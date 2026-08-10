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Новости Фото Смертельные ДТП
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Смертельное ДТП на Житомирском шоссе в Киеве: погибли мать и 2-летний ребенок. ФОТО

Полиция Киева выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибли женщина с ребенком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Обстоятельства ДТП

Как отмечается, авария произошла около 5:50 утра на Житомирском шоссе в Святошинском районе столицы.

По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем Audi, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком с прицепом, который двигался впереди.

ДТП на Святошино в Киеве 10 августа
ДТП на Святошино в Киеве 10 августа
ДТП на Святошино в Киеве 10 августа

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 Жертвы

В результате ДТП его 27-летняя жена и 2-летний ребенок погибли на месте происшествия, сам водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Предварительно установлено, что он был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

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ДТП (7906) Киев (27225) жертвы (2350)
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Топ комментарии
+9
це як же треба було валити....
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10.08.2026 09:09 Ответить
+8
Господи, який даун....
Водії ауді за кретинізмом доганяють БМВістів.
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10.08.2026 09:11 Ответить
+8
Взагалі на обочину схоже
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10.08.2026 09:14 Ответить

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