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Перші 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ. ВIДЕО

Туреччина передала українським військовим перші 50 броньовиків MRAP BMC "Kirpi"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нові броньовані автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України. Морські піхотинці двох бригад вже користуються цією автотехнікою з броньованим корпусом та протимінним захистом. Невдовзі очікується ще одна поставка 150 одиниць цієї техніки.

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Автор: 

зброя (7522) допомога (8429) Туреччина (3614)


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Топ коментарі
+28
От за це туркам-респект...Але не варто намагатись сидіти на двох стільцях одночасно-бо може порватись дупа...
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09.08.2022 11:17
+20
Хитрожопые турки и нашим и вашим. Со всех получают. Пока ***** Эрдогану улыбается и жмёт ручку,ВСУ на турецких БТРах мочат ванек)
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09.08.2022 11:19
+16
Дякуємо, пане Ердоган.
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09.08.2022 11:18
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От за це туркам-респект...Але не варто намагатись сидіти на двох стільцях одночасно-бо може порватись дупа...
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09.08.2022 11:17 Відповісти
То Ердоган про ***** говорив
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09.08.2022 11:18 Відповісти
Кігрі уже в Україні, а внизу смакують слова Ердогана, забувши про завод Байрактар в Україні
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09.08.2022 11:18 Відповісти
Дякуємо, пане Ердоган.
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09.08.2022 11:18 Відповісти
Немає за що йому дякувати. Все виглядає так, що цей пан Ердоган грошенята від України кладе у правий карман, а від Ху"ла у лівий.
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09.08.2022 12:08 Відповісти
Хитрожопые турки и нашим и вашим. Со всех получают. Пока ***** Эрдогану улыбается и жмёт ручку,ВСУ на турецких БТРах мочат ванек)
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09.08.2022 11:19 Відповісти
Они не хитрожопые. У них одна цель занять месть «аля США» но в своем регионе.
Если хотите что-то вроде «бугор на районе»
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09.08.2022 12:19 Відповісти
ЧленоСОС армянский, исходишь желчью БОЗИ ТГА. Жди 2025 год, это будет год МАМАТ КУНЕМ *******.
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09.08.2022 23:24 Відповісти
Клиновидное днище. Это хорошо.
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09.08.2022 11:24 Відповісти
Да, этот ёжик ("Кирпи" по-турецки Ёж) может выдержать взрыв мины под брюхом и это важно.
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09.08.2022 11:35 Відповісти
Восток дело тонкое!!!
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09.08.2022 11:24 Відповісти
Деньги не пахнут, когда для себЯ. И сразу про мораль, когда чужое бабло это.
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09.08.2022 11:24 Відповісти
Дуже помітні
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09.08.2022 11:31 Відповісти
просто такий варіант маскування..

Контракт на розробку було укладено у 2009 році, постачання розпочалося у 2014 році.НОВІ.

Броньований корпус машини забезпечує захист від бронебійних снарядів та уламків артилерійських снарядів. Деякі автомобілі були оснащені бронею для захисту від снарядів РПГ.

Kirpi оснащений амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього виду та автоматичною системою пожежогасіння. Він має п'ять амбразур для ведення вогню зі стрілецької зброї та чотири куленепробивні вікна на кожній стороні відсіку.

