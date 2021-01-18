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Захват Капитолия 6 января: опубликованы новые кадры. ВИДЕО

Издание The New Yorker обнародовало ранее не публиковавшееся видео из здания захваченного сторонниками Трампа 6 января Сената.

Видео опубликовано на канале The New Yorker в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как сторонники Трампа проникают в зал заседаний Сената. Они роются в бумагах, пытаясь найти доказательства фальсификации выборов, и позируют для фото. "Шаман QAnon" Джейкоб Ченсли (Анджели) оставляет на столе спикера Сената лист с надписью "Это только вопрос времени, правосудие грядет".

После этого участники захвата начинают молиться. Они благодарят Христа за возможность "возродить Америку" и хором выкрикивают "Аминь".

Также на Цензор.НЕТ: Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР. ФОТО

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

Автор: 

захват (787) протест (5857) США (26611) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+39
Бешеные мартышки вырвались из загона.
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18.01.2021 21:13
+32
Захват Капитолия 6 января: опубликовано новое видео - Цензор.НЕТ 4948

...
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18.01.2021 21:13
+30
Такой же точно биомусор. К тому же часть - вонючая русня.
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18.01.2021 21:30
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Бешеные мартышки вырвались из загона.
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18.01.2021 21:13 Ответить
хм.., а почему они все белые и под национальным флагом?
на маршах BLM я не видел флагов США, но видел как белых ставили на колена, и видел как массово разрушали памятники тем кто основал США..
а на этом видео разбили пару дверей и разбросали бумаги - ни статуи, ни картины не тронули..
Почему так, если они мартышки?
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18.01.2021 21:28 Ответить
Такой же точно биомусор. К тому же часть - вонючая русня.
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18.01.2021 21:30 Ответить
White trash против BLMнутых. Кто кого?
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18.01.2021 22:49 Ответить
Выделить место в Неваде, согнать blm и Q-дебилов, огородить забором, закинуть внутрь тысяч 50 байсбольных бит. Не кормить. Транслировать по ТВ. Мне 5 % профита за идею.
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18.01.2021 22:53 Ответить
Зачем тебе 5% от этой кучи избитой протоплазмы?
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18.01.2021 22:59 Ответить
Шо значит "зачем"? Ты сам себе представляешь профиты от трансляции этого по всему Миру? *********** долларов....
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18.01.2021 23:03 Ответить
это ты фильм такой смотрел, давно снят, как членоголовых собрали в одну тюрьму, бросили им бейсбольный биты, холодное оружие, пистолеты .. и они друг друга перебили)).. идея старая)
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19.01.2021 00:59 Ответить
ненавижу чж ых
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19.01.2021 22:05 Ответить
Биомусор
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18.01.2021 21:13 Ответить
Каков поп - такой приход .
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18.01.2021 22:34 Ответить
Захват Капитолия 6 января: опубликовано новое видео - Цензор.НЕТ 4948

