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Новости Видео Задержание Саакашвили в Грузии
10 478 86

Опубликовано первое видео с Саакашвили в тюрьме. ВИДЕО

Голодающий три недели экс-президент просовывает руки сквозь решетку и складывает их "сердечком".

Видео с Саакашвили опубликовал грузинский телеканал "Мтавари архи", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как экс-президент Грузии протягивает руки сквозь решетку и складывает из пальцев "сердечко".

За кадром слышны музыка и выкрики сторонников Саакашвили, дежурящих у тюрьмы.

Читайте: Саакашвили - политический узник Путина. Личный, - возлюбленная экс-президента Грузии Ясько назвала главную причину, почему политик сейчас в тюрьме

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (825)


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Топ комментарии
+51
Нашего зелю в будущем тоже ждут такие видосики
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21.10.2021 16:59
+25
Ну, вообще нелегальное пересечение границы с отягчающими - серьезное уголовное преступление.
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21.10.2021 17:16
+21
Адвокат уверяет что он еле ходит а тут он залез на решетку и еще дули крутить ухитряется.
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21.10.2021 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Нашего зелю в будущем тоже ждут такие видосики
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21.10.2021 16:59 Ответить
https://youtu.be/6_UXddYYHao Майбутній відосик із Бубочкою в тюрмі
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21.10.2021 17:05 Ответить
Великого друга України тримають у тюрмі, а ви пустоголові радієте
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21.10.2021 17:12 Ответить
Какого хера он туда поперся?
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21.10.2021 17:13 Ответить
допомогти про-грузинській опозиції, але радіти його ув'язненню це треба буди зовсім
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21.10.2021 17:14 Ответить
Ну, вообще нелегальное пересечение границы с отягчающими - серьезное уголовное преступление.
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21.10.2021 17:16 Ответить
і це можливо, але радіти ув'язненню людини яка всім серцем любить Україну... це ж не сепар який і не пропутінець
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21.10.2021 17:20 Ответить
А ты чего ноешь, зебил? Что, последний молоковоз в Грузию поехал? Давай, в рефрижератор, будете с любителем Украины через стену перестукиваться. Может штаны с мотором ему отвезешь.
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21.10.2021 17:24 Ответить
не нию, а знову переконуюсь хто такі порохоботи
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21.10.2021 17:29 Ответить
Давай без лозунгов. По факту карлсоношвили - преступник.
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21.10.2021 17:28 Ответить
Він любить бабло і наших дівчат , а не Украіну 😠
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22.10.2021 01:21 Ответить
Твоє Мі}{уйло вже допомогло про-рашистській опозиції коли допомогло нам ЗЕбіла вибрати.
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21.10.2021 17:18 Ответить
Ты же видишь шо там его никто не ждет. Шо-то себе нафантазировал с Ясько.
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21.10.2021 17:19 Ответить
так это петюнчики....они такие
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21.10.2021 17:37 Ответить
проходи мимо, зебуин! тут нищим не подают!
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21.10.2021 18:15 Ответить
Сидро
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21.10.2021 19:53 Ответить
*********
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21.10.2021 20:08 Ответить
Великий? ЕЩЁ ОДИН ВЕЛИКИЙ?
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21.10.2021 17:40 Ответить
Дякую, гарнийжарт, посміявся.
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21.10.2021 18:29 Ответить
Квартал95 будет дежурить перед тюрьмой. Но не долго.
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21.10.2021 17:12 Ответить
Коля Катлета також заб`є болтяру на носіння передачок кловану без булави
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21.10.2021 17:17 Ответить
А, може, краще: раз - і всЬО ?

