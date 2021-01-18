Захват Капитолия 6 января: опубликованы новые кадры. ВИДЕО

Издание The New Yorker обнародовало ранее не публиковавшееся видео из здания захваченного сторонниками Трампа 6 января Сената.

Видео опубликовано на канале The New Yorker в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как сторонники Трампа проникают в зал заседаний Сената. Они роются в бумагах, пытаясь найти доказательства фальсификации выборов, и позируют для фото. "Шаман QAnon" Джейкоб Ченсли (Анджели) оставляет на столе спикера Сената лист с надписью "Это только вопрос времени, правосудие грядет".

После этого участники захвата начинают молиться. Они благодарят Христа за возможность "возродить Америку" и хором выкрикивают "Аминь".

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Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.