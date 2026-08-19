Избиение подростка проводником "Укрзализныци": юноша снял пьянку железнодорожников на видео, прокуратура ведет расследование. ФОТО
Фастовская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по факту конфликта на железнодорожной станции Фастов, в ходе которого проводник пассажирского поезда "Укрзализныци" нанес телесные повреждения 17-летнему юноше.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Что выяснила прокуратура
По данным следствия, несовершеннолетний вышел из вагона во время остановки на станции Фастов. Перед этим он снимал на мобильный телефон, как, по его словам, проводник и машинист употребляли алкогольные напитки. После этого между парнем и проводником возник конфликт — по словам потерпевшего, железнодорожник не позволял ему вернуться в поезд и нанес телесные повреждения.
Инцидент произошел еще вечером 17 августа. Полицию вызвала мама парня, ему потребовалась медицинская помощь.
Бывшим сотрудникам "Укрзализныци" готовят уведомление о подозрении по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. В рамках досудебного расследования установят все обстоятельства происшествия, в частности проверят информацию о возможном употреблении алкоголя железнодорожниками.
Что предшествовало
- Напомним, об инциденте сначала написала пользовательница соцсети Threads, ставшая свидетельницей ситуации. По ее словам, пьяные проводник и проводница выбросили мальчика из поезда прямо на землю, а проводник ударил ребенка настолько сильно, что тот буквально вылетел из вагона. После этого ребенка не пускали обратно в поезд, несмотря на наличие билета и ждавшую его в вагоне маму.
- На пост отреагировала "Укрзализныця" — компания подтвердила инцидент и уволила обоих проводников, сообщив, что информацию передали в правоохранительные органы, а перед матерью мальчика принесли извинения.
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Про це https://www.threads.com/@ukrainianrailways/post/DcNnJEVjBuE повідомила "Укрзалізниця" у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Що розповіла свідок
За словами очевидиці, провідник ударив хлопця настільки сильно, що той випав із вагона просто на землю на зупинці у Фастові. Дівчина написала в соцмережах, що п'яні провідник і провідниця не пускали підлітка назад у потяг, попри наявний квиток і матір, яка чекала на нього у вагоні. За словами очевидиці, причина конфлікту, якщо він взагалі був, їй невідома.
Свідок наголосила, що провідники не мали права бити пасажира, тим більше дитину. Коли мати хлопця почала вимагати пояснень, провідник, який ударив підлітка, втік із потяга. Свідки викликали поліцію та надали свої показання. Джерело: https://censor.net/ua/n4019179
Отакий хайп, на мій пгляд це злочин.