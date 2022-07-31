Ніхто не прийшов на "урочистості", влаштовані окупантами до Дня ВМФ РФ в Херсоні. ВIДЕО

Місцеві жителі проігнорували заходи до Дня ВМС Росії, влаштовані окупантами в Херсоні.

Принаймні таке враження складається під час перегляду ролика, опублікованого РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ять загиблих моряків вшанували у Херсоні у День ВМФ", йдеться у повідомленні пропагандистів.

На ролику видно, що у заході беруть участь близько 15 людей разом з двома операторами.

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Нагадаємо, 31 липня у РФ - День ВМФ. Окупанти влаштували нібито українську диверсію в Севастополі, щоб виправдати скасування параду.

Так, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

У ВМС ЗСУ переконані, що заявами про нібито атаку українського безпілотника на штаб ЧФ РФ в окупованому Севастополі Росія визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту.