Проєкт "Без цензури": Як УЄФА вимагає від України прибрати "політичне" гасло і до чого тут Газпром. ВIДЕО

Європейський футбольний союз (УЄФА) вимагає від України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло "Героям слава!". Скаргу до союзу подала, звісно ж, Росія.

До чого тут газпромівські гроші і чи є підстави ненавидіти УЄФА й посипати голову попелом? По гарячих слідах розбирає Богдан Буткевич в оперативному "Без цензури".

агадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

Раніше в УЄФА запевняли, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.