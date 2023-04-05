УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14176 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
21 499 84
Сівкович (28) Кулініч (23) ДБР (2560) Баканов Іван (295) Наумов Андрій (52)

Агент ФСБ Кулініч "Котигорошко" та його куратор Сівкович обговорюють посилення впливу на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДIО. Повна розшифровка

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оприлюднили перехоплення розмов ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого СБУ раніше, та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Цензор.НЕТ пропонує повну текстову версію перехопленої розмови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник голови СБУ Наумов разом з "авторитетом" Петровським (Наріком) та злодієм у законі Умкою напряму співпрацюють з РФ, - ЗМІ

Сівкович: Олег, там, с той стороны все боятся. Украина сегодня намного хуже, чем Россия, намного. В Америке это нарицательное имя. Сильно. Да. Для того, чтобы это контролировать и четко различать, где Арсеновы, где не Арсеновы, кто где, кто это. Нужны регионы. Если у него своих замов нет, нужны регионы. Понимаешь? При чем в первую очередь назначать надо приграничные и Одесса. То есть Львов, Закарпатье, Чернигов, Харьков, Сумы.

Кулініч: Это я вам все задачи охарактеризовываю, которые поставлены. Теперь по ДИАЗУ (Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення України, - ред.), по вот этим тематическим, аналитическим группам мы проговорили. Он (ексголова СБУ Баканов, - ред.) согласился то, что вы сказали.

Сівкович: Он согласился маленькие группы делать в аналитике?

Кулініч: Да, только не в ДИАЗЕ, блин, опять же, отвлекающий маневр, он создает, отнял у ВБ (Внутрішня безпека, - ред.), уже главка, и в рамках главка сделал отдельное управление. В том числе в этом отдельном управлении там не только вопросы, что бы понимали ВБ, а там активные мероприятия, там борьба с контрабандой, там, борьба с бандитизмом, борьба с бандитизмом в правоохранительной системе, там борьба с кибер, там все, все, все такое, что он не хочет отдавать никому, а хочет чтоб оно все было под ним.

Кулініч: Он (Андрій Наумов, - ред.) это все запулил там конкретно, конкретно там в рамках этого главка, блин, там создан так называемый тринадцатый отдел какой-то более убийственный, блин, там.

Сівкович: А это что такое?

Кулініч: Я сам не понимаю, я как вернусь, я вам презентую, что это такое...

Сівкович: А Департамент контрразведки полностью не его (ексголови СБУ Івана Баканова, - ред.)?

Кулініч: Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ****. Поэтому, ну, задача на это место вывести "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов, - ред.).

Сівкович: На Департамент контрразведки или на первого зама, я не понял?

Кулініч: На первого зама.

Сівкович: Угу, ну, вместо Бараневского (експерший заступник Голови СБУ Руслан Баранецький, - ред.)

Кулініч: Который заберет под себя ДКР, да.

Сівкович: А, когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть, чя просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите, хотя если "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов, - ред.) убедите, что "Охотник"… Хотя бы "Охотника" поставьте первым замом.

Сівкович: Угу. Потому что линия контрразведки, если "Охотник" ее заберет и эту штуку, то оно будет неплохо, остальное можем сами там…

Сівкович: Ну, у нас времени очень мало, я тебе скажу. Там пару месяцев реально. За эти два месяца над быстро напихать людей и потом строить конструкцию на РНБО, иначе оно не полетит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У діях Баканова не виявили порушень у межах справи Кулініча, - перевірка

Нагадаємо, що за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (у минулому офіцер КДБ СРСР) та ексглава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків з метою впливу на процеси в українському суспільстві. Офіс діє за адресою: Росія, Москва, Краснопресненська набережна, буд. 12. "Політичний офіс" розглядав призначення лояльних до Росії посадовців і в інших державних структурах України.

Діяльність Володимира Сівковича координувалася начальником Дев’ятого, так званого українського, управління департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником першого відділу Дев’ятого управління департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним.

Читайте: Голова СБУ Малюк розповів, як "кротоферма" Сівковича-Клюєва у РФ допомагає ФСБ

Крім цього, у політичному офісі під прикриттям постійно працювала співробітниця ФСБ РФ Марина Терентьєва.

