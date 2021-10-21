Опубліковано перше відео із Саакашвілі у в'язниці. ВIДЕО
Експрезидент, який голодує три тижні, просовує руки крізь ґрати і складає їх "сердечком".
Відео із Саакашвілі опублікував грузинський телеканал "Мтаварі архі", повідомляє Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як експрезидент Грузії простягає руки крізь ґрати і складає з пальців "сердечко".
За кадром чути музику і вигуки прихильників Саакашвілі, які чергують біля в'язниці.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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Бо кому потім треба ті сцени і шоу з-за ґрат ?
- Изя вы помните Кацмана,, ну который из своего окна видел тюрьму...
- ну ? и шо с ним сталось?
- ой не орите !!! просто теперь он из окна видит свой дом..
всё чётко сказал, по понятиям развел..
Бумеранг, однако.....
Правда возник вопрос, - насколько оно отощало от своей "голодовки" если по клетке мечется, как шизонутый гамадрил?
Чувак исправно получал зарплату из бюджета Украины много лет... и ничего...абсолютно ничего не сделал....