Будут судить полицейского Рыбянского, который похитил более 13 млн грн вещественных доказательств и скрывался в лесу в Ровенской области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР совместно с Национальной полицией завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

Детали дела

Установлено, что в ходе расследования уголовного дела чиновник присвоил деньги, изъятые в качестве вещественных доказательств. Вместо того чтобы передать их на ответственное хранение в банк, как того требует закон, он оставил средства себе.

"Сначала он завладел более чем 10 тыс. долларов США и более чем 10 тыс. грн, изъятых во время личного обыска задержанного. Впоследствии он присвоил еще более 304 тыс. долларов США, более 34 тыс. евро и более 850 тыс. грн, которые его подчиненная изъяла во время санкционированного обыска. Под предлогом передачи денег на хранение он забрал их, однако в банк средства так и не поступили", - говорится в сообщении.

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Общая сумма присвоенных вещественных доказательств превысила 13,6 млн грн.

После разоблачения бывший правоохранитель сбежал и скрывался в лесном массиве в Ровенской области. Для этого он заранее приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, запас продуктов и другое снаряжение.

Именно во время обысков автомобиля и места укрытия сотрудники ГБР обнаружили и изъяли более 13,6 млн грн в иностранной валюте, которые являются частью присвоенных вещественных доказательств.

Кроме того, в служебном кабинете обвиняемого изъяли 84 боевых патрона различного калибра, которые он незаконно хранил, а во время обысков автомобиля и палатки - кокаин, который, по данным следствия, он приобрел и хранил для личного употребления.

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Что ему грозит?

Бывшего правоохранителя будут судить за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Санкции по этим статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Что этому предшествовало?

6 ноября правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.