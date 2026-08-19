Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва: 23-річному водію повідомлено про підозру. ФОТО

23-річному водію автомобіля Volkswagen Golf, який 19 серпня врізався у зупинку громадського транспорту на Чоколівському бульварі у Солом'янському районі Києва, де перебували люди, повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції та прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини аварії

За даними слідства, водій рухався смугою, призначеною для громадського транспорту, з боку вулиці Єреванської у напрямку вулиці Уманської — йдеться про Чоколівський бульвар. Під час спроби перелаштуватися в іншу смугу чоловік допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", який їхав попереду.

Унаслідок удару легковий автомобіль втратив керування та вилетів на зупинку громадського транспорту, де в цей час перебували люди.

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Наслідки ДТП

Внаслідок аварії загинули дві жінки — 52 та 35 років. Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження: чоловіки 33 та 24 років, 67-річна жінка та 18-річна дівчина. За життя 24-річного чоловіка, який зазнав тяжких травм, наразі борються лікарі.





Затримання та підозра

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Попередньо встановлено, що він був тверезий.

Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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