Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром. ВIДЕО
Європейський футбольний союз (УЄФА) вимагає від України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло "Героям слава!". Скаргу до союзу подала, звісно ж, Росія.
До чого тут газпромівські гроші і чи є підстави ненавидіти УЄФА й посипати голову попелом? По гарячих слідах розбирає Богдан Буткевич в оперативному "Без цензури".
агадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
Раніше в УЄФА запевняли, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Будь ласка, зачекайте...
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Дуло - Morgenshtern
Мальчик на девятке - Dead Blonde
Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
Кому это надо - Slava Marlow Show - Morgenshtern
Знаете что это? Это часть списка треков сборной Украины по футболу на евро.
Уже поднялся скандал и удалили русню, но это писдец просто...
там ещё отмазка нашего УАФ просто великолепная...
В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.
Блть так и вижу - Чеферин нам моргеншлюха насовал без нашего ведома)))
Ну да, конечно))
каждая сборная подала список песен, которые предпочитает, там у всех официальный гимн евро + то, что нравится футболистам.
Выбрал самый сок из списка.
Даже догадываюсь, кто эти треки выбрал из нашей сборной...
14 :15 - часткове затемнення Сонця . Я побіг закопчувати скло ..)
Схоже вміст коментарів їх не бентежить. Головне - не надто часто постить
так, наші гасла: "Слава Україні!" - "Героям Слава!"; "Слава нації!" - "Смерть ворогам!"; "Україна понад усе!" справді є політичною декларацією української волі, вшанування полеглих, готовності до боротьби та любові до країни.
тож, все чесно.
УЄФА робить своє, а українцям робити своє.
А игру чтобы запомнилась сборная Украины
Игроки стали лучшими
Забитый мяч обсуждали не один день
Вот это будет форма и его будут помнить
Невже не зрозуміло що не було б нашої Славної Української держави
якби чи не її Славні сини Герої захисники які стоять на смерть за її свободу
і суверенітет. Проти всіх лютих ворогів окупантів а особливо од вічних наполовину
ординців москалів кацапів (замаскованих з 18 століття під нібито росіян).
Які завжди на протязі багатьох століть маніакально прагнули знищити нашу
славну Україну і її Славних мужніх захисників. Так що Слава Україні! вона
нерозривна зі славою її Героїв!
___СЛАВА УКРАЇНІ ! ___ ГЕРОЯМ СЛАВА!____
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите https://www.facebook.com/EURO2020/ на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
Це має бути шторм!
Слава Україні!
Volodymyr Ariev
В UEFA вже читають свою сторінку, і сивіють. Ось https://www.facebook.com/uefa https://www.facebook.com/uefa посилання :
Це ж тільки початок, вас же знесуть.
Ви ж це "Героям слава!" собі на чолі наб'єте, як татуювання.
Тамара Горіха Зерня
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Реальный диалог на Sport. ua (Funny_Cat).
Чеферин и Газпром:
- Чеферин , мы вам бабки платим ?
- Платите...
- Запрети форму Украины...
- Не могу , она ничего не нарушает...
- Запрети принт территории с Крымом...
- Не могу , весь цивилизованны мир считает Крым украинским...
- Так, Чеферин , вот тебе деньги, Кострома и Тамбов без пенсий посидят годик...
- Запрети хоть что-нибудь а то мы идиотами выглядим на весь мир...
- Ладно, запретим два слова на спине, с внутренней стороны футболки ... только сумму надо удвоить!
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Скабеева, в пятницу утром, победоносно тряся ботоксом:
- Феноменальная победа нашей СмехДержавы над погаными капиталистами - пин***досы отведали рУЗззкой мочи! ДиДы гордились бы нами!
Что ж, теперь на внутренней стороне футболке будет просто ПТН ПНХ.
Шутка?
Отнюдь...
Sharp`s