Избиение подростка проводником "Укрзализныци": юноша снял пьянку железнодорожников на видео, прокуратура ведет расследование. ФОТО

Фастовская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по факту конфликта на железнодорожной станции Фастов, в ходе которого проводник пассажирского поезда "Укрзализныци" нанес телесные повреждения 17-летнему юноше.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Что выяснила прокуратура

По данным следствия, несовершеннолетний вышел из вагона во время остановки на станции Фастов. Перед этим он снимал на мобильный телефон, как, по его словам, проводник и машинист употребляли алкогольные напитки. После этого между парнем и проводником возник конфликт — по словам потерпевшего, железнодорожник не позволял ему вернуться в поезд и нанес телесные повреждения.

Инцидент произошел еще вечером 17 августа. Полицию вызвала мама парня, ему потребовалась медицинская помощь.

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Фото: Прокуратура

Фото: Прокуратура

Фото: Прокуратура

Бывшим сотрудникам "Укрзализныци" готовят уведомление о подозрении по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. В рамках досудебного расследования установят все обстоятельства происшествия, в частности проверят информацию о возможном употреблении алкоголя железнодорожниками.

Что предшествовало

Напомним, об инциденте сначала написала пользовательница соцсети Threads, ставшая свидетельницей ситуации. По ее словам, пьяные проводник и проводница выбросили мальчика из поезда прямо на землю, а проводник ударил ребенка настолько сильно, что тот буквально вылетел из вагона. После этого ребенка не пускали обратно в поезд, несмотря на наличие билета и ждавшую его в вагоне маму.

На пост отреагировала "Укрзализныця" — компания подтвердила инцидент и уволила обоих проводников, сообщив, что информацию передали в правоохранительные органы, а перед матерью мальчика принесли извинения.

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