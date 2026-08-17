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Наслідки удару РФ по житловому сектору в Сумах: дві людини загинули. ФОТО
Російські окупанти завдали вночі ударів по Сумах, внаслідок чого загинули дві людини. Відомо про 1 поранену особу.
Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Під ударом опинилися житловий сектор та нежитлові приміщення. Рятувальники ліквідували всі пожежі", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти масовано атакували Суми дронами. У місті виникли масштабні пожежі.
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