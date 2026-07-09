Росіяни атакували безпілотником маршрутку в Херсоні: відомо про вісьмох постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 9 липня, російські війська вчергове завдали удару по маршрутці в Херсоні, унаслідок чого постраждали цивільні.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у середмісті Херсона", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок атаки є постраждалі серед цивільних мешканців.

За словами Прокудіна, інформація уточнюється.

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Оновлення

За даними начальника МВА Ярослава Шанька, наразі відомо про 8 поранених. У всіх – вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Вони під наглядом медиків.

Наразі встановлюється точна кількість постраждалих. Попередньо, обішлося без загиблих.

Наслідки удару





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