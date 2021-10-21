Опубликовано первое видео с Саакашвили в тюрьме. ВИДЕО

Голодающий три недели экс-президент просовывает руки сквозь решетку и складывает их "сердечком".

Видео с Саакашвили опубликовал грузинский телеканал "Мтавари архи", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как экс-президент Грузии протягивает руки сквозь решетку и складывает из пальцев "сердечко".

За кадром слышны музыка и выкрики сторонников Саакашвили, дежурящих у тюрьмы.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.