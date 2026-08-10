Смертельна ДТП на Житомирському шосе у Києві: загинули мати й 2-річна дитина. ФОТО
Поліція Києва встановлює обставини смертельної ДТП, внаслідок якої загинула жінка з дитиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Обставини ДТП
Як зазначається, аварія сталась близько 5:50 ранку на Житомирському шосе у Святошинському районі столиці.
За попередньою інформацією, 24-річний водій, керуючи автомобілем Audi, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з вантажівкою із причепом, яка рухалася попереду.
Жертви
Внаслідок автопригоди його 27-річна дружина та 2-річна дитина загинули на місці події, сам керманич отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Попередньо він був тверезий.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.
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