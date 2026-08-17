ДТП у Голосіївському районі Києва: водій BMW X3 не поступився дорогою, водій BMW X7 був тверезим. ВIДЕО
Поліція з'ясувала попередню причину масштабної ДТП у Голосіївському районі Києва, унаслідок якої один із автомобілів BMW влетів на літню терасу ресторану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Текстовий супровід відео
(Розшифровка відео)
Що видно на відео з місця ДТП у Києві
На оприлюдненому поліцією відео з камери відеоспостереження зафіксовано вулицю Велику Васильківську в Голосіївському районі Києва в момент дорожньо-транспортної пригоди. На кадрах видно, як автомобіль BMW X3 виїжджає з другорядної дороги на перехрестя, не зупиняючись перед знаками "Дати дорогу" та "Рух праворуч". У цей момент по головній дорозі рухається позашляховик BMW X7. Стається зіткнення двох автомобілів просто на проїзній частині.
Від удару BMW X7 втрачає керування, різко відхиляється вбік і виїжджає на прилеглу територію, де влітає на літню терасу закладу громадського харчування. У кадрі видно хмару пилу та уламків у момент наїзду на терасу. Перехожі та відвідувачі закладу, які перебували поблизу, встигають відреагувати та відійти від місця удару. За кілька секунд на записі видно, як з боку тротуару до місця аварії підходять свідки події.
Відео не містить звукового супроводу чи коментарів — це запис камери зовнішнього спостереження, оприлюднений поліцією Києва як частина матеріалів перевірки обставин ДТП.
Що встановила поліція
За попередніми даними правоохоронців, 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги дорожніх знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч", унаслідок чого зіткнувся з BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка.
Від удару позашляховик порушника втратив керування та вилетів на літній майданчик закладу громадського харчування. Серед відвідувачів та перехожих потерпілих немає.
Наслідки
- Травмувався сам винуватець аварії — його госпіталізували у задовільному стані. Постраждалого перевірять на стан сп'яніння; водій BMW X7 був тверезим.
Наразі за цим фактом триває перевірка, за результатами якої події буде надано відповідну правову кваліфікацію.
Будь ласка, зачекайте...
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