Одним із головним завдань організації було внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади, розбалансування їхньої роботи. Розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду та функціонувати як вільна і незалежна держава.

Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича.

З 1989 по 1994 рік він навчався в Академії ФСБ РФ, проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки РФ, а потім – до 2006 року в Службі безпеки України.

З травня 2019 року, за завданням спецслужб РФ, Олег Кулініч введений до найближчого оточення керівництва Службі безпеки України. 21 жовтня 2020 року Олег Кулініч був призначений начальником ГУ СБУ в АР Крим, що розташовувалося в Херсоні. Він мав доступ до усієї таємної інформації, що циркулювала в спецслужбі, та отримував актуальні дані про те, що обговорювалося на нарадах та відбувалося в державі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олег Кулініч. Що відомо про ексначальника управління СБУ, якого підозрюють у держзраді? ВIДЕО

За наявними фактами, всю отриману інформацію Кулініч передавав Сівковичу за допомогою інтернет-месенджера "Threema", використовуючи для конспірації умовні прізвиська та назви.

За завданням Сівковича Кулініч розставляв довірених осіб на деякі керівні посади в СБУ. Першочергово його цікавили регіональні підрозділи у Чернігівській, Сумській, Харківській та інших прикордонних областях.

Олег Кулініч був затриманий ДБР спільно з СБУ 16 липня 2022 року. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Під арештом він перебуває і донині.

Інформація щодо злочинної діяльності Сівковича виведена в окреме провадження. Встановлено, що він через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовують для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють.

Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання агента РФ стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави.  За запитом ДБР та Офісу Генпрокурора триває процедура екстрадиції Андрія Наумова з Республіки Сербія, де він перебуває під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Єрмак непомітно для себе перетворилися на агентів проросійського впливу, а Путін це використав для підготовки вторгнення, - Бутусов

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Що на це скаже пан Гетьманцев?))
показати весь коментар
05.04.2023 15:04
+39
Так а де там той чорт Баканов відповісти не хоче? А то йому не мільйони рахувати за контрабанду. Ну а ви зегномікі що скажете тоже Парашенко віноват?
показати весь коментар
05.04.2023 15:06
+39
А як же агент ГЕТЬМАНЦЕВ , друг Сивковича . Щось СБУ НЕ ДОБАЧАЕ
показати весь коментар
05.04.2023 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що на це скаже пан Гетьманцев?))
показати весь коментар
05.04.2023 15:04 Відповісти
На мій погляд Сівкович створював свою конструкцію в СБУ яку планував використовувати в першу чергу в своїх інтересах, а вже потім планував продавати свої послуги всім зацікавленим сторонам і не тільки росіянам! Тому класифікація діянь Сівковича як робота в інтересах ФСБ - помилкова, це створення організованої злочинної групи яка б продавала національні інтереси не тільки російським замовникам, а взагалі всім хто платить гроші, як національним розвідкам так і приватним особам які хочуть вирішувати в Україні ті чи інші питання!
показати весь коментар
05.04.2023 15:15 Відповісти
А на твій погляд, чому тільки в СБУ? Може ще багато концерв не вскрилось, рахуючи провал парадного наступу орків.
показати весь коментар
05.04.2023 16:10 Відповісти
Звичайно що організована злочинна група будувалась не тільки в СБУ, а й в МВС та інших міністерствах, нацкомісіях та нацагенствах, у всіх державних інституціях, Гепрокуратурі, судах всіх рівнів - це звичайна практика для України. Кожен політик та олігарх будує собі такі організовані групи які по суті своїй є злочинними і будуються для порушення законодавства України!
показати весь коментар
05.04.2023 16:20 Відповісти
без "може"..так і є...ми навіть знаємо їх імена і посади
показати весь коментар
05.04.2023 16:39 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2023 15:31 Відповісти
Чого на Цензоре в коментах нема значка дізлайк і ще смайліків з ригачкою. Ці мерзенні морди кращого не заслуговують
показати весь коментар
05.04.2023 16:14 Відповісти
Така фотка щира. Це скільки років тому було? Такі молоді ще хлопці
показати весь коментар
06.04.2023 11:02 Відповісти
А тепер найцікавіше - одним із близьких помічників Сівковича у часи депутатства був Данило Гетьманцев.
Нинішній «слуга народу», який відповідає за податкову політику у Зеленського.
Чим запам'ятався Гетьманцев за час депутатських повноважень при слугах?
👉 з 2019 року він активно повертав податковий зашморг на малий і середній бізнес. Фактично, відкотивши усі податкові реформи часів Порошенка, коли силовики перестали кошмарити бізнес. Тобто, бив по головному джерелу наповнення бюджету - підприємцям.
👉 називав захист української мови - «фашизмом»🤦‍♂️
👉 до повномасштабного вторгнення був категорично проти виділення додаткових грошей на армію. Вимоги проукраїнської опозиції виділити додаткові 50 мільярдів на армію, які звучали з листопада 2021 по лютий 2022, називав «піаром» і «хайпом». 😱
👉 І якщо раніше можна було запідозрити, що Гетьманцев просто гівняний податківець, який хоче вислужитись перед Зеленським і дати можливість дерибанити бабло на великому будівництві, то після нових фактів викриття російських агентів з оточення Сівковича виникає підозра, що діяльність Гетьманцева останніх чотири роки була спрямована на послаблення економіки України напередодні вторгнення росії. 🤯

