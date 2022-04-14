"Грузимо. Передамо в Одесу. Там кораблі стоять на рейді. Ну, щоб хоч пару штук...", - житомирські волонтери 3 березня вивезли з КБ "Луч" боєприпаси до РК "Нептун". ВIДЕО

Житомирські волонтери вивезли боєприпаси до ракетних комплексів "Нептун" ще третього березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєприпаси були передені військовим підрозділам, що базуються в Одесі. За словами волонтерів, підготовкою та завантаженням вони займалися п'ять днів. У той момент, коли з цехів були вивезені усі боєприпаси, російські окупанти почали обстрілювати його цехи.

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"Ми останнє сьогодні забираємо. Дураки ви. Пізно всрались!", - каже один з волонтерів на адресу окупантів.

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Нагадаємо, що слідчі ДБР намагались арештувати екснардепа Сергія Пашинського, який причетний до створення ракетних комплексів "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Вільха", які нині беруть участь в боях по всій території України.

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Р-360 "Нептун" - українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро "Луч" у 2014-2020 роках. 2020 року береговий комплекс РК-360МЦ "Нептун" на основі ракети прийнятий на озброєння Збройних сил України.

Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах — кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого - до 280 км.

30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети "Нептун". На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов.

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У березні 2018 року повідомлялося про плани закласти корпус першого швидкохідного ракетного катера проекту "Лань" на літо 2018 року. За даними "Українських військових сторінок", цей катер розроблено якраз під ПКР "Нептун".

16 липня 2018 року Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у рамках контролю за реалізацією національної ракетної програми побував на Державному підприємстві "ВІЗАР". На оприлюднених знімках було помічено і ракету "Нептун". Візит Турчинова до КБ "Луч" із оглядом лінії з виготовлення ПКР "Нептун" відбувся ще 14 серпня.

17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.

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В жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року ще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун". Також стало відомо, що носіями ракет "Нептун" стануть ракетні катери "Веспа" розробки і виробництва "Кузні на Рибальському", а не "Лань". А поки ці катери іще не побудовані, як платформа для випробування корабельної версії ракети може бути використаний ракетний катер "Прилуки".

5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва, зокрема, були перевірені можливості ураження водних цілей ракетами ЗРК С-125 "Печора-2Д" та ПКР "Нептун". Протикорабельні ракети "Нептун" на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км.

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В лютому 2019 року на виставці IDEX-2019 вперше широкому загалу було представлено макет наземного комплексу "Нептун".

5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу наземного базування - РК-360МЦ "Нептун". За словами президента України Петра Порошенка, який був присутнім під час випробувань, комплекс має бути прийнятий на озброєння у надзвичайно короткий термін, причому не тільки Військово-морських сил України, а й Сухопутних військ ЗСУ.

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23 серпня 2020 року ракетний комплекс "Нептун" був прийнятий на озброєння.