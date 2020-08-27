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Напад на автобус під Харковом потрапив на ВIДЕО

Люди, які проїжджали мимо, зняли момент нападу на автобус поруч із Люботином під Харковом.

Відео нападу опубліковано в соцмережах і в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що нападники не просто обстріляли автобус, а й намагалися підпалити його. Двох пасажирів автобуса кілька осіб б'ють ногами і кийками, схожими на поліцейські, зокремапо голові.

Все це відбувалося прямо посеред проїжджої частини.

Також на відео видно, що нападників декілька десятків - набагато більше, ніж на фотографіях з місця затримання.

ОБЕРЕЖНО! ВІДЕО МІСТИТЬ СЦЕНИ НАСИЛЬСТВА І НЕЦЕНЗУРНУ ЛЕКСИКУ.


Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

Автор: 

напад (1125) стрілянина (1779) Харківщина (6054) автобус (344)


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Топ коментарі
+69
Приємно, що люди в масках. Навіть в такій екстремальній ситуації дотримуються вимог карантину.
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27.08.2020 22:26
+47
У меня только один вопрос к "преступникам":
"Почему жописты только ранены, а не убиты ?"
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27.08.2020 22:30
+41
ой...рояль в кустах )))) надо же... как неожиданно...
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27.08.2020 22:23
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А ответ, друзья мои, мы узнаем глянув вечером расийский зомбоящик!
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28.08.2020 09:40 Відповісти
С точки зрения политтехнологий эта акция льет воду на мельницу врага: удачная картинка для сепарского обьединения вокруг ОПЗЖ и врагов Украины. Комментарии из машины лишнее подтверждение этому. НО! Как приятно видеть шо предателей бьют ногами, так и хочется заскочить в экран и хоть раз приложиться с ноги в сепарскую морду! Да это неправильно, жестоко, иррационально, это якобы помогает кацапским политтехнолагам, но так нужно - мочить врагов. На самом деле эта акция сыграет в плюс Украине, сепаров латентных много они должны бояться, должны сидеть на попе ровно и они будут бояться! , Как пропали одесские сепары после 2 мая , так и харьковские теперь будут думать о последствиях прежде чем идти на антиукраинские ации за 200 гривен. Молдоцы пацаны, судя по стилю, одежде и тату это те самые парни которые придумали известнтую песню про Хутина)))
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28.08.2020 09:42 Відповісти
"заскочить в экран и хоть раз приложиться с ноги в сепарскую морду" - а самому и не через экран - не? Сколько героических мачо на боевых диванах развелось.
А судя по мордам этих молодцов знают они только одну песню -Мурку. И то сомневаюсь. В авторитете у таких сейчас жлобячий кавказо-кацапский рэп.
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28.08.2020 10:21 Відповісти
Корсунский не пишите чушь. Наверноге зека никогда не видел как и националиста иначе бы не писал бред про Мурку. Так кто тут диванный эксперд?
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28.08.2020 10:25 Відповісти
Думаю они скорее не зеки и уже точно не националисты (по крайней мере не украинские), а просто сброд под заказ и за небольшие деньги.
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28.08.2020 10:40 Відповісти
Ти так полегше, а то "нападники" та "жертви" разом можуть кинутись на тебе, бо псуєш їм виставу
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28.08.2020 10:29 Відповісти
Подсознательно жажду битвы с сепарами, уже давно готов. А националисты не кинутся даже если их здесь использует Хремль, они об этом не подозревают.
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28.08.2020 10:45 Відповісти
В приличной стране коллаборационистов вешают по решению трибунала, а не отстреливают какие-то мутные личности.
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28.08.2020 09:43 Відповісти
Абсолютно согласен, но а если мы с вами Ярослав и коллегами не сумели построить "приличную" страну, то придется пройти этапы анархии и национализма, как у всех европейских стран было в истории. Пока не научимся массово голосовать за порядочных людей.
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28.08.2020 10:40 Відповісти
