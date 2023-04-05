Агент ФСБ Кулініч "Котигорошко" та його куратор Сівкович обговорюють посилення впливу на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДIО. Повна розшифровка
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Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оприлюднили перехоплення розмов ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого СБУ раніше, та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.
Цензор.НЕТ пропонує повну текстову версію перехопленої розмови.
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Сівкович: Олег, там, с той стороны все боятся. Украина сегодня намного хуже, чем Россия, намного. В Америке это нарицательное имя. Сильно. Да. Для того, чтобы это контролировать и четко различать, где Арсеновы, где не Арсеновы, кто где, кто это. Нужны регионы. Если у него своих замов нет, нужны регионы. Понимаешь? При чем в первую очередь назначать надо приграничные и Одесса. То есть Львов, Закарпатье, Чернигов, Харьков, Сумы.
Кулініч: Это я вам все задачи охарактеризовываю, которые поставлены. Теперь по ДИАЗУ (Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення України, - ред.), по вот этим тематическим, аналитическим группам мы проговорили. Он (ексголова СБУ Баканов, - ред.) согласился то, что вы сказали.
Сівкович: Он согласился маленькие группы делать в аналитике?
Кулініч: Да, только не в ДИАЗЕ, блин, опять же, отвлекающий маневр, он создает, отнял у ВБ (Внутрішня безпека, - ред.), уже главка, и в рамках главка сделал отдельное управление. В том числе в этом отдельном управлении там не только вопросы, что бы понимали ВБ, а там активные мероприятия, там борьба с контрабандой, там, борьба с бандитизмом, борьба с бандитизмом в правоохранительной системе, там борьба с кибер, там все, все, все такое, что он не хочет отдавать никому, а хочет чтоб оно все было под ним.
Кулініч: Он (Андрій Наумов, - ред.) это все запулил там конкретно, конкретно там в рамках этого главка, блин, там создан так называемый тринадцатый отдел какой-то более убийственный, блин, там.
Сівкович: А это что такое?
Кулініч: Я сам не понимаю, я как вернусь, я вам презентую, что это такое...
Сівкович: А Департамент контрразведки полностью не его (ексголови СБУ Івана Баканова, - ред.)?
Кулініч: Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ****. Поэтому, ну, задача на это место вывести "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов, - ред.).
Сівкович: На Департамент контрразведки или на первого зама, я не понял?
Кулініч: На первого зама.
Сівкович: Угу, ну, вместо Бараневского (експерший заступник Голови СБУ Руслан Баранецький, - ред.)
Кулініч: Который заберет под себя ДКР, да.
Сівкович: А, когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть, чя просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите, хотя если "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов, - ред.) убедите, что "Охотник"… Хотя бы "Охотника" поставьте первым замом.
Сівкович: Угу. Потому что линия контрразведки, если "Охотник" ее заберет и эту штуку, то оно будет неплохо, остальное можем сами там…
Сівкович: Ну, у нас времени очень мало, я тебе скажу. Там пару месяцев реально. За эти два месяца над быстро напихать людей и потом строить конструкцию на РНБО, иначе оно не полетит.
Нагадаємо, що за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (у минулому офіцер КДБ СРСР) та ексглава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків з метою впливу на процеси в українському суспільстві. Офіс діє за адресою: Росія, Москва, Краснопресненська набережна, буд. 12. "Політичний офіс" розглядав призначення лояльних до Росії посадовців і в інших державних структурах України.
Діяльність Володимира Сівковича координувалася начальником Дев’ятого, так званого українського, управління департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником першого відділу Дев’ятого управління департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним.
Крім цього, у політичному офісі під прикриттям постійно працювала співробітниця ФСБ РФ Марина Терентьєва.
Одним із головним завдань організації було внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади, розбалансування їхньої роботи. Розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду та функціонувати як вільна і незалежна держава.
Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича.