...
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18.01.2021 21:13 Ответить
А що там з кацапами які брали участь у захваті Капітолію і горлопанили на нарєчії "смелее"?
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18.01.2021 21:13 Ответить
У шамана повадки бесноватого дрочистого Кивы.
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18.01.2021 21:14 Ответить
З одної школи МВС...
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18.01.2021 21:17 Ответить
Він ветеран ВМС, а не МВС...
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18.01.2021 21:35 Ответить
Кава?
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18.01.2021 21:37 Ответить
"шаман"..."the self-proclaimed "QAnon Shaman" who was arrested is a Navy veteran."
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18.01.2021 21:40 Ответить
Анекдот.
- Лікарю, а я буду ходить?
- Тільки під себе.
- А плавати?
- Якщо будете багато ходить...
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18.01.2021 21:43 Ответить
многоходовочка вовочки очка
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18.01.2021 21:14 Ответить
доходився!
результат дивись коментар Валд Ше вище
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18.01.2021 23:34 Ответить
Толпа обдолбаных идиотов
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18.01.2021 21:15 Ответить
А между тем, сегодняшняя репетиция инаугурации Байдена была сорвана...
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18.01.2021 21:15 Ответить
Простая предосторожность. Загорелся квартал, где обитают братухи русских - бомжи.
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18.01.2021 21:19 Ответить
Целый квартал бомжей? Круто.
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18.01.2021 21:26 Ответить
"У понеділок комплекс Капітолію ненадовго був заблокований через "зовнішню загрозу безпеці", заявила поліція Капітолію США після повідомлення про пожежу, що пройшла за кілька кварталів під сусіднім мостом."
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18.01.2021 21:37 Ответить
надейся...
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18.01.2021 21:21 Ответить
Капитолий уже захватывали раньше в истории.
Во время американо-британской войны 1812-1815 годов, Вашингтон был захвачен в 1814 году британцами, которые сожгли все общественные здания столицы США, в том числе и Капитолий.
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18.01.2021 21:16 Ответить
А це до чого? Де зараз США, а де Об'єдненне Королівство!?
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18.01.2021 21:18 Ответить
Захват Капитолия 6 января: опубликовано новое видео - Цензор.НЕТ 229
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18.01.2021 21:26 Ответить
"Роются в документах", а там вообще все читать умеют😁😁😁😁😁
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18.01.2021 21:18 Ответить
оказывается вашингтон утки спасли
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18.01.2021 21:18 Ответить
По-ходу, раскручивают додика паровозом в госизмене, а там и рашку притянут за бейцы.
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18.01.2021 21:18 Ответить
У шамана теперь будет новое имя - Сидящий Бык
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18.01.2021 21:19 Ответить
Анекдот:
Приходить до Вініту індіанець-апапчі і каже:
- Вініту, мені не подобаються імена у нашому племен!
- Тобі не подобається моє ім'я - Вініту Вождь
Апачі?
- Подобається.
- Тобі не подобається ім'я моєї дружини - Ранкова Роса?
- Подобається.
- Так що тобі не подобається!? Бичачий X.й?!
- Подобається.
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18.01.2021 21:27 Ответить
Это было его старое имя
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18.01.2021 21:59 Ответить
или - Криворогийдаун.
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18.01.2021 21:28 Ответить
Земляк нашого гаранта?
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18.01.2021 21:39 Ответить
На бутылке.
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18.01.2021 21:33 Ответить
Это уже зависит от шаловливости его сокамерников.
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18.01.2021 22:01 Ответить
Боже херани Америку!
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18.01.2021 21:20 Ответить
тот боше что весь мир уничтожил? ну ты и содист
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18.01.2021 21:43 Ответить
Так вони ж мали ще конгресменів повбивать.
Мета таки ніби була, як повідомляли.
І ? Замість цього молилися ?
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18.01.2021 21:22 Ответить
Террористы со связками пластиковых наручников. Заранее подготовленная виселица. Вой мартышек "повесить Пенса". Вам мало?
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18.01.2021 21:28 Ответить
А это бот из запоребрика. Интересно, им за знание украинского доплачивают?
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18.01.2021 22:39 Ответить
Дубинки, газы, все как положено.
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18.01.2021 21:25 Ответить
американский шаман оказался быстроходнее якутского. Все таки Америка свободная страна.
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18.01.2021 21:26 Ответить
Як і ми під час Майданів.
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18.01.2021 21:36 Ответить
Згадав халявні концерти повалій ,коли вас к парк завезли?
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18.01.2021 22:35 Ответить
Если бы титушня во время Майдана вломилась в Верховную Раду, что бы не дать проголосовать за отстранение януковоща, то это был бы какой-то аналог событий в Капитолии.
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18.01.2021 22:39 Ответить
Не бреши. Цей натовп божевільних, фріків, ватників, та нацистів нічого спільного з Майданом не мають.
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19.01.2021 00:26 Ответить
Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 9191
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18.01.2021 21:37 Ответить
Нагадує Ілька Ківу.
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18.01.2021 23:43 Ответить
Скорее всего рогатий шаман уже кричит фальцетом
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18.01.2021 21:43 Ответить
З бугая зробили вола?
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18.01.2021 21:44 Ответить
Вроде мужественные, но"молиться" летающему бородачу из комиксов.....
хотя, тот воровал ослов, а эти только прогулялись и что-то повыбрасывали
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18.01.2021 21:47 Ответить
А ну, а ну! Ща засмотрим...
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18.01.2021 22:02 Ответить
_Ага... Ну уже в самом начале видео среди отвлекающей массовки из фриков, клоунов и просто ДЛББов видны персонажи, которые, собственно, и должны были выполнить поставленные задачи. В которые входила и задача по взятию в плен/заложники конгрессменов (связки пластиковых стяжек у ворвавшихся для связывания рук тому доказательство).

