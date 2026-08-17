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Новини Фото Удар по Сумах
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Наслідки удару РФ по житловому сектору в Сумах: дві людини загинули. ФОТО

Російські окупанти завдали вночі ударів по Сумах, внаслідок чого загинули дві людини. Відомо про 1 поранену особу.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Під ударом опинилися житловий сектор та нежитлові приміщення. Рятувальники ліквідували всі пожежі", - йдеться в повідомленні.

Нічний удар по Сумах 17 серпня: загинули люди
Нічний удар по Сумах 17 серпня: загинули люди

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що російські окупанти масовано атакували Суми дронами. У місті виникли масштабні пожежі.

Читайте: Лише протягом тижня РФ завдала 13 ударів по об’єктах "Нафтогазу"

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обстріл (36190) Сумська область (4910) Суми (1039) Сумський район (695)
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