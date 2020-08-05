Фокін налагоджуватиме комунікацію між мешканцями ОРДЛО і переселенцями, - Кравчук. ВIДЕО

Глава делегації України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук розповів, що одним із завдань нового учасника групи, першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, буде комунікація.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кравчука, поки перелік завдань Фокіна не сформований конкретно, але є певні "рамки".

Так, Фокін відповідатиме за питання налагодження комунікації між особами, що проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, і тими, хто був змушений її залишити.

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"Це спілкування, комунікації між людьми, які живуть на неконтрольованій території, і тими людьми, які змушені були залишити частину Донецької і Луганської областей і зараз живуть на території України. Налагодити з ними комунікацію, визначити, що вони хочуть. Тому що часто те, що хоче лідер, не означає, що так і думають люди. А якщо точно - координація зусиль тих людей, яких нам потрібно зрозуміти, і дій відповідно до цього розуміння", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

4 липня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.