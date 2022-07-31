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Ніхто не прийшов на "урочистості", влаштовані окупантами до Дня ВМФ РФ в Херсоні. ВIДЕО

Місцеві жителі проігнорували заходи до Дня ВМС Росії, влаштовані окупантами в Херсоні.

Принаймні таке враження складається під час перегляду ролика, опублікованого РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ять загиблих моряків вшанували у Херсоні у День ВМФ", йдеться у повідомленні пропагандистів.

На ролику видно, що у заході беруть участь близько 15 людей разом з двома операторами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці просуваються в напрямку Херсону. Але це не гігантські успіхи, - Пентагон

Нагадаємо, 31 липня у РФ - День ВМФ. Окупанти влаштували нібито українську диверсію в Севастополі, щоб виправдати скасування параду.

Так, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

У ВМС ЗСУ переконані, що заявами про нібито атаку українського безпілотника на штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі Росія визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту.

Автор: 

армія рф (17538) окупація (6718) пропаганда (2811) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+48
какие афицеры? Педофилы, насильники, убийцы, мародеры и предатели они, а не ахвицеры. А судя по наряду, и нелепой ходьбе они вообще не военные а местные наркоманы набранные за ближайшими гаражами за пару доз
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31.07.2022 15:02
+42
Пєтухі позорниє!
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31.07.2022 14:55
+41
урочистості", влаштовані окупантами - iдiть *****
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31.07.2022 14:55
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Це ж "юниє нахімавци" вшановують? Чи хто?
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31.07.2022 14:55 Відповісти
Йди на#уй звідси.
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31.07.2022 15:26 Відповісти
До того часу московія буде (а може і не буде) тільки в згадці.
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31.07.2022 15:27 Відповісти
В дитинстві фільм дивився. "Мамлюк" називався. Про Гочу і Квічу.
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31.07.2022 15:32 Відповісти
урочистості", влаштовані окупантами - iдiть *****
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31.07.2022 14:55 Відповісти
Да они и музыку включили не свою! А Адажио Джадзотто.
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31.07.2022 15:26 Відповісти
зіграла музика поряд - тепер вона їхня. з'їв москаль миску борщу - борщ руцкая яда, поїхав, позагорав у Криму, всьо - кримнаш. Ачо, вяздє рускій язик звучіт.
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01.08.2022 13:36 Відповісти
Пєтухі позорниє!
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31.07.2022 14:55 Відповісти
ахфіцери)
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31.07.2022 14:56 Відповісти
На взуття їх подивися! Де ти таке "форменне" взуття бачив?!
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31.07.2022 15:00 Відповісти
Швидше за все орки привезли в Херсон на день свого флота з концертною програмою якийсь армійський ансамблик "пєсні і танца", а в тих артистів флотська форма завжди в гардеробі є, а от взуття яке було, таке й наділи.
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31.07.2022 15:08 Відповісти
Вряд ли, там у некоторых фуражки на 3 размера больше, плюс, любой военный, даже после недели службы, знает, что движение надо начинать с левой ноги, а эти, кому как удобно. Просто набрали каких то *********, ни для чего другого, вообще, не годных. Тупо, для мааааленькой, такой, массовки.
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31.07.2022 15:23 Відповісти
та ні, там в Херсоні і виш, де випускали спеціалістів цивільного флоту. Ось вони зі своїм предом-сепаром прийшли з віниками. Це ті, що водили курсантів на 9 травня з колорадками і сумували за "русским миром". Подивитеся як вони будуть драпати, коли в місто зайдуть українцькі танки.
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31.07.2022 16:00 Відповісти
Нет, ето бомжи, ваенньіе артистьі умеют в ногу и строем ходить.
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31.07.2022 16:33 Відповісти
И рожи скрывают за козырьками с очками. Особенно занятный последний кадр с телом посередине. Это типа "офицерская выправка" у орков?
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31.07.2022 15:17 Відповісти
Скорее всего, местные дебилы. И вполне резонно, опасаются, как минимум, ****...ей получить. А как максимум, на следующий год уже самому цветочки от кого то принимать.
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31.07.2022 15:26 Відповісти
какие афицеры? Педофилы, насильники, убийцы, мародеры и предатели они, а не ахвицеры. А судя по наряду, и нелепой ходьбе они вообще не военные а местные наркоманы набранные за ближайшими гаражами за пару доз
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31.07.2022 15:02 Відповісти
В їхній уяві саме так, "враскачку-враскарячку" мають пересуватися справжні "морські вовки" суходолом.
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31.07.2022 15:39 Відповісти
А что окупанты фашисские празднуют? И чего в темных очках и голову в землю опустили? Боятся твари что опознают?
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31.07.2022 14:59 Відповісти
Ага, #бала очками закрыли, смотрят вниз. Морячки, фашисты ху#вы.
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31.07.2022 15:05 Відповісти
А "морячки"-то - "РЯЖЕНІ"!!! Подивіться на взуття! Воно ж у них різне І то - точно не взуття навіть якогось училища "Тюлькофлоту"
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31.07.2022 14:59 Відповісти
Ага, в красовочках. А бородатий - то якийсь матьорий морской волк чи шо?)))
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31.07.2022 15:10 Відповісти
Моской тюлень
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31.07.2022 16:44 Відповісти
бородатий , то "капитан Немо" з "мосфыльма"
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01.08.2022 08:19 Відповісти
А ґюйси пом'яті, черті.
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31.07.2022 14:59 Відповісти
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31.07.2022 15:00 Відповісти
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31.07.2022 15:07 Відповісти
Херсонці держат стріи
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31.07.2022 15:07 Відповісти
какието облезлые веники возложыли "юные нахимавцы"
к памеднику рюзьге военфлоту. на лучшее впрочем и не заслуживает
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31.07.2022 15:08 Відповісти
ахфицеры,ахфицеры,ваше серцце пад прицэлам
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31.07.2022 15:10 Відповісти
і вас там поховаємо, і плювати будемо на ваші могили!
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31.07.2022 15:11 Відповісти
А где все ???????? Для картинки на *********** каналы это не прокатит
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31.07.2022 15:11 Відповісти
Камер більше ніж масовки
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31.07.2022 15:14 Відповісти
А чого вони так бігли?....боялись,що їх накриє артою?
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31.07.2022 15:14 Відповісти
От страха боялись в штаны наложить и спешили в парашу.
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31.07.2022 15:19 Відповісти
Мабуть, вже знали про "атаку на штаб вмф чмф ссср в сєвастопалє".
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31.07.2022 15:43 Відповісти
Якійсь переодіті бомжі
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31.07.2022 15:15 Відповісти
бомжи млять , +35 , а вони млять в зимових кросівках приперлися -бомжів з памойкі назбирали і квіти з тієїж памойкі...
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31.07.2022 15:16 Відповісти
У.е. бани!!! Купляйте собі мило та мотузки, тоді все буде швидко. А можна і не гуманно.
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31.07.2022 15:18 Відповісти
окуляри з пляжу!!
це який номер форми???
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31.07.2022 15:22 Відповісти
Форма восемь - шо с3,14здим, то и носим.
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31.07.2022 17:21 Відповісти
Владлен Мараєв...український історик... каже що Сівастопіль город рюZZkoго позора брали усі кому хотілося...особливо брати турки ...та Кримські Хани...мочілі мавзолейное быдло мацковське аж Гай шумів...Кримський
Хан Гірей особливо гарно це робив ..
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31.07.2022 15:23 Відповісти
Якась масовка прикольна, я наприклад бородатих матросів не бачив, та й "шагають" той з лівої , той з правої...
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31.07.2022 15:23 Відповісти
«Так, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт».

