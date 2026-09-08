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Новини Фото Атака БпЛА на Суми Атака безпілотників на Харків
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Окупанти атакували Суми і Харків: поранено трьох людей, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень 8 вересня атакували Суми та Харків. У Сумах травмовано чоловіка, а в Салтівському районі Харкова попередньо постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Суми

  • Як зазначають в ДСНС України, сьогодні росіяни уразили  житловий сектор в центральній частині міста Суми.
  • Виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню на приватне домоволодіння.
  • Під час обстеження території, в одному із житлових будинків, рятувальники виявили травмованого чоловіка. Його за допомогою спеціальних нош транспортували до карети "швидкої".
  • Усі осередки горіння ліквідовані.

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Атака шахедів на Суми 8 вересня
Атака шахедів на Суми 8 вересня
Атака шахедів на Суми 8 вересня

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Харків

  • Окупанти вдарили БпЛА по Салтівському району. Як зазначив Олег Синєгубов, попередньо, постраждали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. На місці атаки – пожежа. Наші екстрені служби усувають наслідки.
  • Також ворог атакував дроном Новобаварський район Харкова. Внаслідок вибуху пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку. 

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Автор: 

Сумська область (4945) Суми (1055) Харків (5685) Харківська область (3194) Сумський район (716) Харківський район (1085)
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