Фокін налагоджуватиме комунікацію між мешканцями ОРДЛО і переселенцями, - Кравчук. ВIДЕО
Глава делегації України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук розповів, що одним із завдань нового учасника групи, першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, буде комунікація.
Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
За словами Кравчука, поки перелік завдань Фокіна не сформований конкретно, але є певні "рамки".
Так, Фокін відповідатиме за питання налагодження комунікації між особами, що проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, і тими, хто був змушений її залишити.
"Це спілкування, комунікації між людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити частину Донецької і Луганської областей і зараз живуть на території України. Налагодити з ними комунікацію, визначити, що вони хочуть. Тому що часто те, що хоче лідер, не означає, що так і думають люди. А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і дій відповідно до цього розуміння", - зазначив Кравчук.
Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.
4 липня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.
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П.С. Интересно, а этот Фокин помнит, чем он завтракал с утра???
Примирити нарот дамбаса ? Тіпа , гражданская вайна ?
Факін забув,що там кацапи ?
слухайте, ну яке ж "типу"? вже відверто, не приховуючи зеленське та ко вкладають в українські голови, та транслюють на весь світ, - громадянська війна, внутрішній конфлікт! примиритися мають мешканці окупованих та ті, хто виїхав; "фокіна беремо бо його знають на донбасі"; "перемир'я" мають дотримуватись ЗСУ та військові формування ордло й т.інш.
нещире зеленське: не мир в його голові, а "руський мір".
Шановний Цензор.net, будь ласка, публікуйте цю істоту якомога менше
Ждите карман шире...эта Падаль не знает что такое ПОКАЯНИЕ....
Старі комуняки.
Зрадити священу
Неньку і вояків.
Сам Зеля не може
Зраду підписати,
Сцикотно й негоже,
І лякають грати.
Два діда знайшлося
Щоб все підписати,
Йому ж обійшлося,
Все на них списати.
Фокін і Кравчук
Над нами зависли
Ворона і крук,
Гордо Ненці стисли.
Чужими руками
Зеля пише зраду
Як прийдем до тями
Все буде позаду.
04.08.2020
Анатолій Березенський
И, засыпав нафталином
В виде тряпок сложат в сундуках...".
это давно-давно Макаревич написал.про таких ганд....
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1290912927160184832 1 мин
Всеволод Дорошенко Кравчук дід моторний, відразу запропонував в ордло встановити вільну економічну зону!
Знатоку, пам'ятає як запустив Чорноморське пароходство по вітру!
https://twitter.com/neumerherwam
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·https://twitter.com/neumerherwam/status/1290716321198612480 13 ч
А теперь немного логики включите! На кануне кацапских учений"Кавказ 2020"https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Медведчук летит в Крым и туда прилетает https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD?src=hashtag_click #Путин . https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский уже никто,ему только ленивый необосцал ботинки.Следим внимательно за провластными крысами высокого ранга!Как только они начнут драпать,скоро война!
интересно, у зебарана с дерьмаком все сидят на дури?))) полная умственная деградация правящих долбодятлов зебаранов.
"95 Картель" начал съёмку ремейка фильма "Старики-разбойники"
С нормальными людьми...которые не смогли по ряду причин выехать я так контактирую...вайбер...телефон....а со скотами винторогими мне говорить не о чем..
Витольд Фокин - 88 лет,
Может наш Вова так решил поиздеваться над Путей? Они же забывают , что было 5 мин назад.
це те, що робить зеленське та ко - відбілюють росію та руйнують Україну
И не представляю как "коммуницировать" между хозяином квартиры и вором, который в нее переехал со всей семьей?!!
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1290935995412684800 1 ч
Кравчук зробив гучну заяву Внесення "Особливого Статусу" Донбасу у КУ
"Ми не можемо ставити під сумнів те,що написано в Мінських домовленостях ТА НЕВЖЕ? Вони написанi в кремлi на рос\мовi! ВРУ iх НЕ РАТИФIКУВАЛА!
Налаживать коммуникацию с зомби может только живой труп!
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