Чому ним досі не зайнялись правоохоронці? Бо його прикривають в офісі Зеленського, який контролює усі силові органи в країні. Тож, Данило може спати спокійно, навіть якщо в нього під подушкою корочки фсб.
показати весь коментар
05.04.2023 16:35 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2023 18:02 Відповісти
І розкажіть після цього що зе це не спецоперація *****.
показати весь коментар
05.04.2023 15:06 Відповісти
Так а де там той чорт Баканов відповісти не хоче? А то йому не мільйони рахувати за контрабанду. Ну а ви зегномікі що скажете тоже Парашенко віноват?
показати весь коментар
05.04.2023 15:06 Відповісти
От чого оті ''ушльопки'' однопартійці сівковича з недобитої ''пр'' ще на волі? Може тому що підголосовують ''слугам д'єрмака''!
показати весь коментар
05.04.2023 15:07 Відповісти
« з недобитої» - ви праві
Треба добити ціх потвор - А ДЛЯ ЦЬОГО ПОРА ЗРОБИТИ ЗАКОН забороняючий балотуватись до виборних органів усім , хто був в заборонених партіях . А також займати державні посади.

ЩОСЬ Стефанчук не попспішае такий закон робити . І опозиція в раді теж не робить Комусь цей закон не зручний
показати весь коментар
05.04.2023 15:29 Відповісти
А натомість зелені хочуть заборонити військовим балотуватися впродовж трьох років після звільнення в запас.
показати весь коментар
05.04.2023 20:11 Відповісти
А як же агент ГЕТЬМАНЦЕВ , друг Сивковича . Щось СБУ НЕ ДОБАЧАЕ
показати весь коментар
05.04.2023 15:08 Відповісти
чекають поки той чорт доб`є український бізнес і волонтерів....
показати весь коментар
05.04.2023 15:15 Відповісти
Я важаю , що таку важливу посаду по єкономіці , Геттманцев получив завдяки зв'язкам з Сивковичем и штабом ригов у мацкві . Це проект по розвалу єкономикі України.

СБУ пора зняти розові окуляри

і ще ця цука Гетьманцев лишив простих українців права безмитного ввозу автівок з ЕС.

за це його потрібно на гиляку ‼️‼️
показати весь коментар
05.04.2023 15:23 Відповісти
І шось машина Сівковича ще не вибухнула.
показати весь коментар
05.04.2023 15:21 Відповісти
Це до Буданова претензія
показати весь коментар
05.04.2023 15:24 Відповісти
Бо СБУ це філіал ФСБ:

Зірвані спецоперації. Чому українські спецслужби знищують одна одну?

показати весь коментар
05.04.2023 18:26 Відповісти
Так, треба почистити кадри .

