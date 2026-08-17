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Новини Відео ДТП у Києві
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ДТП у Голосіївському районі Києва: водій BMW X3 не поступився дорогою, водій BMW X7 був тверезим. ВIДЕО

Поліція з'ясувала попередню причину масштабної ДТП у Голосіївському районі Києва, унаслідок якої один із автомобілів BMW влетів на літню терасу ресторану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Текстовий супровід відео

(Розшифровка відео)

Що видно на відео з місця ДТП у Києві

На оприлюдненому поліцією відео з камери відеоспостереження зафіксовано вулицю Велику Васильківську в Голосіївському районі Києва в момент дорожньо-транспортної пригоди. На кадрах видно, як автомобіль BMW X3 виїжджає з другорядної дороги на перехрестя, не зупиняючись перед знаками "Дати дорогу" та "Рух праворуч". У цей момент по головній дорозі рухається позашляховик BMW X7. Стається зіткнення двох автомобілів просто на проїзній частині.

Від удару BMW X7 втрачає керування, різко відхиляється вбік і виїжджає на прилеглу територію, де влітає на літню терасу закладу громадського харчування. У кадрі видно хмару пилу та уламків у момент наїзду на терасу. Перехожі та відвідувачі закладу, які перебували поблизу, встигають відреагувати та відійти від місця удару. За кілька секунд на записі видно, як з боку тротуару до місця аварії підходять свідки події.

Відео не містить звукового супроводу чи коментарів — це запис камери зовнішнього спостереження, оприлюднений поліцією Києва як частина матеріалів перевірки обставин ДТП.

Що встановила поліція

За попередніми даними правоохоронців, 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги дорожніх знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч", унаслідок чого зіткнувся з BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка.

Від удару позашляховик порушника втратив керування та вилетів на літній майданчик закладу громадського харчування. Серед відвідувачів та перехожих потерпілих немає.

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Наслідки

  • Травмувався сам винуватець аварії — його госпіталізували у задовільному стані. Постраждалого перевірять на стан сп'яніння; водій BMW X7 був тверезим.

Наразі за цим фактом триває перевірка, за результатами якої події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

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ДТП (4654) Київ (16840) Нацполіція (15814)
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Топ коментарі
+16
Доречі, судячи з відео, в обох водятлів думки просто натиснути на гальмо не виникло... порожня дорога... ідіоти...
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17.08.2026 16:25 Відповісти
+14
А швидкість руху отого другого поміряли?
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17.08.2026 16:18 Відповісти
+11
водій BMW X3 не поступився дорогою, водій BMW X7 був тверезим - ну все тоді, виправдані, всім пака, суддя пішов перевіряти рахунок в банку😀
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17.08.2026 16:19 Відповісти

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