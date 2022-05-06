УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12906 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна Різня в Бучі
14 321 9

Впізнання та видача тіл українців, закатованих і розстріляних російськими окупантами в Бучі. ВIДЕО

Українські війська звільнили Київщину від окупації ще на початку квітня. Проте впізнання тіл людей, вбитих і закатованих російськими військовими на території області, триває досі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікував проєкт "Український свідок", подвір’я бучанського моргу. На подвір’ї стоять рефрижератори з тілами жителів Київщини, вбитих і закатованих російськими військами під час окупації. В морзі не вистачає місця, тому тіла з цих рефрижераторів згодом поїдуть в інші морги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бучанські кати": хто з росіян катував і мародерив на Київщині. ВIДЕО

"Навколо збираються родичі, які протягом кількох тижнів намагаються знайти своїх близьких", - розповідає волонтер на ім’я Максим.

"Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи і зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок", - додає волонтер.

Волонтери допомагають громадянам з пошуками зниклих родичів.

"Багато людей не змогли упізнати своїх близьких", — каже волонтер Євгеній. І додає: "Пройшло чимало часу і тіла приходять в такий стан, в якому їх вже неможливо впізнати".

Громадяни, які шукають своїх родичів, зможуть здати аналізи. Потім їх порівняють з ДНК-пробами тіл - цим будуть займатись спеціалісти, які прибули у Бучу із Франції.

Якщо родичі знаходяться далеко, то згодом вони зможуть звернутися з цією метою у прокуратуру.

Громадянка на ім’я Наталя розповідає про пошуки свого сина. За її словами, востаннє вона бачила його приблизно 3 березня.

"Не було ні зв'язку, ні світла. Телефони розрядилися. 5 березня прийшли орки і забрали телефонні картки", - розповідає вона

Каже, що зверталася і до поліції, і до військових, ходила в ЦНАП.

"Вся сім’я сподівається, що він живий", - додає Наталя.

Окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюда вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Встановлено особи майже 900 російських загарбників, які чинили звірства на Київщині, - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

морг (30) Буча (542) воєнні злочини (1875)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.05.2022 16:38 Відповісти
Які ще мають бути червоні лінії, аби нарешті влада зрозуміла що з сатанистами перемовини можуть бути лише про розмір репарацій та час повернення депортованих українців?
показати весь коментар
06.05.2022 21:26 Відповісти
не можу навіть уявити, що б таке було у моєму місті...
це страшно, дуже страшно...
показати весь коментар
06.05.2022 16:47 Відповісти
найти этих мразей всех до одного и медленно убивать!!!!
показати весь коментар
06.05.2022 16:47 Відповісти
Треба знайти тих мразєй які за тридцять років довели зсу до того стану що стало можливим таке вторгнення. Тим більше знаючи які системи озброєння виготовляє РФ, а вони цього не приховували, в якій кількості. А тепер просимо озброєння по всьому світу. А люди ж важко працювали, сплачували податки, мали надію на безпеку. А отримали отаке
показати весь коментар
06.05.2022 16:56 Відповісти
А отримали клоуна, бо після Пороха гадали що все так буде як і при Пороху по інерції.
Ту інерцію вбили через півроку, окрім як розкрадати бюджет Зе влада нічого більше не
робила (окрім відосіков і шабашей в Трускавці).
показати весь коментар
07.05.2022 00:48 Відповісти
Наша родина пройшла через таке. Але нам Бог дав можливість знайти і поховати тіла наших рідних. Співчуваю всім, хто втратив близьких, це дуже боляче, особливо коли знаєш, через що їм довелося пройти перед смертю. Прокляття на голови всім виродкам, які зробили таке з нами і нашою державою. Окрім ненависті нічого нема.
показати весь коментар
06.05.2022 16:54 Відповісти
Це жесть впізнавати тіла в морзі, в Харкові хоч і не було розтрілів, а морг на Салтівці був переповнений, тіла як в концлагері лежали у різних позах на широких ступенях моргу, бо морг був переповнений. З родичів драли 5 000 грн за зберігання тіла (! за одне зберігання !)
Поряд стояв рефрижератор від мясокомбінату заповнений тілами. Добре тоді хоч мороз був.
А те що зараз в Бучі для родичів це жесть нереальна, опізнавати напіврозкладені і закатовані тіла ще і по теплу.
показати весь коментар
07.05.2022 00:42 Відповісти
горе...
показати весь коментар
07.05.2022 13:19 Відповісти
 
 