств. Вместо того чтобы передать их на ответственное хранение в банк, как того требует закон, он оставил средства себе.

"Сначала он завладел более чем 10 тыс. долларов США и более чем 10 тыс. грн, изъятых во время личного обыска задержанного. Впоследствии он присвоил еще более 304 тыс. долларов США, более 34 тыс. евро и более 850 тыс. грн, которые его подчиненная изъяла во время санкционированного обыска. Под предлогом передачи денег на хранение он забрал их, однако в банк средства так и не поступили", - говорится в сообщении.

Читайте также: Суд взял под стражу полицейского Рыбянского, который похитил более 13 млн грн и скрывался в лесу в Ровенской области

Дело Рыбянского
Дело Рыбянского
Дело Рыбянского
Дело Рыбянского
Дело Рыбянского

Общая сумма присвоенных вещественных доказательств превысила 13,6 млн грн.

После разоблачения бывший правоохранитель сбежал и скрывался в лесном массиве в Ровенской области. Для этого он заранее приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, запас продуктов и другое снаряжение.

Именно во время обысков автомобиля и места укрытия сотрудники ГБР обнаружили и изъяли более 13,6 млн грн в иностранной валюте, которые являются частью присвоенных вещественных доказательств.

Кроме того, в служебном кабинете обвиняемого изъяли 84 боевых патрона различного калибра, которые он незаконно хранил, а во время обысков автомобиля и палатки - кокаин, который, по данным следствия, он приобрел и хранил для личного употребления.

Читайте также: Украл более 13 млн грн и скрывался в лесу в Ровенской области: полицейский Рыбянский получил подозрение. ФОТОрепортаж

Что ему грозит?

Бывшего правоохранителя будут судить за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Санкции по этим статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский Рыбянский, который находился в розыске, скрылся с рабочего места с более чем 16 млн грн, - ГБР

Что этому предшествовало?

6 ноября правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Автор: 

Киев (26640) Нацполиция (17048) хищение (669) ГБР (3487)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Не можу збагнути, на що мєнт розраховував.
Пересидіти? А потім?
Видно, у дядька просто зірвало дах від купи грошей.
показать весь комментарий
08.07.2026 11:18 Ответить
+3
Дах у пересічного мусорели зірвало ще раніше. Він дійсно уявив, що він президент рівненського лісу.
показать весь комментарий
08.07.2026 11:21 Ответить
+3
Попался лопух нашёл где скрываться, скрываться надо в большом городе, в доме напротив полиции а пути отхода и хату надо готовить заранее ...ума нема считай калека...
показать весь комментарий
08.07.2026 11:23 Ответить

Загрузка...

 
 