Таких "националистов" в пластиковох трениках и шортах можно возле любого пивного ларька нанять гривень на триста. Только украинского они не знают, "патриоты" эти, та и кацапский с трудом. Они в основном матом разговаривают.
Но для картинки на кацапСМИ вполне сойдут...
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28.08.2020 10:17 Відповісти
Напад на автобус під Харковом потрапив на - Цензор.НЕТ 2886Напад на автобус під Харковом потрапив на - Цензор.НЕТ 60Напад на автобус під Харковом потрапив на - Цензор.НЕТ 446
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28.08.2020 11:05 Відповісти
Сто процентная постановка. Господин Аваков! Кто заказчик всего этого цирка? Очередная серия видосиков?
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28.08.2020 11:10 Відповісти
Это называется "бандитизм". И, похоже, у вице-президента А.А. это под контролем.
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28.08.2020 11:24 Відповісти
Респект настоящим украинцам
сепарскую падаль нужно гнать из Украини
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28.08.2020 11:42 Відповісти
Спектакль....Дешевая постановка....
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28.08.2020 11:59 Відповісти
Щемить "вату"-богоугодное дело. А корешей дрочилы кивы тем
более.Надеюсь это приобретет системный характер.
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28.08.2020 12:21 Відповісти
весь этот инцидент - какой то 100% мутняк.постановка для имбецилов.
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28.08.2020 12:33 Відповісти
От чьих бы рук не пострадала ОПЗЖшная говносрань, это для Украины благо. Но пресса упорно не пишет, кто ехал в автобусе, откуда и куда...
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28.08.2020 12:48 Відповісти
Радоваться насилию, как бы, не стоит. Всегда может в обратную сторону повернуться. В Германии тех, кто склонен к насилию изолируют.
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28.08.2020 13:09 Відповісти
Так это же не Украина ! Это ФРС !
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28.08.2020 14:40 Відповісти
И чего они добились? Теперь по всем иностранным каналам скажут, что это внутренний конфликт с 14 года,в Украине, а не российский сценарий продолжается!
Так кто финансирует "Националистов" и откуда? На чии они интересы сей час сработали?
Вывести россиюи Путина из под Гааги?
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Это провокация созданная в Кремле, и под их камеры, обелить россию и аннексию Крыма. Снять санкции. Сколько этим "Патриотам денежных знаков" заплатили?
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28.08.2020 17:07 Відповісти
Як Геращенко відразу прогнувся, а чому не займаються медведчуківськими тітушками???!!!
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28.08.2020 21:43 Відповісти
Как все глатко складывается и камера оказалась под рукой и целый фильм в подробностях сняли ну прямо как 11 сентября в Америке где как минимум четыре камеры ,,случайно,,ну совсем случайно засняли как самалет влетел в небоскреб из разных ракурсов.
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28.08.2020 22:27 Відповісти
Такая же тупая провокация прорашских тварей, как с Рифмастером, Юлей и Яной. Да и рецепты лубянские. Типа путин на трассе между городами спас котёнка...И в кустах оказалась съёмочная группа 1-го к-анала... Так и тут... "Неожиданное" нападение ..съёмка "проезжающих" (очень подробная..и десятки хулиганов спокойно наблдали , как на них пишут вещьдоки - ага ... чудом в этом "не известном " месте нападения оказалось достаточное количество полицейских сил, чтоб скрутить 14 человек и ловить ещё 30... Ну так случайно полицейский полк оказался на трассе в рейоне неожиданного нападения И , конечно, пятая колонна руссколюбов - несчастные жертвы, а бандиты - ясный пень патриоты... Все медиа -источники твердят , что это Нацкорпус... пРичём спикер пролиции отвечает телеканалу "У нас нет жоказательств что это нацкорпус" А ведущая снова. а "есть у вас доказательства , что это НЕ Нацкорпус..." То есть всё один в один, как с "делом Шеремета" ....Людей "Азова" с фронтовой подготовкой , которых можно поймать целыми пачками, как зелёных пацанов ?! ага! Мы развесили уши и верим каждому слову... Ведь кива никогда не врёт..когда спит... Осталось напомнить, что Харьков это вотчина авакова, где легко подобрать любую труппу "актёров" для люблшл лепИлова...
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29.08.2020 12:46 Відповісти
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