Бо кому потім треба ті сцени і шоу з-за ґрат ?
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22.10.2021 04:38 Ответить
приезжай в Грузию.... - і всЬО ))))))))))))...сук....
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22.10.2021 10:42 Ответить
На этих кадрах видно, как экс-президент Грузии протягивает руки сквозь решетку и складывает из пальцев "сердечко". ???
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21.10.2021 17:00 Ответить
Адвокат уверяет что он еле ходит а тут он залез на решетку и еще дули крутить ухитряется.
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21.10.2021 17:02 Ответить
******* випустять якщо його голова буде пролазити крізь решітку!
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21.10.2021 17:58 Ответить
Пока не з*їсть кусок мила і не вилізе через замкову щілину.
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21.10.2021 18:34 Ответить
Как может повернуться судьба...Раньше Карлсон жил на крыше, а теперь за решеткой
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21.10.2021 17:02 Ответить
А теперь напротив дома с крышей!
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21.10.2021 17:06 Ответить
***
- Изя вы помните Кацмана,, ну который из своего окна видел тюрьму...
- ну ? и шо с ним сталось?
- ой не орите !!! просто теперь он из окна видит свой дом..
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21.10.2021 17:33 Ответить
Миша революция ждет тебя!
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21.10.2021 17:03 Ответить
Мишу теперь ждут только мыши ...тюремные))) в надежде на передачки от ЛизкиЯсько ))))
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21.10.2021 17:34 Ответить
Тю, а я думав буде відео про те, як полум'яного борця Міхо приїхала провідати його пасія - пані Ясько. І вони один одному обіцяли: Міхо, що буде боротись за свободу і справедливість в Грузії до останньої краплі крові, а Ясько - постійно проводити реформи в Україні допоки Господь не розлучить нас (Міхо та Ясько).
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21.10.2021 17:03 Ответить
дули вроде крутит
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21.10.2021 17:05 Ответить
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21.10.2021 17:07 Ответить
Жрать хочет...
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21.10.2021 17:08 Ответить
Нельсон Мандела 17 лет из 27 отсидел в одиночной камере,получил Нобевскую премию и стал президентом ЮАР...,а в 80 лет женился на вдове президента Мозамбика...,на сегодня Нельсону кажись 95 лет и он жив... вот это настоящий президент....
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21.10.2021 17:06 Ответить
8 лет как помер
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21.10.2021 17:09 Ответить
Не знал...вечная память...
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21.10.2021 17:12 Ответить
https://youtu.be/nxDeaKdcBs4
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21.10.2021 19:01 Ответить
очень содержательное видео..
всё чётко сказал, по понятиям развел..
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21.10.2021 17:08 Ответить
Фига себе доходяга, тут не каждый здоровый сможет залезть на решетку и еще там что-то крутить на пальцах.
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21.10.2021 17:09 Ответить
Мощный парень,с яйцами,от столкновения с пророссийской бедзиной не уклоняется,конечно за решетку его упекли только потому,что оппоненты боятся вести с ним открытую и честную борьбу.
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21.10.2021 17:10 Ответить
Нащот яиц нико не сомневается - в нидердандах жена с ребенком, в Украине любовница с должностью. Штаны с пропеллером- великая сила.
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21.10.2021 17:28 Ответить
Хаял Порошенко, но посадили его при Зеленском !
Бумеранг, однако.....
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21.10.2021 17:12 Ответить
Попробуй отсидеть 4 дня в закрытом холодильнике с йогуртом и ряжанкой. А опосля крутить факи вылезши на решотку камеры. Великий боец и продолжатель дела Бубочки!
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21.10.2021 17:16 Ответить
Погоди , он еще решетку перегрызет и сбежит от барыг. Для этого и не ест пока, шоб зубы не стирались.
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21.10.2021 17:30 Ответить
Как то вот так будет грызть?
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21.10.2021 17:37 Ответить
Лишил гражданства Иванишвили и отобрал у него бизнес,Михо это бумеранг...,а за убийство в 2005 году премьера Грузии Зураба Жвании Михо не пасодють...,улик маловато... да и свиделей раз два и обчелся...
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21.10.2021 17:19 Ответить
