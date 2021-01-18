Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри. ВIДЕО
Видання The New Yorker оприлюднило відео з будівлі захопленого прихильниками Трампа 6 січня Сенату, що раніше не публікувалося.
Відео опубліковано на каналі The New Yorker в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як прихильники Трампа проникають в зал засідань Сенату. Вони риються в паперах, намагаючись знайти докази фальсифікації виборів, і позують для фото.
"Шаман QAnon" Джейкоб Ченслі (Анджелі) залишає на столі спікера Сенату лист з написом "Це тільки питання часу, правосуддя гряде".
Після цього учасники захоплення починають молитися. Вони дякують Христу за можливість "відродити Америку" і хором викрикують "Амінь".
Нагадаємо, 6 січня, у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.
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на маршах BLM я не видел флагов США, но видел как белых ставили на колена, и видел как массово разрушали памятники тем кто основал США..
а на этом видео разбили пару дверей и разбросали бумаги - ни статуи, ни картины не тронули..
Почему так, если они мартышки?
...
- Лікарю, а я буду ходить?
- Тільки під себе.
- А плавати?
- Якщо будете багато ходить...
результат дивись коментар Валд Ше вище
Во время американо-британской войны 1812-1815 годов, Вашингтон был захвачен в 1814 году британцами, которые сожгли все общественные здания столицы США, в том числе и Капитолий.
Приходить до Вініту індіанець-апапчі і каже:
- Вініту, мені не подобаються імена у нашому племен!
- Тобі не подобається моє ім'я - Вініту Вождь
Апачі?
- Подобається.
- Тобі не подобається ім'я моєї дружини - Ранкова Роса?
- Подобається.
- Так що тобі не подобається!? Бичачий X.й?!
- Подобається.
Мета таки ніби була, як повідомляли.
І ? Замість цього молилися ?
хотя, тот воровал ослов, а эти только прогулялись и что-то повыбрасывали
_В чистом виде прямая атака рашистов на США! Посмотрим, будет ли США и сейчас прятать тупую башку в песок (как после атаки и массового убийства расией высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО), или всё таки Штаты способны и имеют волю защищаться.
Человекживотное. Больной ублюдок, социопат и, разумеется, нарцисс.
Справжні білі американці. Опора нації, шо й казати. Бгг
Они слили остатки авторитета Трампа в унитаз - остался один сплошной позор.
Меланья Трампу больше не даст, никто ничего Трампу больше не даст.
Кроме тюремного срока.
Из черных - только полицейские...
Дворец для пуйла. История самой большой взятки.
https://youtu.be/ipAnwilMncI