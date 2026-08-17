ДТП у Голосіївському районі Києва: водій BMW X3 не поступився дорогою, водій BMW X7 був тверезим. ВIДЕО

Поліція з'ясувала попередню причину масштабної ДТП у Голосіївському районі Києва, унаслідок якої один із автомобілів BMW влетів на літню терасу ресторану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Текстовий супровід відео

(Розшифровка відео)

Що видно на відео з місця ДТП у Києві

На оприлюдненому поліцією відео з камери відеоспостереження зафіксовано вулицю Велику Васильківську в Голосіївському районі Києва в момент дорожньо-транспортної пригоди. На кадрах видно, як автомобіль BMW X3 виїжджає з другорядної дороги на перехрестя, не зупиняючись перед знаками "Дати дорогу" та "Рух праворуч". У цей момент по головній дорозі рухається позашляховик BMW X7. Стається зіткнення двох автомобілів просто на проїзній частині.

Від удару BMW X7 втрачає керування, різко відхиляється вбік і виїжджає на прилеглу територію, де влітає на літню терасу закладу громадського харчування. У кадрі видно хмару пилу та уламків у момент наїзду на терасу. Перехожі та відвідувачі закладу, які перебували поблизу, встигають відреагувати та відійти від місця удару. За кілька секунд на записі видно, як з боку тротуару до місця аварії підходять свідки події.

Відео не містить звукового супроводу чи коментарів — це запис камери зовнішнього спостереження, оприлюднений поліцією Києва як частина матеріалів перевірки обставин ДТП.