_В чистом виде прямая атака рашистов на США! Посмотрим, будет ли США и сейчас прятать тупую башку в песок (как после атаки и массового убийства расией высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО), или всё таки Штаты способны и имеют волю защищаться.
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18.01.2021 22:17 Ответить
А всё, что серое, это волк!
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19.01.2021 03:36 Ответить
Дешёвая постановка для стращания обывателей. Типа, "Трамп хотел помешать утверждению итогов голосования". Это полная чушь, потому что конгрессмены в случае угрозы могут уйти подземными ходами, и продолжить работу в ближайшем отеле или на военной базе. Их местоположение никак не влияет на исполнение их конституционных обязанностей.
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18.01.2021 22:07 Ответить
Что значит "постанова"? Что за чушь ты несешь? Ты тоже из этих фриков-фанатиков из Q-Anon? На видео стадо необразованных селюков. Типичный электорат Трампа.
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19.01.2021 00:35 Ответить
Два советских диплома у меня, не волнуйся. Инженерный и математический.
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19.01.2021 01:31 Ответить
наявність диплома, як видно не розуму не додало.
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19.01.2021 05:41 Ответить
Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 8479
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18.01.2021 22:18 Ответить
Человек животное. Больной ублюдок, социопат и, разумеется, нарцисс.
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18.01.2021 22:25 Ответить
Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 2087Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 2893Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 703Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 6368Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 1952
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18.01.2021 22:27 Ответить
Символические действия не изменили ******** выборов.
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18.01.2021 22:29 Ответить
Правого Сектора на них нет.
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18.01.2021 22:34 Ответить
"Смєлєє, смєлєє!" ©
Справжні білі американці. Опора нації, шо й казати. Бгг
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18.01.2021 22:52 Ответить
И эти организмы как бы, выступали за справедливость ?
Они слили остатки авторитета Трампа в унитаз - остался один сплошной позор.
Меланья Трампу больше не даст, никто ничего Трампу больше не даст.
Кроме тюремного срока.
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19.01.2021 01:28 Ответить
пацанчики досягли успіху - потрапили до сенату США
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19.01.2021 05:39 Ответить
Вся эта движуха и вопли сторонников трампа в Капитолии напомнила мне беснующуюся (но при этом кем-то управляемую) толпу из трилогии "The Purge". Чего только стоит крик "knock-knock we're here".
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19.01.2021 07:51 Ответить
Почему все трамписты белые? Интересно.

Из черных - только полицейские...
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19.01.2021 08:09 Ответить
Черные это охлос, WASP это демос. Иудоглобализаторский переворот это замена правящего класса охлос-пролетариатом.
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19.01.2021 10:26 Ответить
Очень напоминает наших зеленых ублюдков ворвавшихся во властные коридоры.Уровень интеллекта соответствующий. Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 809
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19.01.2021 09:00 Ответить
панове, розповсюджуєм!

Дворец для пуйла. История самой большой взятки.

https://youtu.be/ipAnwilMncI



Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 1436


Захоплення Капітолію 6 січня: опубліковано нові кадри - Цензор.НЕТ 140
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19.01.2021 20:13 Ответить
 
 