Що то було?
Мабуть, НЛО…
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31.07.2022 15:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1553694710274949123 Вы все врете! Парад был.Вот вам доказ.
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31.07.2022 15:25 Відповісти
Сплошные поминки да бухач по поводу "дидываевале". "Рюськая говень" во всей красе.
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31.07.2022 15:27 Відповісти
Чмоні..
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31.07.2022 15:28 Відповісти
и что ? туда не долетает ни одна ракета чтоби размазать этих орков?
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31.07.2022 15:28 Відповісти
Цим рашистським ряженим херроям не дали бюджету, щоб перевірити кожного запрошенного херсонця через сканери ...
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31.07.2022 15:32 Відповісти
опустили голови підсвинки 😅👎
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31.07.2022 15:32 Відповісти
убого...
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31.07.2022 15:34 Відповісти
А что это за веники они укладывают к памятнику ?
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31.07.2022 15:39 Відповісти
була можливість суто комбатантів привітати..
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31.07.2022 15:46 Відповісти
Можливо, це студенти (курсанти) якоїсь херсонської мореходки, там кілька подібних закладів.
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31.07.2022 15:56 Відповісти
Дюже скромно,без помпезності...
А ми навіть не починали....
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31.07.2022 15:57 Відповісти
Ой , моряки , де вони їх вишкребли? А такий празнік пропав . Це ж можна було кашу з лопат роздавати , моряцькі пєсні пєть . Так херсонці спортили оркам усе , забили буй на їхній флотський празнік
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31.07.2022 15:59 Відповісти
Какие то ватные бомжи........................тьфу *****.......................
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31.07.2022 16:05 Відповісти
**** , у них даже рожи не людские , особено лысый чел с рыночной барсеткой выдавил слезу , трогательно, ***** раши...
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31.07.2022 16:06 Відповісти
Більшого позору тяжко уявити.
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31.07.2022 16:14 Відповісти
Окуповані території чекають на звільнення від рашистів! Але, схоже що влада договорняки і перемир'я готує з окупантом, вихід їх з Херсону в обмін на вихід на кордони Луганської і Донецької областей?!
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31.07.2022 16:30 Відповісти
Когда коротышка окочурится то на параше будет играть вот такая же музыка.
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31.07.2022 16:30 Відповісти
Ці гівнюки прийшли на нашу землю, в наші будинки щоб навести свої порядки. А тут ще і їхні «празднікі».
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31.07.2022 16:40 Відповісти
Цветы возлагали матросы из кремлевского полка...

