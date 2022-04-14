"Грузим. Передадим в Одессу. Там корабли стоят на рейде. Ну, чтобы хоть пару штук...", - житомирские волонтеры 3 марта вывезли из КБ "Луч" боеприпасы к РК "Нептун". ВИДЕО

Житомирские волонтеры вывезли боеприпасы к ракетным комплексам "Нептун" еще третьего марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боеприпасы были переданы базовым в Одессе военным подразделениям. По словам волонтеров, подготовкой и погрузкой они занимались пять дней. В тот момент, когда из цехов были вывезены все боеприпасы, российские оккупанты начали обстреливать его цеха.

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"Мы последнее сегодня забираем. Дураки вы. Поздно всрались!", - говорит один из волонтеров в адрес оккупантов.

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Напомним, что следователи ГБР пытались арестовать экс-нардепа Сергея Пашинского, причастного к созданию ракетных комплексов "Нептун", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана", РОВД "Ольха", которые участвуют в боях по всей территории Украины. По официальной информации, ГБР действительно проводило следственные действия, в рамках уголовного производства в котором фигурирует Сергей Пашинский, однако они не касаются украинских ракетных программ.

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Р-360 "Нептун" – украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2014-2020 годах. 2020 береговой комплекс РК-360МЦ "Нептун" на основе ракеты принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Ракета предназначена для уничтожения кораблей водотоннажностью до 5000 тонн и имеет боевую часть массой 150 кг. Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах – несколько метров над уровнем моря. Ракета может маневрировать во время полета, дальность которого – до 280 км.

30 января 2018 состоялись успешные первые летные испытания крылатой ракеты "Нептун". На испытаниях присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов.

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В марте 2018 сообщалось о планах заложить корпус первого быстроходного ракетного катера проекта "Лань" на лето 2018 года. По данным "Украинских военных страниц", этот катер разработан как раз под ПКР "Нептун".

16 июля 2018 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках контроля за реализацией национальной ракетной программы побывал на Государственном предприятии "ВИЗАР". На обнародованных снимках была замечена и ракета "Нептун". Визит Турчинова в КБ "Луч" с осмотром линии по производству ПКР "Нептун" состоялся еще 14 августа.

17 августа 2018 на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, на которых присутствовал Александр Турчинов. Испытания украинской крылатой ракеты Нептун оказались успешными. Во время них была точно поражена морская цель на расстоянии 100 км.

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В октябре 2018 года командующий Военно-морскими силами ВС Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что до конца 2018 года еще предстоит два испытательных пуска ракеты, а уже в апреле-мае 2019 года должно быть завершено испытание берегового комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун". Также стало известно, что носителями ракет "Нептун" станут ракетные катера "Веспа" разработки и производства "Кузницы на Рыболовном", а не "Лань". А пока эти катера еще не построены как платформа для испытания корабельной версии ракеты может быть использован ракетный катер "Прилуки".

5 декабря 2018 на побережье Черного моря состоялись испытания ракет украинского производства, в частности, были проверены возможности поражения водных целей ракетами ЗРК С-125 "Печора-2Д" и ПКР "Нептун". Противокорабельные ракеты "Нептун" на этих испытаниях успешно поразили цель на расстоянии 280 км.

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В феврале 2019 года на выставке IDEX-2019 впервые широкой публике был представлен макет наземного комплекса "Нептун".

5 апреля 2019 на полигоне в Одесской области прошли испытания комплекса наземного базирования - РК-360МЦ "Нептун". По словам президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшего во время испытаний, комплекс должен быть принят на вооружение в чрезвычайно короткие сроки, причем не только Военно-морских сил Украины, но и Сухопутных войск ВСУ.

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23 августа 2020 года ракетный комплекс "Нептун" был принят на вооружение.