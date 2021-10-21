Опубликовано первое видео с Саакашвили в тюрьме. ВИДЕО
Голодающий три недели экс-президент просовывает руки сквозь решетку и складывает их "сердечком".
Видео с Саакашвили опубликовал грузинский телеканал "Мтавари архи", сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как экс-президент Грузии протягивает руки сквозь решетку и складывает из пальцев "сердечко".
За кадром слышны музыка и выкрики сторонников Саакашвили, дежурящих у тюрьмы.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.
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Бо кому потім треба ті сцени і шоу з-за ґрат ?
- Изя вы помните Кацмана,, ну который из своего окна видел тюрьму...
- ну ? и шо с ним сталось?
- ой не орите !!! просто теперь он из окна видит свой дом..
всё чётко сказал, по понятиям развел..
Бумеранг, однако.....
Правда возник вопрос, - насколько оно отощало от своей "голодовки" если по клетке мечется, как шизонутый гамадрил?
Чувак исправно получал зарплату из бюджета Украины много лет... и ничего...абсолютно ничего не сделал....