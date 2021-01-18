Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри. ВIДЕО

Видання The New Yorker оприлюднило відео з будівлі захопленого прихильниками Трампа 6 січня Сенату, що раніше не публікувалося.

Відео опубліковано на каналі The New Yorker в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як прихильники Трампа проникають в зал засідань Сенату. Вони риються в паперах, намагаючись знайти докази фальсифікації виборів, і позують для фото.

"Шаман QAnon" Джейкоб Ченслі (Анджелі) залишає на столі спікера Сенату лист з написом "Це тільки питання часу, правосуддя гряде".

Після цього учасники захоплення починають молитися. Вони дякують Христу за можливість "відродити Америку" і хором викрикують "Амінь".

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Нагадаємо, 6 січня, у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.