З 1989 по 1994 рік він навчався в Академії ФСБ РФ, проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки РФ, а потім – до 2006 року в Службі безпеки України.
З травня 2019 року, за завданням спецслужб РФ, Олег Кулініч введений до найближчого оточення керівництва Службі безпеки України. 21 жовтня 2020 року Олег Кулініч був призначений начальником ГУ СБУ в АР Крим, що розташовувалося в Херсоні. Він мав доступ до усієї таємної інформації, що циркулювала в спецслужбі, та отримував актуальні дані про те, що обговорювалося на нарадах та відбувалося в державі.
За наявними фактами, всю отриману інформацію Кулініч передавав Сівковичу за допомогою інтернет-месенджера "Threema", використовуючи для конспірації умовні прізвиська та назви.
За завданням Сівковича Кулініч розставляв довірених осіб на деякі керівні посади в СБУ. Першочергово його цікавили регіональні підрозділи у Чернігівській, Сумській, Харківській та інших прикордонних областях.
Олег Кулініч був затриманий ДБР спільно з СБУ 16 липня 2022 року. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Під арештом він перебуває і донині.
Інформація щодо злочинної діяльності Сівковича виведена в окреме провадження. Встановлено, що він через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовують для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють.
Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання агента РФ стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави. За запитом ДБР та Офісу Генпрокурора триває процедура екстрадиції Андрія Наумова з Республіки Сербія, де він перебуває під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Нинішній «слуга народу», який відповідає за податкову політику у Зеленського.
Чим запам'ятався Гетьманцев за час депутатських повноважень при слугах?
👉 з 2019 року він активно повертав податковий зашморг на малий і середній бізнес. Фактично, відкотивши усі податкові реформи часів Порошенка, коли силовики перестали кошмарити бізнес. Тобто, бив по головному джерелу наповнення бюджету - підприємцям.
👉 називав захист української мови - «фашизмом»🤦♂️
👉 до повномасштабного вторгнення був категорично проти виділення додаткових грошей на армію. Вимоги проукраїнської опозиції виділити додаткові 50 мільярдів на армію, які звучали з листопада 2021 по лютий 2022, називав «піаром» і «хайпом». 😱
👉 І якщо раніше можна було запідозрити, що Гетьманцев просто гівняний податківець, який хоче вислужитись перед Зеленським і дати можливість дерибанити бабло на великому будівництві, то після нових фактів викриття російських агентів з оточення Сівковича виникає підозра, що діяльність Гетьманцева останніх чотири роки була спрямована на послаблення економіки України напередодні вторгнення росії. 🤯
Чому ним досі не зайнялись правоохоронці? Бо його прикривають в офісі Зеленського, який контролює усі силові органи в країні. Тож, Данило може спати спокійно, навіть якщо в нього під подушкою корочки фсб.
У ДБР немає справ проти ексголови СБУ Баканова
У діях Баканова не виявили порушень у межах справи Кулініча, - перевірка
Треба добити ціх потвор - А ДЛЯ ЦЬОГО ПОРА ЗРОБИТИ ЗАКОН забороняючий балотуватись до виборних органів усім , хто був в заборонених партіях . А також займати державні посади.
ЩОСЬ Стефанчук не попспішае такий закон робити . І опозиція в раді теж не робить Комусь цей закон не зручний
СБУ пора зняти розові окуляри
і ще ця цука Гетьманцев лишив простих українців права безмитного ввозу автівок з ЕС.
за це його потрібно на гиляку ‼️‼️
Зірвані спецоперації. Чому українські спецслужби знищують одна одну?
я давно пропоную відкрити списки усіх зто працювал на КГБ , як зробили в Польші і Прибалтиці
розігнати повністю це кодло мажорів і підар...ів
сформувати контррозвідку з нули - за аналогом США
ЄрМалюк-клоун, коли сяде Бакланов?
Про призначення І.Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України
Призначити БАКАНОВА Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
22 травня 2019 року
2.
