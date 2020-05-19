"Нехай Єрмак із братом п##дує до своїх спонсорів у "запорєбрік", - "слуга народу" Гео Лерос. ВIДЕО

Нардеп від СН Гео Лерос заявляє, що генеральний прокурор і глава Офісу президента Андрій Єрмак намагалися призначити своїх "маріонеток" до складу комісії з вибору глави ДБР.

Про це Лерос написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно не дали запхати маріонеток Єрмака і Венедіктової до складу комісії з вибору глави ДБР. Дякую свідомим депутатам, які не стали співучасниками чергового свавілля. СН дали тільки 163 голоси. Єрмак усвідомлює, що у незалежного глави ДБР, Єрмак із потерпілого вмить набуде статусу підозрюваного. Ми своїми очима бачили корупцію на плівках, пора припиняти цей цирк. Нехай зі своїм братом пи@дує до своїх спонсорів у "запорєбрік", - заявив "слуга народу" Лерос.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.