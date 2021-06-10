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Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром. ВIДЕО

Європейський футбольний союз (УЄФА) вимагає від України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло "Героям слава!". Скаргу до союзу подала, звісно ж, Росія.

До чого тут газпромівські гроші і чи є підстави ненавидіти УЄФА й посипати голову попелом? По гарячих слідах розбирає Богдан Буткевич в оперативному "Без цензури".

агадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

Раніше в УЄФА запевняли, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

росія (65162) УЄФА (151) ФФУ (73) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+23
А больше никакой стране нет дела до украинской формы? Больше никого она не оскорбляет, только террориста и агрессора рашку? К чему бы это?
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10.06.2021 14:07
+20
Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 8738
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10.06.2021 14:10
+18
У дуже багатьох людей російський триколор асоціюється з власівцями, які використовували цей прапор під час другої світової війни коли воювали на стороні нацистської Німеччини. Тому УЄФА повинна бути послідовною і заборонити будь де на формі, і під час змагань взагалі, використання цього ганебного прапору.
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10.06.2021 14:12
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Лучше бы вы больше думали сегодня про такси а не про шашечки, чтобы не получилось досрочно валить с чемпионата под выкрики "ганьба!". Слишком уж долга перетирают вопрос тюнинга и совсем не обсуждается подготовка к предстоящим нелегким поединкам
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10.06.2021 14:05 Відповісти
Как говарвал сегодняшний 100-летний юбиляр Пинхас Хаймович Вескляр - "Отака х-ня, малята" (с)
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10.06.2021 14:08 Відповісти
...Українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 вишиванка Весклярова часом дратувала керівництво телебачення, його подекуди звинувачували в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізмі , а в 1970-х рр. кілька разів навіть намагалися замінити. Але від цієї ідеї довелося відмовитися під тиском обурених телеглядачів, які засипали студію Довженка та дирекцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A2-1 УТ листами з проханнями повернути дідуся Панаса на екран і він повертався. Відданий українець, який ніколи не зраджував своєї мови та вишиванки неодноразово звинувачувався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізмі .
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10.06.2021 16:58 Відповісти
Хоча сам він був єврей за походженням.
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11.06.2021 00:40 Відповісти
"Вопрос тюнинга" долго перетирают россияне. Украинцы его не перетирают вообще. Украинские футболисты и тренеры как раз именно о предстоящих матчах и говорят, а не о форме.
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10.06.2021 14:15 Відповісти
Не виси на кацапських ресурсах-тільки там ґвалт про тюнінг
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11.06.2021 00:41 Відповісти
А больше никакой стране нет дела до украинской формы? Больше никого она не оскорбляет, только террориста и агрессора рашку? К чему бы это?
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10.06.2021 14:07 Відповісти
Чмошники, из-за одной надписи обосрались всей свинособакией
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10.06.2021 14:08 Відповісти
Ще поляки впряглися у москальські оглоблі.
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10.06.2021 15:44 Відповісти
кацпопса в качєствє контрудара...

https://mobile.twitter.com/Lugan4anin Луганчанин @Lugan4anin

Дуло - Morgenshtern
Мальчик на девятке - Dead Blonde
Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
Кому это надо - Slava Marlow Show - Morgenshtern

Знаете что это? Это часть списка треков сборной Украины по футболу на евро.
Уже поднялся скандал и удалили русню, но это писдец просто...

там ещё отмазка нашего УАФ просто великолепная...
В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.
Блть так и вижу - Чеферин нам моргеншлюха насовал без нашего ведома)))
Ну да, конечно))

