Захват Капитолия 6 января: опубликованы новые кадры. ВИДЕО
Издание The New Yorker обнародовало ранее не публиковавшееся видео из здания захваченного сторонниками Трампа 6 января Сената.
Видео опубликовано на канале The New Yorker в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как сторонники Трампа проникают в зал заседаний Сената. Они роются в бумагах, пытаясь найти доказательства фальсификации выборов, и позируют для фото. "Шаман QAnon" Джейкоб Ченсли (Анджели) оставляет на столе спикера Сената лист с надписью "Это только вопрос времени, правосудие грядет".
После этого участники захвата начинают молиться. Они благодарят Христа за возможность "возродить Америку" и хором выкрикивают "Аминь".
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Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.
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на маршах BLM я не видел флагов США, но видел как белых ставили на колена, и видел как массово разрушали памятники тем кто основал США..
а на этом видео разбили пару дверей и разбросали бумаги - ни статуи, ни картины не тронули..
Почему так, если они мартышки?
...
- Лікарю, а я буду ходить?
- Тільки під себе.
- А плавати?
- Якщо будете багато ходить...
результат дивись коментар Валд Ше вище
Во время американо-британской войны 1812-1815 годов, Вашингтон был захвачен в 1814 году британцами, которые сожгли все общественные здания столицы США, в том числе и Капитолий.
Приходить до Вініту індіанець-апапчі і каже:
- Вініту, мені не подобаються імена у нашому племен!
- Тобі не подобається моє ім'я - Вініту Вождь
Апачі?
- Подобається.
- Тобі не подобається ім'я моєї дружини - Ранкова Роса?
- Подобається.
- Так що тобі не подобається!? Бичачий X.й?!
- Подобається.
Мета таки ніби була, як повідомляли.
І ? Замість цього молилися ?
хотя, тот воровал ослов, а эти только прогулялись и что-то повыбрасывали
_В чистом виде прямая атака рашистов на США! Посмотрим, будет ли США и сейчас прятать тупую башку в песок (как после атаки и массового убийства расией высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО), или всё таки Штаты способны и имеют волю защищаться.
Человекживотное. Больной ублюдок, социопат и, разумеется, нарцисс.
Справжні білі американці. Опора нації, шо й казати. Бгг
Они слили остатки авторитета Трампа в унитаз - остался один сплошной позор.
Меланья Трампу больше не даст, никто ничего Трампу больше не даст.
Кроме тюремного срока.
Из черных - только полицейские...
Дворец для пуйла. История самой большой взятки.
https://youtu.be/ipAnwilMncI