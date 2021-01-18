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Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри. ВIДЕО

Видання The New Yorker оприлюднило відео з будівлі захопленого прихильниками Трампа 6 січня Сенату, що раніше не публікувалося.

Відео опубліковано на каналі The New Yorkeв YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як прихильники Трампа проникають в зал засідань Сенату. Вони риються в паперах, намагаючись знайти докази фальсифікації виборів, і позують для фото.

"Шаман QAnon" Джейкоб Ченслі (Анджелі) залишає на столі спікера Сенату лист з написом "Це тільки питання часу, правосуддя гряде".

Після цього учасники захоплення починають молитися. Вони дякують Христу за можливість "відродити Америку" і хором викрикують "Амінь".

Також читайте: Учасники штурму Капітолію планували вбити конгресменів, - прокурори США

Нагадаємо, 6 січня, у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

захоплення (220) протест (2397) США (22769) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+39
Бешеные мартышки вырвались из загона.
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18.01.2021 21:13
+32
Захват Капитолия 6 января: опубликовано новое видео - Цензор.НЕТ 4948

...
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18.01.2021 21:13
+30
Такой же точно биомусор. К тому же часть - вонючая русня.
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18.01.2021 21:30
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Бешеные мартышки вырвались из загона.
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18.01.2021 21:13 Відповісти
хм.., а почему они все белые и под национальным флагом?
на маршах BLM я не видел флагов США, но видел как белых ставили на колена, и видел как массово разрушали памятники тем кто основал США..
а на этом видео разбили пару дверей и разбросали бумаги - ни статуи, ни картины не тронули..
Почему так, если они мартышки?
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18.01.2021 21:28 Відповісти
Такой же точно биомусор. К тому же часть - вонючая русня.
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18.01.2021 21:30 Відповісти
White trash против BLMнутых. Кто кого?
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18.01.2021 22:49 Відповісти
Выделить место в Неваде, согнать blm и Q-дебилов, огородить забором, закинуть внутрь тысяч 50 байсбольных бит. Не кормить. Транслировать по ТВ. Мне 5 % профита за идею.
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18.01.2021 22:53 Відповісти
Зачем тебе 5% от этой кучи избитой протоплазмы?
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18.01.2021 22:59 Відповісти
Шо значит "зачем"? Ты сам себе представляешь профиты от трансляции этого по всему Миру? *********** долларов....
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18.01.2021 23:03 Відповісти
это ты фильм такой смотрел, давно снят, как членоголовых собрали в одну тюрьму, бросили им бейсбольный биты, холодное оружие, пистолеты .. и они друг друга перебили)).. идея старая)
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19.01.2021 00:59 Відповісти
ненавижу чж ых
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19.01.2021 22:05 Відповісти
Биомусор
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18.01.2021 21:13 Відповісти
Каков поп - такой приход .
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18.01.2021 22:34 Відповісти
Захват Капитолия 6 января: опубликовано новое видео - Цензор.НЕТ 4948

...
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18.01.2021 21:13 Відповісти
А що там з кацапами які брали участь у захваті Капітолію і горлопанили на нарєчії "смелее"?
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18.01.2021 21:13 Відповісти
У шамана повадки бесноватого дрочистого Кивы.
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18.01.2021 21:14 Відповісти
З одної школи МВС...
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18.01.2021 21:17 Відповісти
Він ветеран ВМС, а не МВС...
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18.01.2021 21:35 Відповісти
Кава?
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18.01.2021 21:37 Відповісти
"шаман"..."the self-proclaimed "QAnon Shaman" who was arrested is a Navy veteran."
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18.01.2021 21:40 Відповісти
Анекдот.
- Лікарю, а я буду ходить?
- Тільки під себе.
- А плавати?
- Якщо будете багато ходить...
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18.01.2021 21:43 Відповісти
многоходовочка вовочки очка
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18.01.2021 21:14 Відповісти
доходився!
результат дивись коментар Валд Ше вище
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18.01.2021 23:34 Відповісти
Толпа обдолбаных идиотов
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18.01.2021 21:15 Відповісти
А между тем, сегодняшняя репетиция инаугурации Байдена была сорвана...
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18.01.2021 21:15 Відповісти
Простая предосторожность. Загорелся квартал, где обитают братухи русских - бомжи.
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18.01.2021 21:19 Відповісти
Целый квартал бомжей? Круто.
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18.01.2021 21:26 Відповісти
"У понеділок комплекс Капітолію ненадовго був заблокований через "зовнішню загрозу безпеці", заявила поліція Капітолію США після повідомлення про пожежу, що пройшла за кілька кварталів під сусіднім мостом."
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18.01.2021 21:37 Відповісти
надейся...
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18.01.2021 21:21 Відповісти
Капитолий уже захватывали раньше в истории.
Во время американо-британской войны 1812-1815 годов, Вашингтон был захвачен в 1814 году британцами, которые сожгли все общественные здания столицы США, в том числе и Капитолий.
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18.01.2021 21:16 Відповісти
А це до чого? Де зараз США, а де Об'єдненне Королівство!?
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18.01.2021 21:18 Відповісти
Захват Капитолия 6 января: опубликовано новое видео - Цензор.НЕТ 229
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18.01.2021 21:26 Відповісти
"Роются в документах", а там вообще все читать умеют😁😁😁😁😁
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18.01.2021 21:18 Відповісти
оказывается вашингтон утки спасли
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18.01.2021 21:18 Відповісти
По-ходу, раскручивают додика паровозом в госизмене, а там и рашку притянут за бейцы.
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18.01.2021 21:18 Відповісти
У шамана теперь будет новое имя - Сидящий Бык
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18.01.2021 21:19 Відповісти
Анекдот:
Приходить до Вініту індіанець-апапчі і каже:
- Вініту, мені не подобаються імена у нашому племен!
- Тобі не подобається моє ім'я - Вініту Вождь
Апачі?
- Подобається.
- Тобі не подобається ім'я моєї дружини - Ранкова Роса?
- Подобається.
- Так що тобі не подобається!? Бичачий X.й?!
- Подобається.
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18.01.2021 21:27 Відповісти
Это было его старое имя
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18.01.2021 21:59 Відповісти
или - Криворогийдаун.
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18.01.2021 21:28 Відповісти
Земляк нашого гаранта?
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18.01.2021 21:39 Відповісти
На бутылке.
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18.01.2021 21:33 Відповісти
Это уже зависит от шаловливости его сокамерников.
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18.01.2021 22:01 Відповісти
Боже херани Америку!
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18.01.2021 21:20 Відповісти
тот боше что весь мир уничтожил? ну ты и содист
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18.01.2021 21:43 Відповісти
Так вони ж мали ще конгресменів повбивать.
Мета таки ніби була, як повідомляли.
І ? Замість цього молилися ?
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18.01.2021 21:22 Відповісти
Террористы со связками пластиковых наручников. Заранее подготовленная виселица. Вой мартышек "повесить Пенса". Вам мало?
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18.01.2021 21:28 Відповісти
А это бот из запоребрика. Интересно, им за знание украинского доплачивают?
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18.01.2021 22:39 Відповісти
Дубинки, газы, все как положено.
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18.01.2021 21:25 Відповісти
американский шаман оказался быстроходнее якутского. Все таки Америка свободная страна.
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18.01.2021 21:26 Відповісти
Як і ми під час Майданів.
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18.01.2021 21:36 Відповісти
Згадав халявні концерти повалій ,коли вас к парк завезли?
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18.01.2021 22:35 Відповісти
Если бы титушня во время Майдана вломилась в Верховную Раду, что бы не дать проголосовать за отстранение януковоща, то это был бы какой-то аналог событий в Капитолии.
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18.01.2021 22:39 Відповісти
Не бреши. Цей натовп божевільних, фріків, ватників, та нацистів нічого спільного з Майданом не мають.
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19.01.2021 00:26 Відповісти
Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 9191
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18.01.2021 21:37 Відповісти
Нагадує Ілька Ківу.
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18.01.2021 23:43 Відповісти
Скорее всего рогатий шаман уже кричит фальцетом
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18.01.2021 21:43 Відповісти
З бугая зробили вола?
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18.01.2021 21:44 Відповісти
Вроде мужественные, но"молиться" летающему бородачу из комиксов.....
хотя, тот воровал ослов, а эти только прогулялись и что-то повыбрасывали
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18.01.2021 21:47 Відповісти
А ну, а ну! Ща засмотрим...
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18.01.2021 22:02 Відповісти
_Ага... Ну уже в самом начале видео среди отвлекающей массовки из фриков, клоунов и просто ДЛББов видны персонажи, которые, собственно, и должны были выполнить поставленные задачи. В которые входила и задача по взятию в плен/заложники конгрессменов (связки пластиковых стяжек у ворвавшихся для связывания рук тому доказательство).

