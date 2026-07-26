Війська РФ ударили по Запоріжжю: поранені двоє чоловіків, один з них - у важкому стані. ФОТО

Зранку 26 липня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Зокрема, через удар російського дрона дістали поранень 38-річний та 25-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.

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"Стан одного постраждалого медики оцінюють як важкий", - уточнив очільник області.

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