Також є ЗАХИЩЕНЕ місце для кулеметника на даху, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів. Автомобіль може бути озброєний 7,62 мм або 12,7 мм кулеметом, а також доступний з дистанційно керованими станціями зброї.
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09.08.2022 11:36 Відповісти
В нас купа власних підприємств з броньовиками не гіршої якості, та які не отримували замовлень на виробництво від піськопіаніста.
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09.08.2022 16:43 Відповісти
Зять працює інженером на заводі Богдан, у 17 році порох закрив проект з виготовлення власних броньовиків. Машина пройшла всі тести на відміну від міжнародних аналогів. Цей проект продали саудам(((
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10.08.2022 08:43 Відповісти
Пустельний варіант! Пустелі - не тільки "жовтий пісок" Там і каміння вистачає І червонястого кольору - теж Якщо хто бував на Балхаші - може підтвердить - там десятки кілометрів залізниці пробиті в обхід озера крізь червоне каміння
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09.08.2022 12:39 Відповісти
Ай да Помидорыч, ай да хитрован. Может , когда захочет
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09.08.2022 11:32 Відповісти
Блин, ну нихрена своего нет. Абсолютно. Зато в десятке экспортеров оружия а мире. Все распродали, кэривныки хреновы, "лучшие президенты".
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09.08.2022 11:33 Відповісти
зброя на експорт-один з найефективніших способів поповнення бюджету валютою....
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09.08.2022 11:38 Відповісти
Особенно, когда речь заходит о личном бюджете))
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09.08.2022 11:45 Відповісти
А тебе какое дело своей или турецкой техникой мочить русню? Война в стране и наше имеет дело заканчиваться... лол
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09.08.2022 11:40 Відповісти
Да потому что война идет 9-й год. 9-й!!! А у нас за это время не налажено ничего - ни производства патронов, ни боеприпасов, ни стволов. Даже бронежилеты и те толком не смогли.
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09.08.2022 11:48 Відповісти
О. 9 лет. А то тут на форуме проталкивается идея, что Зе все просрал)
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09.08.2022 11:56 Відповісти
А що він не просрав? Перші п"ять років війни розвертався та налагоджувався ВПК І коли все було "на мазі" і треба було "гнать бойову техніку в промислових масштабах" - вам захотілося замінить дворового сторожового пса на циркову болонку От саме вона все і зупинила! І ракетну програму і БПЛА і снаряди і стволи і модернізацію танків Одне "велике крадівництво залишилося" Тільки асфальтом ворога не спинить!
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09.08.2022 12:44 Відповісти
розвертався та налагоджувався ВПК... тебе самому не смешно?
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09.08.2022 14:17 Відповісти
Абсолютно не смішно! За своєю першою (військовою) освітою я був тісно пов"язаний саме з матеріально-технічним забезпеченням військ Тому я прекрасно "розумію тему" і знаю про що пишу Ну а потім до цих знань додалась ще й юридична А робота юрисконсультом - це 80% МТЗ військ Так що не тобі мені "у сраку клювать"!
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09.08.2022 14:48 Відповісти
А почему ВПК Украины, тогда до середины 2019 года не постироила патронный завод или завод 152/155 мм снарядов?
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09.08.2022 23:30 Відповісти
Ти дебіл від народження, чи "за гроші"? Я так думаю що "за гроші" - бо надто "упертий" Для того, щоб побудувать завод по випуску ***********, треба мать ДЛЯ ЧОГО його будувать! Україна не мала розвернутого виробництва гармат 152 мм (і не збиралася його розвертать, бо планувала перехід на калібр НАТО - 155 мм ) ТОму вважали за доцільне використать наявні запаси зброї та снарядів 152 мм і знять їх з озброєння На 2019 рік наша гаубиця "Богдана" вже пройшла вогневі випробування Залишилася справа "за малим" - випустить експериментальну серію, прогнать її на випробуваннях на "витривалість" і прийнять на озброєння Перший час закуплять снаряди у країн НАТО і паралельно запускать лінію по випуску своїх Але тут прийшло твоє "зелене ЧМО" і зупинило повністю ВСЕ - і випробування, і випуск експериментальної серії гармат, і закупку снарядів та розвертання лінії по їх випуску в Україні
Синок! Не пробуй "клювать мене у сраку" Як казав колись мій батько в подібних випадках (подібним тобі "персонажам"): "Синку! Те що ти тільки жуєш - я давно вже переварив і висрав!!!"
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10.08.2022 06:06 Відповісти
Перехід на використання снарядів іншого калібру?? Це і є твоя причина не створювати заводи с виробництва власної воєнної продукції???
Може ще тоді роскажешь як порох у 17лму році зупинив проект з виготовлення бронетранспортерів на Богдані??
