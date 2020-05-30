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Двоє чоловіків спустили на рівненських поліцейських бійцівського собаку і полізли в бійку, коли тварину підстрелили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники екіпажу сектора реагування патрульної поліції ГУНП у Рівненській області застосували зброю і спецзасоби під час суперечки з місцевими жителями на вулиці Набережній у місті Вараш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Dетектив INFO, пригода сталася у четвер, 28 травня 2020 року.

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За інформацією Відділу комунікації поліції Рівненської області, близько 20:30 у поліцію надійшло повідомлення про підозрілий рух автомобіля Mazda в житловому масиві мікрорайону Перемоги. Аби пересвідчитися, чи не перебуває водій іномарки у стані сп'яніння, поліцейський екіпаж попрямував на виклик.

Біля одного з будинків транспортний засіб вдалося знайти, але конструктивної розмови з його водієм не склалося. 39-річний місцевий житель відмовився пред'явити документи, натомість повернувся в бік свого 35-річного знайомого, який був на подвір'ї будинку із собакою породи кане-корсо.

Один із правоохоронців зажадав взяти тварину на повідок, але прохання не виконали. За мить собака накинувся на 33-річного сержанта поліції, той вихопив табельну зброю і вистрілив у тварину. Куля влучила собаці в лапу, що неабияк розлютило обох винуватців.

Один із них здер номерні знаки зі службової машини Нацполіції і почав бити патрульного по голові повідком. Другий долучився до бійки, під час якої ледь не відібрав у правоохоронця табельну зброю.

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Патрульні натомість активно використовували сльозогінний газ, а також поцілили в ногу одному з чоловіків. Господаря пораненої тварини вдалося "упакувати", а водій автомобіля Mazda втік. Його знайшли і затримали. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні опору (ч. 2 ст. 342 КК України) і заподіянні тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 КК України). Зазначається, що раніше він відбував покарання за злочини, пов'язані з обігом наркотиків, розбоєм та грабежем.

Двоє чоловіків спустили на рівненських поліцейських бійцівського собаку і полізли в бійку, коли тварину підстрелили 01
Двоє чоловіків спустили на рівненських поліцейських бійцівського собаку і полізли в бійку, коли тварину підстрелили 02
Двоє чоловіків спустили на рівненських поліцейських бійцівського собаку і полізли в бійку, коли тварину підстрелили 03

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Автор: 

бійка (738) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+76
А чего двое мужчин, а не два урода?
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30.05.2020 19:48
+61
а был бы сабакен в наморднике и на поводке ничего бы не произошло с ней но ей не повезло с хозяивами дебилами
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30.05.2020 19:55
+60
Полностью на стороне полицейских И так расхлябанность власти кругом Если ещё и уличное быдло не сдерживать Тогда совсем пипец
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30.05.2020 19:55
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Опа! Моє місто в новинах на цензорі!) До речі, до цього не чув про ці події. Повністю на стороні поліцейських. Собаку жаль, тварина не винна в тому, що її хазяїн - бидло неадекватне
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31.05.2020 15:17 Відповісти
"Повністю на стороні поліцейських" - ви як з одного помьота копі-пастерів - це такі тупі тваринки на службі сАбакова
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31.05.2020 15:30 Відповісти
полицейских наградить а эту шваль посадить.
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31.05.2020 15:36 Відповісти
кузіва і суліму к височайшей наградє із рук САМОГО вєлічайшего підєра соврємєнності. Да шо там соврємєнності - всєх врємьон і народов!!!
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31.05.2020 15:53 Відповісти
Пилюлей побольше надо было дать этим двум алкашам!! Блин !! оборзели эти бомжи окончательно!! Плётак И только плётка всегда учила и будет учить таких нехристей!!
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31.05.2020 16:15 Відповісти
напйошся - всипят тє пльоткой, как заказивал
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31.05.2020 17:05 Відповісти
в таких випадках треба дозволяти стріляти на ураження - бійцівська собака це теж "зброя" і її застосували проти інших, в даному випадку міліції!!!!
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31.05.2020 16:21 Відповісти
ага, міліції, таки, мона - їм жалованійє рублями видають
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31.05.2020 17:04 Відповісти
там не було застосуваня песика проти поліції . просто поліцай захтів і вистрелив.в тому випадку поліцаї кидались на людей краще за псів
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31.05.2020 21:48 Відповісти
Собачники - народ в основному придуркуватий. А ті, що з крокодилами - ті взагалі з діагнозом. Поліція могла би і припи*дити одного за борзоту.
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31.05.2020 17:10 Відповісти
полюцаї самі обісрались по повній - в Кагарлику, Броварах, під музеєм - як же Андрій Луганський припрошував мусаров, а вони все один за одного ховались обісрані та засцяні - такої ганьби давно йа не спостерігав
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01.06.2020 04:17 Відповісти
Сьогодні в соц мережах підтримували розбійників в США ,цих також підтримуєте?
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31.05.2020 17:57 Відповісти
какие добрые полицейские....
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31.05.2020 18:49 Відповісти
поліцейські спровокували хлопців пострілом у песика на 23 сикунді. собачка геть і на 2 метри не наблизилась. А далі поліцейський безпредел, стрілянина і балончики коли людина в наручниках 1хв 33 сек. побикували щей винними зробили
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31.05.2020 20:25 Відповісти
к песику надо было добавить и хозяина с дружком,заслужили уроды.
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31.05.2020 21:09 Відповісти
от ти й підеш добавкою собакам, свіже мняско
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01.06.2020 04:03 Відповісти
полюцаї спочатку бєспрєдєльнічали - причепились до людини за те шо він "являєця зараз ПОТЕНЦІЙНИМ ПОРУШНИКОМ" - це шо він вчинив таке? Це вони кіна з Томом Крузом надивились про ППП - профілактіку потенційних правопорушень
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01.06.2020 04:12 Відповісти
пора отстреливать борзых как в сша делают. Где это видано вообще такое отношение к полиции?
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31.05.2020 23:33 Відповісти
йєслі сша брать за образєц отношенія к полюції, то надо зжечь почті всє управи по странє
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01.06.2020 04:00 Відповісти
ОБНАРУЖЕН ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОРУШНИК!
Двоє чоловіків спустили на рівненських поліцейських бійцівського собаку і полізли в бійку, коли тварину підстрелили - Цензор.НЕТ 8146
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01.06.2020 04:23 Відповісти
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