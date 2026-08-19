Смертельное ДТП в Соломенском районе Киева: 23-летнему водителю сообщено о подозрении. ФОТО
23-летнему водителю автомобиля Volkswagen Golf, который 19 августа врезался в остановку общественного транспорта на Чоколевском бульваре в Соломенском районе Киева, где находились люди, сообщили о подозрении.
Об этом сообщили пресс-служба столичной полиции и прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства аварии
По данным следствия, водитель двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со стороны улицы Ереванской в направлении улицы Уманской — речь идет о Чоколевском бульваре. При попытке перестроиться в другую полосу мужчина допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который ехал впереди.
В результате удара легковой автомобиль потерял управление и вылетел на остановку общественного транспорта, где в это время находились люди.
Последствия ДТП
- В результате аварии погибли две женщины — 52 и 35 лет. Еще четверо человек получили телесные повреждения: мужчины 33 и 24 лет, 67-летняя женщина и 18-летняя девушка. За жизнь 24-летнего мужчины, получившего тяжелые травмы, сейчас борются врачи.
Задержание и подозрение
Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Предварительно установлено, что он был трезв.
Его действия квалифицировали по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
Следователи обратились в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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