я давно пропоную відкрити списки усіх зто працювал на КГБ , як зробили в Польші і Прибалтиці
показати весь коментар
05.04.2023 18:33 Відповісти
Воно то так, але як показує практика в нас ще суспільство не дозріло до рівня країн Балтії та Польщі. Проводилась люстрація після Майдану і що? З 2019 р. всі люстровані та недолюстровані збіглися під знамена Слуг Урода, і як казав Л. М. Кравчук, - Маємо те, що маємо. -
показати весь коментар
05.04.2023 18:55 Відповісти
Першочергове питання - за чиєї протекції Кулініч був поновлений на службі в СБУ? Чи не входить до "політичного офісу" Ельбрус Тадеєв?
показати весь коментар
05.04.2023 15:09 Відповісти
Давній агент КДБ-ФСБ Деркач, якого після ОМАНських договорняків з Патрушевим Зеленський наблизив до себе разом дивитися в "мирні" очі *****
показати весь коментар
05.04.2023 17:20 Відповісти
З чийого подання призначили цю тварину?
показати весь коментар
05.04.2023 15:12 Відповісти
Штірліц- Мюллеру-- а такого не хочешь???
показати весь коментар
05.04.2023 15:14 Відповісти
".... Слушайте сюда, Штирлиц! Этот ваш "Охотник" молчит как Чарли Чаплин, с ним невозможно иметь дело... Он брал из сейфа секретные документы "на посмотреть", а теперь мы имеем смех и издевательства иностранных разведок..."
показати весь коментар
05.04.2023 15:51 Відповісти
Ні нагнітайте, не на часі.
показати весь коментар
05.04.2023 15:15 Відповісти
СЛУЖБА БАКЛАНОВ УКРАЇНИ

розігнати повністю це кодло мажорів і підар...ів
сформувати контррозвідку з нули - за аналогом США

ЄрМалюк-клоун, коли сяде Бакланов?
показати весь коментар
05.04.2023 15:16 Відповісти
А ничего,что помощник Сивковича Гетьманцев рулит в Раде по налогам?
показати весь коментар
05.04.2023 15:17 Відповісти
Скоро будуть розшукувати. Не на часі свої.
показати весь коментар
05.04.2023 17:21 Відповісти
1.УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №316/2019

Про призначення І.Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України

Призначити БАКАНОВА Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 травня 2019 року



2.
21 жовтня 2020 року президент Зеленський призначив Кулініча начальником ГУ СБУ в АР Крим. 2 березня 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.

3.

23 лютого 2022 року Наумов і Баканов втекли з України, щоби прилаштувати за кордоном награбовані кошти. За три тижні по тому Баканову все ж таки довелось повернутись у Неньку, а Наумов продовжує в екзилі керувати контрабандою сигарет та діяльністю фіктивних фірм, які він відкрив разом з Бакановим.
показати весь коментар
05.04.2023 15:20 Відповісти
При владі суцільна фсбшна банда 😠
Де Ваня Баканов і чому не вимагають екстрадиціі із Сербіі , падлюку
Наумова ??
показати весь коментар
05.04.2023 15:23 Відповісти
Для Зеленського-Єрмака екстрадиція Наумова не потрібна - багато про них знає. В Україні їм потрібен тільки мовчазний - мертвий Наумов.
показати весь коментар
05.04.2023 17:25 Відповісти
Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання агента РФ стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави

ЛООООООООООЛ
показати весь коментар
05.04.2023 15:25 Відповісти
Баканова можете не згадувати, по цій справі його слідство вже виправдало)) Ну що б не кидав тінь на найвеличнішого як ніяк друг дитинства разом на один горщик ходили...
показати весь коментар
05.04.2023 15:27 Відповісти
Баканов ні в чом ні вінават! (((
показати весь коментар
05.04.2023 15:30 Відповісти
Чому зе не реагує , або він не в курсі або?
показати весь коментар
05.04.2023 15:32 Відповісти
ніяяких або.
показати весь коментар
05.04.2023 20:14 Відповісти
З травня 2019 року, а число можна дізнатися?
показати весь коментар
05.04.2023 15:32 Відповісти
Америка одновременно так далеко и так близко
В Америке решили наконец разобраться с Трампом
Чтобы не повторялись ШТУРМЫ КАПИТОЛИЯ
Чтобы каждый исполнял законы
Надо сделать так и у нас
Чтобы президент НЕ СЛИВАЛ
Спецоперации
Не ВРАЛ народу
Не плевал бы в лицо народу
Который требует правосудия для Ермака,Татаров а и всей сволочи
Которую покрывает президент
Мы хотим стать Америкой?
Так давайте начинать с ГОЛОВЫ
Которая делает вид ,что она не гниет
показати весь коментар
05.04.2023 15:34 Відповісти
Якби за зраду Україні давали пожиттєво, то мабуть половина цих гнид сиділо в кацапії безвилазно. А так....
показати весь коментар
05.04.2023 17:02 Відповісти
Україна живе сьогодня так, як українці проголосували вчора.