21 жовтня 2020 року президент Зеленський призначив Кулініча начальником ГУ СБУ в АР Крим. 2 березня 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.
3.
23 лютого 2022 року Наумов і Баканов втекли з України, щоби прилаштувати за кордоном награбовані кошти. За три тижні по тому Баканову все ж таки довелось повернутись у Неньку, а Наумов продовжує в екзилі керувати контрабандою сигарет та діяльністю фіктивних фірм, які він відкрив разом з Бакановим.
Де Ваня Баканов і чому не вимагають екстрадиціі із Сербіі , падлюку
Наумова ??
ЛООООООООООЛ
В Америке решили наконец разобраться с Трампом
Чтобы не повторялись ШТУРМЫ КАПИТОЛИЯ
Чтобы каждый исполнял законы
Надо сделать так и у нас
Чтобы президент НЕ СЛИВАЛ
Спецоперации
Не ВРАЛ народу
Не плевал бы в лицо народу
Который требует правосудия для Ермака,Татаров а и всей сволочи
Которую покрывает президент
Мы хотим стать Америкой?
Так давайте начинать с ГОЛОВЫ
Которая делает вид ,что она не гниет
Президент - Зеленський Володимир Олександрович
Верховний Головнокомандувач - Зеленський В.О.
- Монобільшість від Зе.
- Голова Верховної Ради - від Зе
- Два заступника ВР - від Зе
- Прем'єр міністер- від Зе.
- Всі міністри від Зе.
- РНБО - від Зе
- Голова нацбанку - від Зе.
- МВС від - Зе.
- Генеральна прокуратура - від Зе.
- Голова Служби безпеки України від Зе.
- ДБР - від Зе.
- НАБУ - від Зе.
- Укроборонпром від Зе.
- Наглядові ради - від Зе.
Тобто законодавчу і виконавчу владу повністю контролює Зеленський В.О.
Так що вся відповідальність за те що твориться зараз в Україні повністю на ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
P.S. Україна буде роками відхаркувати кров'ю правління Зеленського і його кодла.
- Ничего. Поживет с нами - позеленеет."
Не лише в сбу, а й в мвс, прокуратуру, суди, в оборонпром і т.п.
Зє та його команда не мала своїх кадрів на ці посади, бо вони там всі в 95-му кварталі манагери та юристи. А кадри часів Пороха їм принципово "в падлу" було залишати.
Ось і понабирали ригів-зрадників.
Чистити треба всі силові органи і служби. Не лише сбу.
Чистити до дна. Це - питання виживання Української Нації!
Справу розкрито.
2. Перл в конце о "принципиальной позиции руководства держави ..." - порвал. Лизнули так лизнули. Не хватило только: "Спасибо товарищу
СталинуЗеленскому за наше счастливое детство!"
3. Не верю, что насквозь сгнившие от коррупции СБУ и ГБР, САМИ решили подобное опубликовать. Скорее всего, информация попала к кому-то честному и принципиальному (возможно офицер, возможно журналист-расследователь). И тот сказал: Или сами опубликуете, или информация уйдет в посольства.
Без приказов Баканова и указов Зеленского?
Опупеть!
Баканов - зрадник!
З1989 по 1994 рік він навчався в Академії ФСБ РФ, проходив військову службу у Федеральній службі контрозвідки РФ ,а потім - до 2006 року в службі беспеки України.
З травня 2019 року введений до найблищого оточення керівництва СБУ
Шах і мат бакланову і його другу дитинства по підїзду. З такою автобіографією на посаду в керівництво СБУ!!! І всім хто голосував за квартал привіт! Зробили з бакланова голову СБУ ФСБшники!
Думаю. що дивуатися НЕ доведеться. коли про час і місце українського контр наступу буде завчасно поінформовано рашистських ракліва !? І це. дійсно.наша ціна і плата за дебілізм частини українців на виборах --73%...