Війська РФ ударили по Запоріжжю: поранені двоє чоловіків, один з них - у важкому стані. ФОТО
Зранку 26 липня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Зокрема, через удар російського дрона дістали поранень 38-річний та 25-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.
"Стан одного постраждалого медики оцінюють як важкий", - уточнив очільник області.
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