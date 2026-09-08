Окупанти атакували Суми і Харків: поранено трьох людей, виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Російські війська вдень 8 вересня атакували Суми та Харків. У Сумах травмовано чоловіка, а в Салтівському районі Харкова попередньо постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Суми
- Як зазначають в ДСНС України, сьогодні росіяни уразили житловий сектор в центральній частині міста Суми.
- Виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню на приватне домоволодіння.
- Під час обстеження території, в одному із житлових будинків, рятувальники виявили травмованого чоловіка. Його за допомогою спеціальних нош транспортували до карети "швидкої".
- Усі осередки горіння ліквідовані.
Харків
- Окупанти вдарили БпЛА по Салтівському району. Як зазначив Олег Синєгубов, попередньо, постраждали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. На місці атаки – пожежа. Наші екстрені служби усувають наслідки.
- Також ворог атакував дроном Новобаварський район Харкова. Внаслідок вибуху пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку.
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