_В чистом виде прямая атака рашистов на США! Посмотрим, будет ли США и сейчас прятать тупую башку в песок (как после атаки и массового убийства расией высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО), или всё таки Штаты способны и имеют волю защищаться.
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18.01.2021 22:17 Відповісти
А всё, что серое, это волк!
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19.01.2021 03:36 Відповісти
Дешёвая постановка для стращания обывателей. Типа, "Трамп хотел помешать утверждению итогов голосования". Это полная чушь, потому что конгрессмены в случае угрозы могут уйти подземными ходами, и продолжить работу в ближайшем отеле или на военной базе. Их местоположение никак не влияет на исполнение их конституционных обязанностей.
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18.01.2021 22:07 Відповісти
Что значит "постанова"? Что за чушь ты несешь? Ты тоже из этих фриков-фанатиков из Q-Anon? На видео стадо необразованных селюков. Типичный электорат Трампа.
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19.01.2021 00:35 Відповісти
Два советских диплома у меня, не волнуйся. Инженерный и математический.
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19.01.2021 01:31 Відповісти
наявність диплома, як видно не розуму не додало.
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19.01.2021 05:41 Відповісти
Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 8479
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18.01.2021 22:18 Відповісти
Человек животное. Больной ублюдок, социопат и, разумеется, нарцисс.
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18.01.2021 22:25 Відповісти
Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 2087Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 2893Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 703Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 6368Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 1952
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18.01.2021 22:27 Відповісти
Символические действия не изменили ******** выборов.
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18.01.2021 22:29 Відповісти
Правого Сектора на них нет.
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18.01.2021 22:34 Відповісти
"Смєлєє, смєлєє!" ©
Справжні білі американці. Опора нації, шо й казати. Бгг
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18.01.2021 22:52 Відповісти
И эти организмы как бы, выступали за справедливость ?
Они слили остатки авторитета Трампа в унитаз - остался один сплошной позор.
Меланья Трампу больше не даст, никто ничего Трампу больше не даст.
Кроме тюремного срока.
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19.01.2021 01:28 Відповісти
пацанчики досягли успіху - потрапили до сенату США
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19.01.2021 05:39 Відповісти
Вся эта движуха и вопли сторонников трампа в Капитолии напомнила мне беснующуюся (но при этом кем-то управляемую) толпу из трилогии "The Purge". Чего только стоит крик "knock-knock we're here".
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19.01.2021 07:51 Відповісти
Почему все трамписты белые? Интересно.

Из черных - только полицейские...
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19.01.2021 08:09 Відповісти
Черные это охлос, WASP это демос. Иудоглобализаторский переворот это замена правящего класса охлос-пролетариатом.
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19.01.2021 10:26 Відповісти
Очень напоминает наших зеленых ублюдков ворвавшихся во властные коридоры.Уровень интеллекта соответствующий. Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 809
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19.01.2021 09:00 Відповісти
панове, розповсюджуєм!

Дворец для пуйла. История самой большой взятки.

https://youtu.be/ipAnwilMncI



Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 1436


Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 140
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19.01.2021 20:13 Відповісти
 
 