каждая сборная подала список песен, которые предпочитает, там у всех официальный гимн евро + то, что нравится футболистам.
Выбрал самый сок из списка.
Даже догадываюсь, кто эти треки выбрал из нашей сборной...
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10.06.2021 14:08 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 8738
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10.06.2021 14:10 Відповісти
Не повний напис. Повний - ПТН&РФ&КЦП- ПНХ.
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10.06.2021 14:16 Відповісти
Додам від себе ПТН&РФ&КЦП&УПЦ(МП) - ПНХ
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10.06.2021 16:21 Відповісти
У дуже багатьох людей російський триколор асоціюється з власівцями, які використовували цей прапор під час другої світової війни коли воювали на стороні нацистської Німеччини. Тому УЄФА повинна бути послідовною і заборонити будь де на формі, і під час змагань взагалі, використання цього ганебного прапору.
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10.06.2021 14:12 Відповісти
Й Україна має це вимогати.
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10.06.2021 14:18 Відповісти
Ні, не має, бо тоді ми перетворимось на кацапів
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10.06.2021 16:22 Відповісти
Минулого разу Віда просто сказав Слава Україні, і пердаки кацапські розірвались. Тепер вже Слава Україні на футболці. На слідуючому чемпіонаті буде і Героям слава!
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10.06.2021 14:33 Відповісти
Повністю згоден. Собаки Павлова тому доказ, так що і москалів можна приручити.
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10.06.2021 19:46 Відповісти
Піддамось зацькують по усім напрямкам як лохів.
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10.06.2021 14:14 Відповісти
Та нічого страшного.... кацапов й від Слава Україні розірве, пер#ак буде палати.
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10.06.2021 14:17 Відповісти
БГГГГГ А при чем тут Газпром? Это какой уровень идиотизма надо иметь, чтобы додуматься уставное приветствие ВСУ накатерить на футболках. Лозунг "Путин(тм) - %уйло" все таки более футбольное, его и надо было писать, почему ее не накатали - ХЗ - результат был бы все равно тот же. Зато повод поскулить - газпром, ганьба, злидни и т.д. и типа настрогать пару кесиков рейтинга. "Разруха не в клозетах, она в головах"(с). Д'Б.
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10.06.2021 14:18 Відповісти
Не доработали форму всё-таки . Почему плохо видны контуры Украины? Нужно было на жёлтой майке сделать контур Украины полностью ярко синего цвета, для контраста, чтобы у свинособак сфинктеры порвало без возможности на восстановление.
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10.06.2021 14:19 Відповісти
"Затменье сердца какое - то нашло , ты не волнуйся - все будет хорошо "(с)
14 :15 - часткове затемнення Сонця . Я побіг закопчувати скло ..)
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10.06.2021 14:20 Відповісти
І знову європейці щось раші облизують і дуже бояться, щоб рашку не розсердити, нафіг нам той ЄС, де нема правди і справедливості і душать слабші країни, з яких нічого взяти.
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10.06.2021 14:21 Відповісти
Якби Україна була "членом клубу" ЕС то панове кацапи могли хоч зійти на пси від ненависті - всім було б пох. А поки бовтається як лайно в ополонці, не знаючи куди приткнутись, то навіть кацапів слухають більше.
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10.06.2021 14:27 Відповісти
якбы это незачьот.... не от меня а от суровой тётки реальности
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10.06.2021 19:24 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 2617
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10.06.2021 14:22 Відповісти
Меньше хвастаться надо было.После чемпионата подарить Маньке Захеровой футболку.
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10.06.2021 14:27 Відповісти
хто підкаже на яких офіційних сторінках УЄФА буде найефективніше розгорнути аргументовану полеміку англійською про підозри в корумпованості?
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10.06.2021 14:28 Відповісти
Пейс-бук сторінка
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10.06.2021 17:28 Відповісти
Вже готове

Схоже вміст коментарів їх не бентежить. Головне - не надто часто постить
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10.06.2021 18:41 Відповісти
вибачте за самоповтор, але не сталося нічого страшного, а УЄФА діє в межах власного регламенту.
так, наші гасла: "Слава Україні!" - "Героям Слава!"; "Слава нації!" - "Смерть ворогам!"; "Україна понад усе!" справді є політичною декларацією української волі, вшанування полеглих, готовності до боротьби та любові до країни.
тож, все чесно.
УЄФА робить своє, а українцям робити своє.
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10.06.2021 14:36 Відповісти
більш цікаво хто так "відстояв" українську позицію в УЕФА - Бужанський, Ткаченко чи Шефір...
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10.06.2021 14:37 Відповісти
Покажите не форму
А игру чтобы запомнилась сборная Украины
Игроки стали лучшими
Забитый мяч обсуждали не один день
Вот это будет форма и его будут помнить
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10.06.2021 14:45 Відповісти
Ми вас усе покажемо!
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10.06.2021 15:47 Відповісти
Досить недалекоглядне твердження. Нарядіть футболістів в дрантя, напишіть на грудях "казли" а на спині "чмошники" і нехай показують гру, адже форма неважлива?
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10.06.2021 16:25 Відповісти
коли фіфа дозволило москалям провести світовий футбольний мундіаль в росії в 2018 році - в той час як московські танки стріляли по українським містам - тоді уефа мовчало в тряпочку; от нехай і зараз стулять свій продажний писок.
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10.06.2021 15:00 Відповісти
Это их турнир и они ее доят. Придется подчиниться.
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10.06.2021 15:25 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 8312
Невже не зрозуміло що не було б нашої Славної Української держави
якби чи не її Славні сини Герої захисники які стоять на смерть за її свободу
і суверенітет. Проти всіх лютих ворогів окупантів а особливо од вічних наполовину
ординців москалів кацапів (замаскованих з 18 століття під нібито росіян).
Які завжди на протязі багатьох століть маніакально прагнули знищити нашу
славну Україну і її Славних мужніх захисників. Так що Слава Україні! вона
нерозривна зі славою її Героїв!
___СЛАВА УКРАЇНІ ! ___ ГЕРОЯМ СЛАВА!____
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10.06.2021 15:29 Відповісти
наші футболісти - наші герої. тому - героям слава! не бачу протиріччя і жодної політики.
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10.06.2021 15:55 Відповісти
Задолбали уже эти организации и страны,которые ходят на поводу у терористов и постоянно принимают однобокие и противоречивые решения.Какой смысл странам европы расказывать о какой то демократии,если им 8 лет доказывают что кацапы терористы и все равно что то не доходит.Зато когда у кацапов пердаки загорелись,то еврошавки тут как тут,сразу вдруг политику в фотболках нашли.
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10.06.2021 15:56 Відповісти
Заходим на фейсбук их станицу официальную,uefa euro 2020 которая с галочкой оставляем комменты,наших уже много
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10.06.2021 15:59 Відповісти
Таки правда - контур Украіни з Кримом треба було зробити чіткішим, щоб кацапам і в останніх рядах видно було.
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10.06.2021 15:59 Відповісти
люди для которых главное в жизни бабло, не должны даже голос подавать
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10.06.2021 16:07 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3593927.html Напхаємо за комірець продажній УЄФА!

Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите https://www.facebook.com/EURO2020/ на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Це має бути шторм!
Слава Україні!
Volodymyr Ariev
В UEFA вже читають свою сторінку, і сивіють. Ось https://www.facebook.com/uefa https://www.facebook.com/uefa посилання :

Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром - Цензор.НЕТ 8009
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10.06.2021 16:44 Відповісти
Дядьку, невже вам не казали - ніколи не заїдайся з українцями?
Це ж тільки початок, вас же знесуть.
Ви ж це "Героям слава!" собі на чолі наб'єте, як татуювання.
Тамара Горіха Зерня

__________________________
Реальный диалог на Sport. ua (Funny_Cat).
Чеферин и Газпром:

- Чеферин , мы вам бабки платим ?
- Платите...
- Запрети форму Украины...
- Не могу , она ничего не нарушает...
- Запрети принт территории с Крымом...
- Не могу , весь цивилизованны мир считает Крым украинским...
- Так, Чеферин , вот тебе деньги, Кострома и Тамбов без пенсий посидят годик...
- Запрети хоть что-нибудь а то мы идиотами выглядим на весь мир...
- Ладно, запретим два слова на спине, с внутренней стороны футболки ... только сумму надо удвоить!
------
Скабеева, в пятницу утром, победоносно тряся ботоксом:
- Феноменальная победа нашей СмехДержавы над погаными капиталистами - пин***досы отведали рУЗззкой мочи! ДиДы гордились бы нами!

Что ж, теперь на внутренней стороне футболке будет просто ПТН ПНХ.
Шутка?
Отнюдь...
Sharp`s
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10.06.2021 16:45 Відповісти
Предлагаю эту идею развить и на ВСЕХ спортивных формах ВСЕХ видов спорта располагать контур Украины!
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10.06.2021 16:55 Відповісти
по "контуру " то якраз питань і не виникае ....
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10.06.2021 18:31 Відповісти
На жаль,виникають
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10.06.2021 22:08 Відповісти
у кого - у кацапів ....
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12.06.2021 16:06 Відповісти
8зщ8мзх
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10.06.2021 20:13 Відповісти
Смішки смішками,але ,як завжди, "мудрий"україньский нарід обісреться і за старою мантрою - покірне телятко двох мамок ссе - візьмуть тай покоряться.До болю жаль,але ******** україньський нарід- це покірні телята...
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10.06.2021 22:31 Відповісти
Треба вимагати щоб наша команда ніколи не перетиналася з їхньою та не грала на їхніх стадіонах
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10.06.2021 22:53 Відповісти
Гасло Слава Україні ! і Героям Слава ! повинно з'явитися і на оновлених грошових купюрах . Це було б і сильно і дуже розумно . Ну і купюра найвищого номіналу з портретом С.А.Бандери . Це теж боло б сильно .
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11.06.2021 08:29 Відповісти
 
 