Смертельна ДТП у Солом’янському районі Києва: 23-річному водію повідомлено про підозру. ФОТО
23-річному водію автомобіля Volkswagen Golf, який 19 серпня врізався у зупинку громадського транспорту на Чоколівському бульварі у Солом'янському районі Києва, де перебували люди, повідомили про підозру.
Про це повідомила пресслужба столичної поліції та прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Обставини аварії
За даними слідства, водій рухався смугою, призначеною для громадського транспорту, з боку вулиці Єреванської у напрямку вулиці Уманської — йдеться про Чоколівський бульвар. Під час спроби перелаштуватися в іншу смугу чоловік допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", який їхав попереду.
Унаслідок удару легковий автомобіль втратив керування та вилетів на зупинку громадського транспорту, де в цей час перебували люди.
Наслідки ДТП
- Внаслідок аварії загинули дві жінки — 52 та 35 років. Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження: чоловіки 33 та 24 років, 67-річна жінка та 18-річна дівчина. За життя 24-річного чоловіка, який зазнав тяжких травм, наразі борються лікарі.
Затримання та підозра
Водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Попередньо встановлено, що він був тверезий.
Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Слідчі звернулися до суду з клопотанням про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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