Может те дела и сфабрикованы. Но за незаконное пересечение границы должен отсидеть.
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21.10.2021 17:21 Ответить
Вылез на решетку и крутит фиги...может он поехал мозгами там?
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21.10.2021 17:28 Ответить
Он давно поехал мозгами. Ещё в тот момент, когда стал кушать свой галстук.
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21.10.2021 17:32 Ответить
Михо поднимай бунт в тюрьме и выноси краснопёрых.Сидишь там дурью маешься
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21.10.2021 17:29 Ответить
Мне понравилось.
Правда возник вопрос, - насколько оно отощало от своей "голодовки" если по клетке мечется, как шизонутый гамадрил?
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21.10.2021 17:31 Ответить
если рука пролазит в решетку, значит похудал сильно)
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21.10.2021 18:55 Ответить
Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует...(с)
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21.10.2021 17:33 Ответить
Злые языки кажуть, что у Михо КГБшая погремушка "Туз" брежуть люди,...Михо "чист" что слеза младенца грудного...
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21.10.2021 17:35 Ответить
Кстати Йося Джугашвили родился 21 декабря и Михо Саакашвили тоже...Совпадение? Не думаю...
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21.10.2021 17:38 Ответить
мрази порошенковские тут гадят, он то вам что сделал?....мерзавцы
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21.10.2021 17:39 Ответить
Да в том то и дело что он ничего не сделал...от слова совсем...
Чувак исправно получал зарплату из бюджета Украины много лет... и ничего...абсолютно ничего не сделал....
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21.10.2021 17:42 Ответить
Почему? Он исправно стал в мозги нариду.
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21.10.2021 21:20 Ответить
Порошенко каже..,Михо на тебе паспорт Украины,бери Одесскую область, реформируй..бери с собой команду типа прокурора Сакварелидзе и прочих своих рехВОРматоров работай Миша..працюй болван.... но Миша не реформатор,а популист типа Зели или Макрона с Путлером реформатор Каха Бендукидзе на Небе наверно ржет...
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21.10.2021 17:44 Ответить
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21.10.2021 17:52 Ответить
а говорили что он при смерти от голодания
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21.10.2021 17:58 Ответить
вскармлоный в ниволи арол маладой!
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21.10.2021 18:00 Ответить
вся Украина ждёт такого же видео с зеленским
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21.10.2021 18:01 Ответить
І такий відосик не надоїсть дивитися
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21.10.2021 18:39 Ответить
Вангую,что такое видео набрало бы просмотров больше чем все говновыпуски говноюмора говнокварталла
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21.10.2021 20:03 Ответить
Міхо! Ми з тобою! Хлябай похльобку і не чавкай!
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21.10.2021 18:18 Ответить
Михо молодец.Украина и Грузия поддерживают Михаэла. В Украпине на Михо тожэ были гонения при прошлой власти
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21.10.2021 18:18 Ответить
Зачьотно тролиш
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21.10.2021 18:20 Ответить
Кого?
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21.10.2021 18:27 Ответить
Себе
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21.10.2021 18:49 Ответить
Петрович,ты уже не только за всю Украину расписываешься,а и за всю Грузию. Манечку лучить не пробовал?
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21.10.2021 20:06 Ответить
Міхо, простими рішеннями реформуй свою камеру!
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21.10.2021 18:19 Ответить
Тю,а казали що він навіть пересуватися не може?А чого це він сердечки скрізь решітку показував?Яресько кликав?Кохання захотілося? Значить жити буде.
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21.10.2021 18:50 Ответить
такого мощного и целеустремленного политика на всем снг нет
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21.10.2021 19:03 Ответить
Первое есть, а когда второе будетЬ?
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21.10.2021 19:08 Ответить
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21.10.2021 19:13 Ответить
Це він з голоду.
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21.10.2021 20:08 Ответить
Не могу понять-он безумно смелый или просто БЕЗУМНЫЙ??? Ехать где его...
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22.10.2021 09:39 Ответить
 
 