Двоє чоловіків спустили на рівненських поліцейських бійцівського собаку і полізли в бійку, коли тварину підстрелили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники екіпажу сектора реагування патрульної поліції ГУНП у Рівненській області застосували зброю і спецзасоби під час суперечки з місцевими жителями на вулиці Набережній у місті Вараш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Dетектив INFO, пригода сталася у четвер, 28 травня 2020 року.

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За інформацією Відділу комунікації поліції Рівненської області, близько 20:30 у поліцію надійшло повідомлення про підозрілий рух автомобіля Mazda в житловому масиві мікрорайону Перемоги. Аби пересвідчитися, чи не перебуває водій іномарки у стані сп'яніння, поліцейський екіпаж попрямував на виклик.

Біля одного з будинків транспортний засіб вдалося знайти, але конструктивної розмови з його водієм не склалося. 39-річний місцевий житель відмовився пред'явити документи, натомість повернувся в бік свого 35-річного знайомого, який був на подвір'ї будинку із собакою породи кане-корсо.

Один із правоохоронців зажадав взяти тварину на повідок, але прохання не виконали. За мить собака накинувся на 33-річного сержанта поліції, той вихопив табельну зброю і вистрілив у тварину. Куля влучила собаці в лапу, що неабияк розлютило обох винуватців.

Один із них здер номерні знаки зі службової машини Нацполіції і почав бити патрульного по голові повідком. Другий долучився до бійки, під час якої ледь не відібрав у правоохоронця табельну зброю.

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Патрульні натомість активно використовували сльозогінний газ, а також поцілили в ногу одному з чоловіків. Господаря пораненої тварини вдалося "упакувати", а водій автомобіля Mazda втік. Його знайшли і затримали. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні опору (ч. 2 ст. 342 КК України) і заподіянні тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 КК України). Зазначається, що раніше він відбував покарання за злочини, пов'язані з обігом наркотиків, розбоєм та грабежем.







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