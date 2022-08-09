Перші 50 турецьких бронетранспортерів "Kirpi" вже передані ЗСУ. ВIДЕО

Туреччина передала українським військовим перші 50 броньовиків MRAP BMC "Kirpi"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нові броньовані автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України. Морські піхотинці двох бригад вже користуються цією автотехнікою з броньованим корпусом та протимінним захистом. Невдовзі очікується ще одна поставка 150 одиниць цієї техніки.

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