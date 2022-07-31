Ніхто не прийшов на "урочистості", влаштовані окупантами до Дня ВМФ РФ в Херсоні. ВIДЕО
Місцеві жителі проігнорували заходи до Дня ВМС Росії, влаштовані окупантами в Херсоні.
Принаймні таке враження складається під час перегляду ролика, опублікованого РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.
"Пам'ять загиблих моряків вшанували у Херсоні у День ВМФ", йдеться у повідомленні пропагандистів.
На ролику видно, що у заході беруть участь близько 15 людей разом з двома операторами.
Нагадаємо, 31 липня у РФ - День ВМФ. Окупанти влаштували нібито українську диверсію в Севастополі, щоб виправдати скасування параду.
Так, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.
У ВМС ЗСУ переконані, що заявами про нібито атаку українського безпілотника на штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі Росія визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
к памеднику рюзьге военфлоту. на лучшее впрочем и не заслуживает
це який номер форми???
Хан Гірей особливо гарно це робив ..
Що то було?
Мабуть, НЛО…
А ми навіть не починали....
Или
Наркоманов переодели в исподннее и кроссовки... Жесть...
https://www.youtube.com/watch?v=NFr3rnIyrog КИНО | Дальше Действовать Будем МЫ..