Смертельна ДТП на Житомирському шосе у Києві: загинули мати й 2-річна дитина. ФОТО

Поліція Києва встановлює обставини смертельної ДТП, внаслідок якої загинула жінка з дитиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Обставини ДТП

Як зазначається, аварія сталась близько 5:50 ранку на Житомирському шосе у Святошинському районі столиці.

За попередньою інформацією, 24-річний водій, керуючи автомобілем Audi, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з вантажівкою із причепом, яка рухалася попереду.







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Жертви

Внаслідок автопригоди його 27-річна дружина та 2-річна дитина загинули на місці події, сам керманич отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Попередньо він був тверезий.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

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