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Новости Видео ДТП в Киеве
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ДТП в Голосеевском районе Киева: водитель BMW X3 не уступил дорогу, водитель BMW X7 был трезв. ВИДЕО

Полиция установила предварительную причину крупного ДТП в Голосеевском районе Киева, в результате которого один из автомобилей BMW врезался в летнюю террасу ресторана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Что установила полиция

По предварительным данным правоохранителей, 36-летний водитель BMW X3, выезжая со второстепенной дороги на улицу Большую Васильковскую, не выполнил требования дорожных знаков "Уступить дорогу" и "Движение направо", в результате чего столкнулся с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.

От удара внедорожник нарушителя потерял управление и вылетел на летнюю террасу заведения общественного питания. Среди посетителей и прохожих пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП в Голосеевском районе Киева: в результате столкновения двух BMW автомобиль вылетел на летнюю террасу ресторана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Последствия

  • Травмировался сам виновник аварии — его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Пострадавшего проверят на состояние опьянения; водитель BMW X7 был трезв.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой происшествию будет дана соответствующая правовая квалификация.

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ДТП (7909) Киев (27251) Нацполиция (17600)
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Топ комментарии
+16
Доречі, судячи з відео, в обох водятлів думки просто натиснути на гальмо не виникло... порожня дорога... ідіоти...
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17.08.2026 16:25 Ответить
+14
А швидкість руху отого другого поміряли?
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17.08.2026 16:18 Ответить
+11
водій BMW X3 не поступився дорогою, водій BMW X7 був тверезим - ну все тоді, виправдані, всім пака, суддя пішов перевіряти рахунок в банку😀
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17.08.2026 16:19 Ответить

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