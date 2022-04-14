УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9919 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
62 681 116

"Грузимо. Передамо в Одесу. Там кораблі стоять на рейді. Ну, щоб хоч пару штук...", - житомирські волонтери 3 березня вивезли з КБ "Луч" боєприпаси до РК "Нептун". ВIДЕО

Житомирські волонтери вивезли боєприпаси до ракетних комплексів "Нептун" ще третього березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєприпаси були передені військовим підрозділам, що базуються в Одесі. За словами волонтерів, підготовкою та завантаженням вони займалися п'ять днів. У той момент, коли з цехів були вивезені усі боєприпаси, російські окупанти почали обстрілювати його цехи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер рашистів "Москва"

"Ми останнє сьогодні забираємо. Дураки ви. Пізно всрались!", - каже один з волонтерів на адресу окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчора на КБ "Луч" приїжджало ДБР, а сьогодні виробничі потужності знищено бомбовим ударом окупантів, - Чорновол

Нагадаємо, що слідчі ДБР намагались арештувати екснардепа Сергія Пашинського, який причетний до створення ракетних комплексів "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РЗСО "Вільха", які нині беруть участь в боях по всій території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всю зброю з КБ "Луч" передали у ЗСУ. Історію з Пашинським просуває ФСБ, - Гай

Р-360 "Нептун" - українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро "Луч" у 2014-2020 роках. 2020 року береговий комплекс РК-360МЦ "Нептун" на основі ракети прийнятий на озброєння Збройних сил України.

Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах — кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого - до 280 км.

30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети "Нептун". На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". ВIДЕО (оновлено)

У березні 2018 року повідомлялося про плани закласти корпус першого швидкохідного ракетного катера проекту "Лань" на літо 2018 року. За даними "Українських військових сторінок", цей катер розроблено якраз під ПКР "Нептун".

16 липня 2018 року Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у рамках контролю за реалізацією національної ракетної програми побував на Державному підприємстві "ВІЗАР". На оприлюднених знімках було помічено і ракету "Нептун". Візит Турчинова до КБ "Луч" із оглядом лінії з виготовлення ПКР "Нептун" відбувся ще 14 серпня.

17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ця ракета має знищити Кримський міст", - на росТВ показали українські крилаті ракети "Нептун". ВIДЕО

В жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року ще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун". Також стало відомо, що носіями ракет "Нептун" стануть ракетні катери "Веспа" розробки і виробництва "Кузні на Рибальському", а не "Лань". А поки ці катери іще не побудовані, як платформа для випробування корабельної версії ракети може бути використаний ракетний катер "Прилуки".

5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва, зокрема, були перевірені можливості ураження водних цілей ракетами ЗРК С-125 "Печора-2Д" та ПКР "Нептун". Протикорабельні ракети "Нептун" на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км.

Дивіться також: Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун". ВIДЕО

В лютому 2019 року на виставці IDEX-2019 вперше широкому загалу було представлено макет наземного комплексу "Нептун".

5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу наземного базування - РК-360МЦ "Нептун". За словами президента України Петра Порошенка, який був присутнім під час випробувань, комплекс має бути прийнятий на озброєння у надзвичайно короткий термін, причому не тільки Військово-морських сил України, а й Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відбулися успішні випробування нового комплексу крилатих ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 серпня 2020 року ракетний комплекс "Нептун" був прийнятий на озброєння.

Автор: 

ВМС рф (141) крейсер (89) крилаті ракети (1073) Пашинський Сергій (407) знищення (7328) КБ Луч (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+95
Волонтерам-респект...
показати весь коментар
14.04.2022 10:14
+86
Все, що треба знати про Зе владу, яка не тільки не спромоглася хоч якось готуватися до війни, а цим займалися волонтери, так ще й переслідує волонтерів руками ДБР.
показати весь коментар
14.04.2022 10:38
+80
Где **** МоЦква ? А она **** ЗАТОНУЛА к ****** ! Ансамбль имени Александрова уже трубит в ФАНФАРЫ !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
14.04.2022 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
тассру пише ""В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован" Шановні, коли детонує боєзапас, то це не через пожежу. Ну або недопалок ну д-у-у-же великий був. Але я не про то. Екіпаж після цого можна евакуювати, скоріш за все, тільки 200 транспортом. Бо на борту мацкви було 16 (шістнадцять!) ракет...
показати весь коментар
14.04.2022 12:30 Відповісти
Тобто, удар по крейсеру був нежданчіком не лише для кацапів, але і для шобли на Банковій.
Напевно, саме тому і відбулася успішна атака, бо якби ємаківці знали про операцію, бо сталося те саме що у вагнергейті
показати весь коментар
14.04.2022 12:49 Відповісти
тут писали, що на наради генштабу ермак не допускається, тому путлер і його генерали (ще не посаджені і без інфарктів) все взнають з деяким запізненням.
показати весь коментар
14.04.2022 15:56 Відповісти
А где в кузове ракета "Нептун" ? В тех ящичках ? Не смешите...
показати весь коментар
14.04.2022 13:17 Відповісти
Що ти тут робиш, кацапе кирзовий?
показати весь коментар
14.04.2022 13:33 Відповісти
Одне запитання - якщо ракети "Нептун" вже були виготовленні, то чому вони навіть до 3-його березня не були відвантажені до ЗСУ? Тут точно якась зрада, яку і відслідкувати неважко, бо за це відповідають конкретні посадові особи.
показати весь коментар
14.04.2022 13:19 Відповісти
- "а тому шо <<Укроборонпром>>"
показати весь коментар
14.04.2022 13:31 Відповісти
НАДО ОДИН СПЕЦИАЛЬНЫЙ СНАРЯД, ЧТОБЫ ПРЯМО ПУТИНУ ****** В ОЧКО ЗАЛЕТЕЛ И ПОРВАЛ ЕГО ДО СМЕРТИ !!!
показати весь коментар
14.04.2022 13:34 Відповісти
надеюсь метаданные из ролика удалили
показати весь коментар
14.04.2022 14:07 Відповісти
Ну да...ха-ха "однако они не касаются украинских ракетных программ."..потому что по ракетным программам следствие должно быть по поводу зеленского...который прекратил их производство , а потом бегал и кричал дайте нам хоть кто-то хоть что-то...
показати весь коментар
14.04.2022 14:47 Відповісти
Гундосик буде чіплятися за крісло преза до останнього, бо інакше довічне за компанію з дЄрьмаком, Тимошенко, Наглохамією, Подляком, підро-татаровим, ну і, звісно, з бабушкою Бєнєю.
показати весь коментар
14.04.2022 14:55 Відповісти
Зараз ЗЕлене ДБР карну справу заведе.
показати весь коментар
14.04.2022 14:56 Відповісти
Нептун - Бог с трезубом на защите украинского моря!📘📒
показати весь коментар
14.04.2022 15:13 Відповісти
За врятовані від знищення ворогом снаряди для РК "Нептун" і ПЗРК "Стугна" велика подяка Пашинському , директору "Луч" і всім хто їм допомагав !!! Вчасно вивезли . Молодці .
показати весь коментар
14.04.2022 18:03 Відповісти
І знову волонтери, а де ж иаладиє представники влади? Де "квартальці"? Де єрмаки?
показати весь коментар
15.04.2022 00:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 