Или

Наркоманов переодели в исподннее и кроссовки... Жесть...
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31.07.2022 16:47 Відповісти
похороны выглядят веселее.
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31.07.2022 16:49 Відповісти
Сподіваюсь цих теж скоро додадуть до пагібшіх
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31.07.2022 16:50 Відповісти
Чи дочекаємося , що "малі народи" будуть не тільки співати , але і діяти на своїй території ?

https://www.youtube.com/watch?v=NFr3rnIyrog КИНО | Дальше Действовать Будем МЫ..
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31.07.2022 16:59 Відповісти
Чмошникі!
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31.07.2022 17:02 Відповісти
Цирк шапіто на гастролях, видно що набрали ублюдків, нарядили. Кацапи ідіоти
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31.07.2022 17:02 Відповісти
Какіє херої такіє і цвіти))) Бурьнів нарвали на свалці,"возложили" ДБ...о Боже це просто жесть, убогі дебіли)))
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31.07.2022 17:06 Відповісти
одно то, что какие то орки вырвались из своих лабуней и топчут Украинскую землю, невыносимо. А то что у них там форма или шапки не такие, то все не важно.
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31.07.2022 17:17 Відповісти
Що й не кажіть, а захід масовий . А фуражка у мАряка з останнього ряду розмірів на три більша. Не моє, але сподобалось: слово фуражка на росії звучить красномовно: ФУ...РАШКА!
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31.07.2022 17:41 Відповісти
На жаль Херсон він різний https://www.facebook.com/watch?v=3213190365586518
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31.07.2022 17:46 Відповісти
Порадувала "стройова підготовка" у цих "моряків"
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31.07.2022 18:02 Відповісти
Шо це за морак з бородою? Кадировець?
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31.07.2022 18:04 Відповісти
Сразу видно, что в жизни не были на строевой.... Очки одели, что бы никто не узнал... Все фальшиво и люди и сама раша с ее фальшивой историей
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31.07.2022 19:29 Відповісти
Де вони знайшли цих ідіотів. Особливо ось це - з бородою.
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31.07.2022 19:37 Відповісти
Це був кастінг для нового кварталу 95?
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31.07.2022 20:22 Відповісти
петушня какая то, хотя нет, это обычная руснявая петушня
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31.07.2022 20:47 Відповісти
А моряки то все в очках.. Шо ****, ссыкотно твари?
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31.07.2022 21:30 Відповісти
Я не військова, але дружина військового , то я зразу прийшла до висновку : моряки на відео не справжні, форма з чужого плеча, кашкет на два розміру більший, черевики, то взагалі мабуть з мерців зняли. Думаю, що це місцеві безхатьки вирішили на 100гр. заробити , а в останнього на відео мабуть ще і фінгал під оком....сміх та й годі...
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31.07.2022 21:43 Відповісти
А чо ета ані всє в ачочках та, а?, нарікі нєбось та а?
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31.07.2022 22:09 Відповісти
Блинов с совковой лопаты, или с бармаков стоило пообещать бы. Быдло скоро бы и примчались. Почавкать. Зажали муки.
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01.08.2022 05:32 Відповісти
кацапо цырк шапито - скоро уедут и этих "артистов"....- это такие " матросы" как и путлер балерина
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01.08.2022 10:32 Відповісти
Було б цікаво якби попереду йшов барабанщик.
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01.08.2022 12:03 Відповісти
 
 