Обидва президента займались ху@нею!! Один крав гроші на дорогах а другий на закупці зброї у інших країн! І що ми маємо на вихлопі?? Ні доріг, ні власної зброї!!
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10.08.2022 08:50 Відповісти
О! Ще один "наймит" прибіг! Навіть і пояснювать більш нічого не буду! Бо вам щось пояснювать - "Шо горохом об стіну!" Бо "пісня" про "крали обоє" - наратив "пригожинців"!
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10.08.2022 09:17 Відповісти
Потому что ты всрался. Человек правильно тебе написал. А ты отмазки ищешь, выгораживая одного и топя другого.
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10.08.2022 10:17 Відповісти
Всегда удивляли великовозростные, которые себя таковыми считают) Мужик тебе сколько лет, что ты чушь несешь? Мне уже давно за 50. И я никого сынками не обзываю. Ты нашел отличную отмазку, особенно в условиях того, что многие склады были взорваны и вся имеющаяся советская техника уже в 2017-2019 года испытывала голод на снаряды. Построив завод по производству 152 мм снарядов, можно было в кратчайшие сроки перейти на калибр 155 мм. Но этого сделано не было. Не был построен и патронный завод. Чего чего а калашей у нас было и есть много. Так что умник не лечи меня, понял.
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10.08.2022 10:16 Відповісти
Чого нема?
По авіабазі в Криму ударили українською зброєю.
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09.08.2022 21:50 Відповісти
Зато как гнали на Эрдогана. Отличный он политикан
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09.08.2022 11:38 Відповісти
Вже думав перестати їздити на Середземне море в Туреччину. А тепер ще подумаю...
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09.08.2022 11:40 Відповісти
Не думай, Єрдоган ще та паскуда, він лише шукає вигоду, нам зброю, а рососії єобхід санкцій
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10.08.2022 08:51 Відповісти
нічого собі Ердоган видав. путін усе волосся медведчуку від злості повиривав
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09.08.2022 11:45 Відповісти
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09.08.2022 11:47 Відповісти
ох же й Ердоган, ох же ж і сучий син!!!)))
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09.08.2022 11:55 Відповісти
Що того Ердогана хвалите? Турки отримали - 25% на наше зерно, а ми отримали ці БТРи. Джаст бізнес по-турецьки
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09.08.2022 11:59 Відповісти
А ти питання собі не ставив: "А якою країною керує Ердоган? Україною?"
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09.08.2022 12:53 Відповісти
Почему в одном месте столько машин и зачем это снимать на камеру. Чтоб прилетело?
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09.08.2022 12:01 Відповісти
Жаль двухосные. Здесь не Турция. Осенью будут только по асфальту кататься, благо о нём позаботились.
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09.08.2022 12:10 Відповісти
А ти у нашої "Варти" колеса та осі рахувать не пробував?
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09.08.2022 12:51 Відповісти
Турки рашиків мають по повній і в рот і в дупу, а вони ще й вдячні за це - на поклони їздять
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09.08.2022 12:29 Відповісти
Шановне панство ,в мене питаннячко. Щось я за текстом не зрозуміла,це допомога від Туреччини,чи ми купили в них ці броньовики? Якось не зрозуміло.
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09.08.2022 12:31 Відповісти
Уважаемая Лилия, это допомога за деньги, гратис можно получить только озабоченность, пожелания, советы и слова поддержки.
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09.08.2022 14:15 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/147642?fbclid=IwAR0O77KFmqyHZBWJNXa1LMefyR6ejYXMmdTUA6DayxQym1Qej8zIslW1cCo https://petition.president.gov.ua/petition/147642

Мій друг служить у ДФТГ і попросив поширити цю петицію. Йому цього року виповниться 60. Для нього це важливо.
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09.08.2022 12:31 Відповісти
Туреччина виступає за діалог щодо України та докладає зусилля для зниження напруження в регіоні. Але "знайшлися ті, хто виступив за продовження війни".

Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на конференції турецьких послів Джерело:
Невдовзі очікується ще одна поставка 150 одиниць цієї техніки, 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/v3359520. Джерело:
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09.08.2022 12:35 Відповісти
Схоже це розробка на базі "Мародер" ПАР -
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09.08.2022 13:27 Відповісти
Та невже ? (( І у чому подібність - що теж чотири колеса ? ((
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09.08.2022 15:17 Відповісти
Саме в ЮАР почали вперше розробляться бронеавтомобілі з протимінним захистом днища (клиноподібної форми - щоб "розсікало" вибухову хвилю в боки )
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09.08.2022 19:18 Відповісти
 
 