Президент - Зеленський Володимир Олександрович
Верховний Головнокомандувач - Зеленський В.О.

- Монобільшість від Зе.
- Голова Верховної Ради - від Зе
- Два заступника ВР - від Зе
- Прем'єр міністер- від Зе.
- Всі міністри від Зе.
- РНБО - від Зе
- Голова нацбанку - від Зе.
- МВС від - Зе.
- Генеральна прокуратура - від Зе.
- Голова Служби безпеки України від Зе.
- ДБР - від Зе.
- НАБУ - від Зе.
- Укроборонпром від Зе.
- Наглядові ради - від Зе.

Тобто законодавчу і виконавчу владу повністю контролює Зеленський В.О.

Так що вся відповідальність за те що твориться зараз в Україні повністю на ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

P.S. Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського і його кодла.
показати весь коментар
05.04.2023 15:38 Відповісти
Зрада від зе.
показати весь коментар
05.04.2023 15:52 Відповісти
"- Хороша невеста! Только жалко, что не зеленая...

- Ничего. Поживет с нами - позеленеет."
показати весь коментар
05.04.2023 15:56 Відповісти
Скоріше - Єрмак, а Зеля - артист разговорного жанру в театрі у Коломойського
показати весь коментар
05.04.2023 17:30 Відповісти
З 2019 року у владу почали активно і масово повертатись колишні ригі та інша ******.
Не лише в сбу, а й в мвс, прокуратуру, суди, в оборонпром і т.п.
Зє та його команда не мала своїх кадрів на ці посади, бо вони там всі в 95-му кварталі манагери та юристи. А кадри часів Пороха їм принципово "в падлу" було залишати.
Ось і понабирали ригів-зрадників.
Чистити треба всі силові органи і служби. Не лише сбу.
Чистити до дна. Це - питання виживання Української Нації!
показати весь коментар
05.04.2023 15:50 Відповісти
Порошенко,коли йшов з посади президента,зробив дублікати ключей від СБУ, таємно пройшов до відділу кадрів і підробив наказ про призначення Кулініча на посаду,щоб компротувати потім друга дитинства найвеличнішого президента лейтенанта Баранова.
Справу розкрито.
показати весь коментар
05.04.2023 15:58 Відповісти
так Сівкович в 13 году отдал приказ на жорсткий розгон студентов, так вот верёвачка какая
показати весь коментар
05.04.2023 16:03 Відповісти
Ну за то другой агент, задрот гетьманцев на месте...и ставленника фсбэшника Елдака малютка это не волнует ..
показати весь коментар
05.04.2023 16:05 Відповісти
1. Уверен, что нам слили не более 5% имеющейся информации. Думаю, что оставшиеся 95% и есть все самое интересное, т.к. затрагивают людей из власти и показывают полнейшее коррупционное дно в СБУ.
2. Перл в конце о "принципиальной позиции руководства держави ..." - порвал. Лизнули так лизнули. Не хватило только: "Спасибо товарищу Сталину Зеленскому за наше счастливое детство!"
3. Не верю, что насквозь сгнившие от коррупции СБУ и ГБР, САМИ решили подобное опубликовать. Скорее всего, информация попала к кому-то честному и принципиальному (возможно офицер, возможно журналист-расследователь). И тот сказал: Или сами опубликуете, или информация уйдет в посольства.
показати весь коментар
05.04.2023 16:08 Відповісти
Так этот чувак Кулинич назначал всех в СБУ?
Без приказов Баканова и указов Зеленского?
Опупеть!
показати весь коментар
05.04.2023 16:22 Відповісти
"Если у него своих замов нет, нужны регионы"(с) - і далі по тексту "он", і це Баканов.
Баканов - зрадник!
показати весь коментар
05.04.2023 16:31 Відповісти
от вам і вибори 2019-го.. які можна сміливо називати не виборами, а спецоперацією цапскього фсб. бо відразу після виборів в Україну повернулися портнов, беня і вся та шобла ватна. а 73%, які на це не звертали увагу, а лише бачили одних Свинарчуків, виявилися справжніми лохами. за що зараз розплачується кров'ю весь український народ.
