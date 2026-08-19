Побиття підлітка провідником "Укрзалізниці": юнак зняв пиятику залізничників на відео, прокуратура розслідує. ФОТО
Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту на залізничній станції Фастів, під час якого провідник пасажирського поїзда "Укрзалізниці" завдав тілесних ушкоджень 17-річному хлопцю.
Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Що з'ясувала прокуратура
За даними слідства, неповнолітній вийшов із вагона під час зупинки на станції Фастів. Перед цим він знімав на мобільний телефон, як, за його словами, провідник та машиніст вживали алкогольні напої. Після цього між хлопцем і провідником виник конфлікт — за словами потерпілого, працівник залізниці не дозволяв йому повернутися до потяга та завдав тілесних ушкоджень.
Подія сталася ще ввечері 17 серпня. Поліцію викликала мама хлопця, йому знадобилася медична допомога.
Колишнім співробітникам "Укрзалізниці" готують повідомлення про підозру за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. У межах досудового розслідування встановлять усі обставини події, зокрема перевірять інформацію щодо можливого вживання алкоголю залізничниками.
Що передувало
- Нагадаємо, про інцидент спершу написала користувачка соцмережі Threads, яка стала свідком ситуації. За її словами, п'яні провідник і провідниця викинули хлопця з потяга просто на землю, а провідник вдарив дитину настільки сильно, що та буквально вилетіла з вагона. Після цього дитину не пускали назад до потяга, попри наявний квиток і матір, яка чекала на нього у вагоні.
- На допис відреагувала "Укрзалізниця" — компанія підтвердила інцидент і звільнила обох провідників, повідомивши, що інформацію передали до правоохоронних органів, а перед матір'ю хлопчика перепросили.
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Про це https://www.threads.com/@ukrainianrailways/post/DcNnJEVjBuE повідомила "Укрзалізниця" у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Що розповіла свідок
За словами очевидиці, провідник ударив хлопця настільки сильно, що той випав із вагона просто на землю на зупинці у Фастові. Дівчина написала в соцмережах, що п'яні провідник і провідниця не пускали підлітка назад у потяг, попри наявний квиток і матір, яка чекала на нього у вагоні. За словами очевидиці, причина конфлікту, якщо він взагалі був, їй невідома.
Свідок наголосила, що провідники не мали права бити пасажира, тим більше дитину. Коли мати хлопця почала вимагати пояснень, провідник, який ударив підлітка, втік із потяга. Свідки викликали поліцію та надали свої показання. Джерело: https://censor.net/ua/n4019179
Отакий хайп, на мій пгляд це злочин.