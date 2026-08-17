ДТП в Голосеевском районе Киева: водитель BMW X3 не уступил дорогу, водитель BMW X7 был трезв. ВИДЕО

Полиция установила предварительную причину крупного ДТП в Голосеевском районе Киева, в результате которого один из автомобилей BMW врезался в летнюю террасу ресторана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установила полиция

По предварительным данным правоохранителей, 36-летний водитель BMW X3, выезжая со второстепенной дороги на улицу Большую Васильковскую, не выполнил требования дорожных знаков "Уступить дорогу" и "Движение направо", в результате чего столкнулся с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.

От удара внедорожник нарушителя потерял управление и вылетел на летнюю террасу заведения общественного питания. Среди посетителей и прохожих пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП в Голосеевском районе Киева: в результате столкновения двух BMW автомобиль вылетел на летнюю террасу ресторана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Последствия

Травмировался сам виновник аварии — его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Пострадавшего проверят на состояние опьянения; водитель BMW X7 был трезв.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой происшествию будет дана соответствующая правовая квалификация.

Читайте также: Близкий к Зеленскому бизнесмен и родной дядя нардепа "СН" Павлюк в нетрезвом состоянии скрылся с места ДТП под Винницей, его уже разыскали, — источники (обновлено)