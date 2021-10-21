Опубліковано перше відео із Саакашвілі у в'язниці. ВIДЕО

Експрезидент, який голодує три тижні, просовує руки крізь ґрати і складає їх "сердечком".

Відео із Саакашвілі опублікував грузинський телеканал "Мтаварі архі", повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як експрезидент Грузії простягає руки крізь ґрати і складає з пальців "сердечко".

За кадром чути музику і вигуки прихильників Саакашвілі, які чергують біля в'язниці.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.