показати весь коментар
05.04.2023 16:40 Відповісти
Дебилы до сих пор не признаются что их любимый зелибоба как раз потянул за собой всех тех, кто потом стали предателями.
показати весь коментар
05.04.2023 18:51 Відповісти
Як що Україна витримає то це буде справжнє диво
показати весь коментар
05.04.2023 16:58 Відповісти
органи безопасности (и не только) напичкани фсбшной агентурой.
показати весь коментар
05.04.2023 17:03 Відповісти
никогда еще ванька бакланов не был так близко к провалу --- радистка кэт арестована --- связник наумов в бегах --- резидент сивкович отозван в ,,центр,,--- ванька развернул красный флаг , налил стакан московской водки и залпом выпил , в двери тихонько постучали , кто там спросил ванька -- свои сказали за дверью и ванька облегченно вздохнул
показати весь коментар
05.04.2023 17:12 Відповісти
саботаж екстрадиції наумова - треба підказувати на чию користь чи зарплата така що самі здогадаєтеся?
показати весь коментар
05.04.2023 17:17 Відповісти
А хто ж призначив цього запроданця?
показати весь коментар
05.04.2023 17:23 Відповісти
Ой.... "неначасі"....
показати весь коментар
05.04.2023 19:10 Відповісти
шо там старый кент ванятка? тихо сидит?
показати весь коментар
05.04.2023 17:27 Відповісти
👀
показати весь коментар
05.04.2023 17:36 Відповісти
Сивкович, это бывший начальник пыни, в ГДРовском клубе еще..(тут кажись не вспоминали..)
показати весь коментар
05.04.2023 17:31 Відповісти
До этого их выгнали с волчим билетом. Также как паркетных генералов. А после 19 года они вернулись. Для них выборы в 19 году это была реальная контрреволюция. Возвращения всего зашкваренного, что ранее считалось недопустимым.
показати весь коментар
05.04.2023 18:52 Відповісти
А уже наказали кто этого Наумова проверял? Кто продвигал.? Как соучастников в гос измене.
показати весь коментар
05.04.2023 17:42 Відповісти
не раскачивайте лодку, у лодочника ордена могут послетать.
показати весь коментар
05.04.2023 18:06 Відповісти
І якщо є ці а може і інші аудіозаписи, то чому тільки сьогодні а не раніше до вторгнення!? ХТО ЩЕ КРІТ В СБУ!?
показати весь коментар
05.04.2023 18:45 Відповісти
Хто призначив зрадника має відповісти!
показати весь коментар
05.04.2023 19:09 Відповісти
олег кулініч був довіреною особою володимира сівковича
З1989 по 1994 рік він навчався в Академії ФСБ РФ, проходив військову службу у Федеральній службі контрозвідки РФ ,а потім - до 2006 року в службі беспеки України.
З травня 2019 року введений до найблищого оточення керівництва СБУ

Шах і мат бакланову і його другу дитинства по підїзду. З такою автобіографією на посаду в керівництво СБУ!!! І всім хто голосував за квартал привіт! Зробили з бакланова голову СБУ ФСБшники!
показати весь коментар
05.04.2023 19:21 Відповісти
Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання агента РФ стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави.
показати весь коментар
05.04.2023 19:34 Відповісти
Всюди--- куди НЕ кинь: мерзенний ( ліліПУТІНСЬКИЙ ) агент на агентярі... /а у провладних сідалах. що на місцях вони безтурботно богують і ніхто їх навіть і НЕ згадує ... /
Думаю. що дивуатися НЕ доведеться. коли про час і місце українського контр наступу буде завчасно поінформовано рашистських ракліва !? І це. дійсно.наша ціна і плата за дебілізм частини українців на виборах --73%...
показати весь коментар
07.04.2023 19:47 Відповісти
Я щось не второпав. В руках контори були аудіодокази. Чому Київ не реагував? Це ж за каденції Зеленського.... Всі, хто повинен був протидіяти, та боротись за безпеку країни і не виконали своїх обов'язків - ДО СТІНКИ!
показати весь коментар
07.04.2023 21:03 Відповісти
 
 