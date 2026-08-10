Смертельное ДТП на Житомирском шоссе в Киеве: погибли мать и 2-летний ребенок. ФОТО
Полиция Киева выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибли женщина с ребенком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Обстоятельства ДТП
Как отмечается, авария произошла около 5:50 утра на Житомирском шоссе в Святошинском районе столицы.
По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем Audi, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком с прицепом, который двигался впереди.
Жертвы
В результате ДТП его 27-летняя жена и 2-летний ребенок погибли на месте происшествия, сам водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Предварительно установлено, что он был трезв.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.
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